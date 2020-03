Novosti Online | 06. mart 2020. 23:00 |

Doskorašnji vlasnik "Grand produkcije" Saša Popović oglušio se o javne apele, upozorenja najmilijih i vesti o opasnom korona virusu, pa je pre nedelju dana otputovao poslovno u Italiju na nekoliko dana. Pošto se vratio u Srbiju, saradnici i porodica su Saši poručili da ne žele da kontaktiraju s njim dok ne bude izvesno da li je pokupio virus. Hteo ili ne, Popović je morao u karantin, u kojem će biti dve nedelje.- Put Apeninskog poluostrva, koje je pogođeno smrtonsnom infekcijom, Saša je morao da krene jer nije mogao da odloži sastanke vezane za kupovinu tamošnje fabrike harmonika - piše Svet.Popović se oglušio o sve molbe supruge Suzane da putovanje propusti, makar se i posao izjalovio, jer je strahovala za njegovo zdravlje.- Suzana je Sašu molila da odloži put, ali on je, kao surovi profesionalac, ipak otputovao. On nije bio preterano informisan o korona virusu, a i sumnjao je da su to možda samo ružne glasine koje samo uzbunjuju javnost, te je bez previše razmišljanja spakovao kofere i odleteo na Čizmu - otkriva izvor blizak "Grand produkciji".Popovića od odlaska iz Italije nije videla čak ni ćerka Aleksandra, kao ni Suzanin sin, iako njih dvojica blisko sarađuju. Takođe, ni pevačima ne pada na pamet da rizikuju, te su komunikaciju sa Sašom sveli na telefonske pozive. Osim poslovno, bišvšeg gazdu "Granda" mnogi muzičari i drugi prijatelji zovu u želji da saznaju kako se oseća, što njega povremeno zna i da umori.