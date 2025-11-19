OGROMNE GUŽVE U BEOGRADU: Popodnevni špic paralisao prestonicu, ovde je najkritičnije (FOTO)
SVI KOJI su prošli u popodnevnim časovima privatnim ili gradskim prevozom po ulicama prestonice, mogli su se uveriti da je popodnevni špic uzeo maha, te su se gužve stvorile na više pravaca.
Naime, kako se vidi na "naxi-kamerama" u 16:30 časova najgušće je na Gazeli, gde su se stvorile ogromne kolone vozila, a kako se može videti - vozila mile po putu.
Gužve su primećene i na Autokomandi, ali i na Mostu na Adi i na auto-putu na Novom Beogradu.
Beograd je navikao na ogromne gužve, pa vam savetujemo strpljenje i oprez.
