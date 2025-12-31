HITNA POMOĆ ZATRPANA POZIVIMA NOĆ PRED NOVU GODINU: Grip hara, nezgode se ređaju, a pomoć tražili i ovi pacijenti
NOĆ pred Novu godinu bila je izuzetno naporna za lekare Zavoda za urgentnu medicinu u Beogradu. Kako je izjavila dr Biljana Đurić, načelnica smene Hitne pomoći, tokom noći je zabeleženo čak 135 intervencija, uz više od 2.000 ostvarenih telefonskih poziva.
Od ukupnog broja intervencija, 21 je obavljena na javnim mestima, a noć su obeležile i četiri saobraćajne nesreće u kojima je povređeno šest osoba.
- Na sreću svi su lakše povređeni i zbrinuti i voženi u dežurne zdravstvene ustanove - kazala dr Đurić za RTS.
Pred praznike povećan obim posla
Period pred novogodišnje praznike tradicionalno donosi povećan obim posla za ekipe Hitne pomoći, naročito na javnim mestima, gde se beleži veći broj intervencija.
- Ima dosta posla, krenuo je hladan vazduh, temperature su sve niže, naši hroničari slabije reaguju na svoju propisanu terapiju, naročito opstruktivci, hipertoničari, te sa njima dosta razgovaramo, dajemo dosta saveta, ali vrlo često ne možemo savetom da postignemo ništa, pa onda upućujemo naše lekarske ekipe i saniramo šta se sanirati može - napominje dr Đurić.
Dodatni problem pravi grip
Pored hroničnih tegoba, dodatni problem predstavlja i sezonski grip, koji je, kako kaže, u punom jeku, a pacijenti se javljaju sa temperaturama i do 40.
- Grip hara, dosta intervencija, dosta saveta dajemo. Svakako svim pacijentima koji su febrilni, moj topli savet je da koriste antipiretike, da se temperature obaraju i da se, ukoliko su u stanju, ipak odmara kući uz dosta toplih napitaka - zaključuje doktorka Ćurić.
(Blic)
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
