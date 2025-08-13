BEZ STRUJE U BRAĆE BARUH: Isključenja na Starom gradu do 14.00
ZBOG planiranih radova, sutra će biti isključenja električne energije u pojedinim ulicama na Starom gradu od 8.30 do 14.00, saopštila je Elektrodistribucija "Beograd".
Na Starom gradu potrošači će biti bez struje u ulicama Braće Baruh kućnih brojeva 8,20A-20B,9-11,25, Cara Uuroša 37, zatim u Jevrejskoj 24-24,30,13, Mike Alasa 12-12A, Sibinjanin Janka od kućnog broja tri do devet, u Solunskoj 12-14,5A-9 i Visokog Stevana 8-18,17.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
