Beograd

BEZ STRUJE U BRAĆE BARUH: Isključenja na Starom gradu do 14.00

Jovana Manić

13. 08. 2025. u 11:02

ZBOG planiranih radova, sutra će biti isključenja električne energije u pojedinim ulicama na Starom gradu od 8.30 do 14.00, saopštila je Elektrodistribucija "Beograd".

Foto: SO Svilajnac

Na Starom gradu potrošači će biti bez struje u ulicama Braće Baruh kućnih brojeva 8,20A-20B,9-11,25, Cara Uuroša 37, zatim u Jevrejskoj 24-24,30,13, Mike Alasa 12-12A, Sibinjanin Janka od kućnog broja tri do devet, u Solunskoj 12-14,5A-9 i Visokog Stevana 8-18,17.

