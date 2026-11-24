NOVI PRITISAK NA SRBE SA KIM: Kamenovana zvonara crkve Svetog Ilije u Cernici kod Gnjilana
U jeku usvajanja nacrta tzv. Zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe koji je u prvom čitanju krajem protekle sedmice usvojen u tzv. Skupštini Kosova, nepoznate osobe kamenovale su zvonaru crkve Svetog Ilije u selu Cernica kod Gnjilana.
U napadu je, kako je istakao sveštenik Jovan Cvetković pričinjena manja materijalna šteta.
- Zvonara je kamenovana sa namerom da se ošteti zvono koje se iz nje oglašava. To nije izolovan slučaj, budući da je nedavno obijena i crkva u Donjoj Budrigi. Ovaj napad je uznemirio meštane, a najgore je što nije izolovan slučaj – kazao je sveštenik Cvetković.
On je dodao da je reč o još jednom vidu pritiska na Srbe koji u Cernici žive u svojevrsnom getu, ali da Srbi neće napuštati svoje svetinje.
Inače, u Cernici, multietničkom selu nadomak Gnjilana, od 1999. do 2003. godine ubijeno je sedmoro Srba. Najmlađa žrtva, Miloš Petrović, imao je četiri godine.
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