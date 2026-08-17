Beograd

DEČJI PROGRAM PREDVEČE: Topčiderski park za vikend

Jovana Manić

17. 08. 2026. u 16:32

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MANIFESTACIJA "Dečje letnje igre" biće organizovana i ovog vikenda, aposetioce očekuje bogat kulturno-zabavni program.

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ ПРЕДВЕЧЕ: Топчидерски парк за викенд

GO Savski venac

U subotu i nedelju događaj za mališane počinje od 17.00 na platou ispred Konaka kneza Miloša u Topčiderskom parku.

Deca će imati priliku da uživaju u predstavama, kreativnim, plesnim i sportskim radionicama, animatorima, maskotama, mađioničarskim nastupima i brojnim drugim sadržajima namenjenim deci i celoj porodici.

Ulaz i svi programski sadržaji su besplatni.

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