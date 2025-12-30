PRAZNIČNI KUTAK ZA CELU PORODICU: Manifestacija "Čarobna zima" od 24. decembra do 25. januara ispred Beogradske arene (VIDEO)

MANIFESTACIJA "Čarobna zima" održava se od 24. decembra do 25. januara 2026. godine na platou ispred Beogradske arene, koji za ovu priliku postaje praznični trg ispunjen koncertima, predstavama i drugim događajima.

Foto: Novosti

Beogradska arena je, uz podršku Grada Beograda i Opštine Novi Beograd, priredila na svom platou Zimsko selo sa novogodišnjim kućicama, gde će biti praznična gastronomska ponuda uz vina, kuvanu rakiju i toplu čokoladu.

"U srcu 'Čarobne zime' čeka vas veliko klizalište i veliki panoramski točak koji posetiocima poklanja najlepše poglede na praznični Beograd.

Foto: Novosti

U okviru 'Čarobne zime' biće postavljena 'Čarobna bina' i 'Deda Mrazova kuća'", najavili su organizatori.

Svakog radnog dana od 18:00 časova posetioce očekuje poseban tematski program, a ponedeljak je sportski dan sa radionicama za najmlađe i druženjem sa poznatim sportistima.

Pogledajte atmosferu koju smo zabeležili ispred Beogradske arene na manifestaciji "Čarobna zima".

Foto: Novosti