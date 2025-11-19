Beograd

OGROMNE GUŽVE U BEOGRADU: Popodnevni špic paralisao prestonicu, ovde je najkritičnije (FOTO)

Новости онлине

19. 11. 2025. u 16:39

SVI KOJI su prošli u popodnevnim časovima privatnim ili gradskim prevozom po ulicama prestonice, mogli su se uveriti da je popodnevni špic uzeo maha, te su se gužve stvorile na više pravaca.

Foto: Printskrin Naksi kamere

Naime, kako se vidi na "naxi-kamerama" u 16:30 časova najgušće je na Gazeli, gde su se stvorile ogromne kolone vozila, a kako se može videti - vozila mile po putu.

Foto: Printskrin Naksi kamere

Gužve su primećene i na Autokomandi, ali i na Mostu na Adi i na auto-putu na Novom Beogradu.

Foto: Printskrin Naksi kamere

Beograd je navikao na ogromne gužve, pa vam savetujemo strpljenje i oprez. 

Foto: Printskrin Naksi kamere

