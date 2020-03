Novosti online | 30. mart 2020. 18:30 | Komentara: 0

Imao je 75 godina, živeo je u Breši i bolovao od hipertenzije. Korona ga je odvela u smrt za samo nekoliko dana. Bivši fudbaler je ispričao tragičnu priču, koja je šokirala celu njegovu porodicu. Đanka, kako su ga svi zvali, preminuo je posle dve nedelje borbe. Umro je u sredu, dok je u bolnicu u Breši piomljen 12, marta.- Poslednja dva dana bio je veoma loše, nije mogao da priča. Govorili su "stabilno je", pa "nije dobro" i na kraju "bez svesti je". Nisu mogli ništa. Na pitanje da li se radi o satima ili danima, rekli su da su sati u pitanju - rekao je Darijo za Koriere delo Sport.Mihajlović se među prvima javio Markoliniju da izjavi saučešće.- Primio sa hiljade poziva iz sveta fudbala i televizije. Odgovorio sam svima. Prvi me je pozvao Roberto Manćini, a onda i Siniša Mihajlović. Zvali su me i Toti, Koistakurta, Ćiro Ferara... mnogi drugi iz sveta fudbala.Breša je kao i Bergamo katastrofalno pogađena virusom korona.- Hiljade je mrtvih, ulice su puste, samo prolaze vozila hitne pomoći. Neće biti sahrene, jer će biti kremiran kao i drugi koji nisu uspeli da se izbore sa virusom.Ali, moramo da čekamo, na listi smo za čekanje, možda za nedelju dana, ne znam. Šokantno je to. Solidarnost u svetu fudbala je jedina lepa stvar. Voleo bih da mu kažem: "Da li si video, ovo je za tebe".Dario kaže da je bolest brzo napredovala.- Prvo je imao groznicu. Bio je u rizičnoj grupu, ne samo jer ima 75 godina. Patio je od hipertenzije. Virus je našao plodno tlo. U početku su rekli da kod kuće pratimo njegovo stanje, ali posle četvrtog dana imao je temperaturu 39,5 pa i 40. Moj brat je nabavio mašinu koja meri zasićenost kiseonikom, on je bio na 78, a minimalna vrednost je 92. Odmah smo obavestili bolnicu. Sve je bilo brzo, nismo stigli ni da mu kažemo poslednje zbogom - otkrio je Darijo, koji je našem Siniši bio asistent i Kataniji, a radili su zajedno sa Manćinijem u Interu.