KONSTITUTIVNA sednica novog saziva Skupštine Srbije nastavljena je, a na dnevnom redu je izbor članova radnih tela, kao i izbor stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Foto: Printskrin RTS2

Reč ima Vučić

- Trebalo je da opomenete malopređašnjeg govornika, jer je uvredio jednu damu. Pa i kad govorite na tako sarkastičan, ironičan i odvratan način o nečijoj umnosti, i govorite o televiziji Informer. Bila je, odmah da vam kažem, mnogo umnija od 90% vaših poslanika, uključujući i vas, i nemam nikakav problem da vam to kažem. Jedino što ona nema silu, već ima borbenost. A da ste džentlmen pa da kažete: "U redu je, prvi je nastup, pa će da bude malo mirnija drugi ili treći put ili bilo kada", da to ohrabrite, da to pomognete, a ne da idete na najžešći mogući način. Jer sam ja bio popustljiv prema nekim od vaših govornika, veoma, trudeći se. Da dobro razumem da je to prvi ili drugi put, i zato što se tako časni ljudi, džentlmeni, ponašaju. Što se tiče umnosti onoga što je izgovorila, rekla je sve istinito. Ni reč nije slagala. Baš je rekla sve istinito. Što se tiče nečije energije, ja moram samo da se zapitam: odakle tolika mržnja prema jednom malom kablovskom mediju? Kad imate Radio-televiziju Srbije koja je najgora, ali apsolutno najgora medijska kanalizacija. Takva medijska kanalizacija kakva u Srbiji od vremena Slobodana Miloševića od 1987. godine nije postojala - kazao je Vučić, koji je zamoljen od strane predsednika Skupštine da ne govori uvredljive reči na račun javnog medijskog servisa.

- U pravu ste. To je vaš, to je vaša medijska kanalizacija - kaže Vučić.

Replika Jove Bakića

Replika Jove Bakića poslanici Kuburović.

- Samo bih želeo da ohrabrim gospođu Kuburović da se što češće javlja. Takve umnosti treba čuti, a istovremeno vidite kakav je nivo televizije Informer. On se upravo izlio u ovaj dom Narodne skupštine - kazao je Bakić.

Replika Vučić

- Slušali smo ovde o teškom i velikom trpljenju poslanika režimske većine i njihovih gostiju. Mi smo iznenađeni, te ćemo vas zamoliti, gospodine Čupiću, da nam dostavite spisak gostiju, zato što smo prepoznali jedno lice koje je učestvovalo u huliganskom napadu na Lidiju Vukićević prethodnog dana, gde je bilo i danas među gostima, te vas molimo da nam pružite sve te informacije da bismo znali zašto je to lice dobilo tu priliku. Što se tiče pljeskavica i svega, reč je bilo o najobičnijim šalama, ni o čemu posebnom, pri čemu sam ja to govorio sa svom zbiljom, jer sam u neverovatnom brzinu video kakav je desant izvršen i na restoran i na bife onog sekunda kada je pauza proglašena. Uzgred, nikome od vas nisam dobacio ništa tokom celog dana u ovoj sali. Dobacio sam još jednom gospodinu danas na ulazu, ali njemu redovno dobacujem, ali van ove sale. Poštujem sve što se ovde dešava, i uvek sam to radio. 500.000 ljudi je napustilo, nemojte da izmišljate, i nemojte da se gađate ciframa koje veze sa istinom nemaju. Napustilo je negde oko 110. 000 do 120. 000, a 500.000 je napustilo, računajući period između 2000. i 2012, u vreme kada su mnogi od vas bili na vlasti. Mnogo veći problem nam je nizak prirodni priraštaj. Želim da vam kažem da vi govorite ovde o nekom slučaju o kojem mi pojma nemamo. I da ne bih dužio, vi ste ti koji ste lešinarili i koji ste uveli protivzakonite stvari u škole. Vi ste uništili Filološku gimnaziju u Beogradu uvođenjem politike u tu gimnaziju. Ja nemam pojma šta se desilo u školi u Voždovcu, a što se tiče sunovrata i uništavanja institucija, pa prethodnih 4 dana više ste uništili našu predstavničku demokratiju i naše institucije nego bilo ko za prethodnih 35 godina - kazao je Vučić.

Reč ima Katarina Šćepanović

- Poštovani predsedavajući, uvažene kolege, želim pre svega da kažem da se nadam da je ovih 1. 700. 000 građana koji su dali svoj glas Srpskoj naprednoj stranci imalo prilike da čuje na koji se način njeni poslanici obraćaju našim mladim kolegama studentima. A ono što nisu mogli da čuju je dobacivanje, neprimereni komentari, pominjanje nekih "pljeskavica" koje se desilo tokom pauze, i tom dobacivanju su naše kolege bile izložene kada su izlazile iz ove skupštinske sale.Ovo ne samo što je neprimereno, ovo je ispod svakog nivoa u ovom visokom domu. Mi smo već navikli ovih nekoliko dana da trpimo identične stvari, ali zaista nije bilo primereno prema gostima Narodne skupštine. Međutim, ovo nije ništa čudno, jer način na koji se tretiraju mladi u ovoj zemlji o tome najbolje govori činjenica da je u poslednjih 11 godina 500. 000 građana napustilo Srbiju. Ja duboko žalim sve one koji mrze mladost i koji ne znaju šta znači budućnost. Ali da se vratimo na temu. Dok je prošle nedelje moja uvažena koleginica Sanja Belić govorila, i kada je izgovorila nešto što je daleko odjeknulo, a to je da deca nisu vlasništvo države, upravo u tim trenucima i satima odvijala se drama u jednoj školi na Voždovcu, gde je jedno dete, pred očima svojih nastavnika, uprave škole i svojih školskih drugara, nasilno oteto od oca. Ovo je tema, ne samo što je tema, nego ću vas podsetiti: slobodno dobacujte, žao mi je što građani to ne vide. Ovo ne samo što je tema, nego ovo je i naša obaveza, a to je da istinu, informacije od javnog značaja, ne skrivamo i da ne manipulišemo netačnim podacima, što vi radite iz dana u dan. Zašto govorim o ovom događaju? Ovaj događaj, koji je naneo neopisivu psihološku traumu ovom detetu, kao i njenim drugarima pred čijim se očima sve odvijalo, pokazao je da država koja treba da brine o dobrobiti dece i koja treba da zastupa takozvani "najbolji interes" deteta, pokazala je da nije dorasla ovom zadatku, da su institucije ne samo zakazale, nego su prekoračile svoja ovlašćenja i srozale se na nešto što bismo mogli nazvati institucionalnim nasiljem. Ono što posebno zabrinjava, osim što ovaj slučaj nije usamljen, je činjenica da se sve desilo u školi - kaže Šćepanović.

Povreda poslanika Ana Brnabić

- Ja razumem da vi, studentske liste, Nobelovci, takvi kakvi ste, ne možete da razumete i ne možete da zapamtite da se naša poslanička grupa zove poslanička grupa Aleksandar Vučić. I ono što je posebno teško, posebno teško, pada: "Srbija pobeđuje". Dakle, narodna poslanica je rekla "poslanička grupa Ujedinjena Srbija". Dakle, ajde, to su samo dve reči, ponavljajte za mnom tri puta.Dakle, ponavljajte za mnom tri puta i onda ćete možda zapamtiti: "Srbija pobeđuje, Srbija pobeđuje, Srbija pobeđuje" - kaže Ana Brnabić.

Replika Vučić

- Reč je o najgorim lažima, gospođo Fric. Bili ste član revizione komisije baš za taj projekat, gospođo Fric. Bili ste član revizione komisije, a ja se pominjem u pričama: "on je rekao da se ubrza". Pa za svaki projekat sam rekao da se ubrza. Za svaki projekat u Srbiji. Nema nijedan projekat za koji nisam rekao da se ubrza. Jer ja, za razliku od vas, sam želeo da Srbija gradi i radi, i da Srbija napreduje, i da sve bude mnogo brže nego što jeste. Ali to nema veze sa tim da se nešto ne uradi po zanatskim uzusima, po stručnim uzusima, po bilo čemu. Uvek sam tražio da se stvari ubrzavaju i da se stvari rade. I tako ću da radim i u budućnosti. U tome je razlika između efikasnih i neefikasnih ljudi. Što se vas tiče, ja sam srećan što znam da će bar jedan projekat da uspe. Sve ćete vi da ih pozatvarate. Sve ćete u Srbiji da uništite. Ali ja kad vidim da vi sad radite i Vožd Karađorđe, bar se nadam da će taj projekat moći da ide, bar jedan projekat da uspe. I dobro je da objasnite svojim kolegama da ničega protivzakonitog tu nema, da se lepo radi i da se lepo gradi. Dakle, vi niste imali pravo ni da joj date reč, jer nema replike na repliku. Samo da to imate u vidu. Kao što ni sada nemate pravo da joj date. Imali ste pravo meni da date. Uvek sam se zanimao za svaki projekat, i danas se zanimam, i nastaviću to da radim. Nikada nikakvu odgovornost, za razliku od vas, nisam imao. Ali ako vi mislite da imam, ja takođe nemam nikakav problem - kaže Vučić.

Replika Sanje Fric

- Zarad istine koja treba da se čuje u ovom domu. Ja nemam nikakve veze sa projektom Železničke pruge Novi Sad-Subotica. Ja nisam učestvovala u vršenju stručne kontrole na tom projektu. Na dokumentu kojim je mahao vaš poslanik nema ni mog imena ni mog potpisa. Ja nisam učestvovala ni u projektovanju, ni u izvođenju, ni u vršenju stručnog nadzora, ni u tehničkoj kontroli. Nisam bila ni investitor ni finansijer. Ja se bavim putevima, i vi to dobro znate. Međutim, mog imena nema, ali ima drugih imena. Ima imena šefa poslaničke grupe Ujedinjena Srbija. Ima imena njegovog šefa kabineta, Ivice Kojića. Ima imena njegove savetnice, Nataše Vukšić - kazala je Fric, kojoj je rečeno da ne pominje ljude koji nisu tu.

- Vi ste ubrzavali radove, pritiskali sve učesnike u projektu za dodatnih 65 miliona dolara koji su koštali građane Republike Srbije. Vi ste dva puta, 2022. godine i 2024. godine, otvorili železničku stanicu u Novom Sadu, iako je oba puta bila gradilište. Po zakonima Republike Srbije, građanima je boravak na gradilištu strogo zabranjen - kaže Fric.

Vučić replika

- Ima Bora Đorđević jednu još lepšu pesmu od te, "Kako je lepo biti glup", i ja je pevam svako jutro razmišljajući o nekome u Narodnoj skupštini. Vidite, ovde smo slušali svašta, i rekli ste "rudarska kolonija", pa stvarno nema smisla da postanemo rudarska kolonija. Izbacite odmah iz Narodne skupštine gospodina Krizmanovića, koji je bio 61. na vašoj listi, član Rio Tinta, radio sa Rio Tintom i bio uposlenik Rio Tinta. Odmah ga izbacite napolje i objasnite nam kako ide "rudarska kolonija", pošto ja to nikad nisam bio, a on jeste. Još jedna stvar - ovde, osim pretnji i svega drugog, naslušao sam se gluposti. Znate, o nadstrešnici pričate vi, gospođa Fric i ostali, koji ste radili na nadstrešnici. Ja nisam. Ja dajem, kao političar, izjave. I dao sam jednu izjavu koja je imala smisla: da kažem koliko mi je teško i koliko mi je žao što se tako nešto dogodilo. I ništa slagao nisam. A vi ste bili nadzornik za kamen, baš za nadstrešnicu. Primali pare za to. I nijednom niste rekli "izvinite" ili da ste vi krivi, da budete malo samokritični pa da za nadstrešnicu kažete da ste vi krivi. Ne, nego su svi drugi krivi, a vi pošteni. Pričate nam, 39 uputstava ste potpisali za nadstrešnicu. Ja nijedno. Mi krivi, vi niste krivi? Ma nemojte. I sve to tako može? I dokle to može? Dokle vi mislite da možete da sudite, kadija te tuži, kadija ti sudi? Govorili ste o robi nekoliko puta skupljoj nego u svetu: "teraćete Zi Đin". Ma oteraćete vi sve. Uništićete vi zemlju neverovatnom brzinom. Neverovatnom brzinom. Ali ja vas samo molim nešto drugo, ono što vi možete da uradite: hapsite, tucite, ubijajte, sve to radite. Sve je to u redu. Samo nemojte da dolazite u patikama u Narodnu skupštinu, ovo vam je četvrti dan, ili bar promenite te patike - rekao je Vučić.

Reč ima Vučić

- Trebalo bi da naučite nešto, gospodine Bakiću. Niste vi nikakav organ gonjenja danas, nećete biti ni sutra, šta god da budete. Naučite nešto, to su mogla i ova deca da vas nauče, to bi trebalo da znate. Što se tiče "vračaraca", pokušao sam nešto da vam objasnim, ali ne vredi, vi volite više da slušate gluposti i čapraz divane. Što se tiče njih, i kada je bio uhapšen Vušović na Dominikani, jedna velika zapadna obaveštajna služba ga je pustila na slobodu sat i po vremena ranije nego što je trebalo da bude isporučen Srbiji. Došli su naslednici, različiti, ovde nikada nijednog nisam video, niti čuo za njega, osim što mi je to ime poznato iz različitih dopisa. Tek toliko da imate u vidu. I nemojte da lažete, i nemojte da obmanjujete javnost. Ministarstvom unutrašnjih poslova upravljate vi, kao što upravljate i tužilaštvima. I nemojte da obmanjujete javnost. Kao što nije smeo da se javi niko da pomogne Draganu J. Vučićeviću u Informeru, kada je zamalo linčovan. Da ne biste vi bili uvređeni i povređeni, jer je dozvoljeno takve ljude goniti, smejte se vi, vama je smešno, meni ništa. A da ne pričam o tužilaštvima sa kojima ste imali po 2 sastanka, a i u policiji Srbije 2 sastanka najmanje, da biste rekli da sve mora da bude pod vašom komandom. I to je bilo pre, a i posle vašeg naredbodavnog istupa iz parka, Pionirskog parka, kada ste rekli kako i na koji način mora da se upravlja stvarima u Srbiji. Dakle, svim stvarima u Srbiji od 25. oktobra upravljate vi, i to ljudi u Srbiji treba da znaju. Što se tiče zaštite, vi morate da pružite zaštitu svakom građaninu, i da pozovete vaše pristalice da ne rade to što rade. Svaki od njih je izrazio svoje oduševljenje mojim porazom 25. oktobra. I Zvicer, i Belivuk, i mnogi drugi. I ja sam srećan što je to tako, jer to govori mnogo o meni, a pomalo, bogami i o vama - kaže Vučić.

Reč ima Bakić

- Što se tiče ovih "vračaraca" o kojima govorite, to su vaši besprizornici iz Ćaćistana koji su se otrgli kontroli i sada reketiraju ljude koji vas finansiraju, i dolazi do velikih problema, naravno. E sad, mi nemamo poluge moći da reagujemo, ne možemo da vas zaštitimo. Vi kontrolišete Ministarstvo unutrašnjih poslova, zaštitite se, a ja obećavam, kada dođemo, da ćemo neke od vas štititi, a neke od vas goniti - rekao je Bakić.

Reč ima Vučić

- Javio sam se, javio sam se da ne bih zloupotrebljavao poslovnik, pošto je govorio o celoj poslaničkoj grupi. Gospodin Bakić nije imao pravo na repliku, ali mi nemamo problem. Neću ja postavljati to formalno pitanje da li jeste ili nije, jer ne mislim da je loše da se čuje nešto. I ovo ste tačno rekli: dobili bismo obojica opomene, ali niste rekli da sam ja samo odgovarao. Nisam bio taj koji je to prouzrokovao, već odgovarao. Danas ste opet govorili o organizovanoj kriminalnoj grupi i koga ćete da gonite. Ne gonite vi, već gone tužioci koji jesu upregnuti u vaš sistem i rade ono što vi želite, i dobro je da to naglašavate. Samo moram da vam kažem, sada, pošto njega niste opomenuli, ja ću vama da kažem: vi ste organizovana kriminalna grupa, vas je vodio i Maršavelski i mnogi drugi za rušenje ove države, i odgovaraćete, zapamtite šta sam vam rekao. Odgovaraćete, kako ćete odgovarati. Gospodine, to nije lični stav, to nije važno, i to je lična uvreda. Tako je, ali čujte, moram da kažem da je tačno. A što se tih pretnji tiče svakoga dana, ne biste li zaplašili svakoga u Srbiji, ne biste li svakome u Srbiji ko bi da podigne glavu i nešto da vam kaže, rekli: "Ne, ne, sedi dole", pa ne smeš više ništa da izgovoriš. S nekim funkcioniše, s nekim ne funkcioniše. Neko prihvati, neko ne prihvati. E, vidite, ima i onih koji se nisu naročito uplašili, koji nisu naročito fascinirani ni vašim znanjem, ni vašim legalizmom, ni vašom hrabrošću. I zato je moja poruka: imali ste lepu sednicu. A što se nas tiče, nemojte da se sekirate mnogo. Odbranili smo se od mnogo opakijih, mnogo opasnijih, kao što se i danas štitimo i čuvamo od klanova koji su vaše narko-oružano krilo, i nastavićemo to da radimo. Iz Srbije - kaže Vučić.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Reč ima Jovo Bakić

- Samo kratko, moje reči su pogrešno protumačene. 1. 700. 000 ljudi zaslužuju svako poštovanje i većina vas zaslužuje svako poštovanje, ali pripadnici organizovane kriminalne grupe će biti gonjeni - rekao je Jovo Bakić.

Opomena Ani Brnabić

Čupić je izrekao opomenu Ani Brnabić.

- Izričem vam opomenu zato što uporno govorite bez date reči - kaže Čupić.

Povreda Poslovnika Ana Brnabić

- Zbog povrede reda na sednici, predsednik Narodne skupštine može da izrekne meru opomenu, mere opomene, oduzimanje reči, udaljenje sa sednice. Ovo što smo čuli od vaše potpredsednice Narodne skupštine je sramotno, što je takva osoba uopšte potpredsednik ovog časnog i dostojanstvenog doma. A to je ne samo uvreda za nas ovde, narodne poslanike, ne za poslaničku grupu "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje". Ne, ona je ponovo uvredila predsednika Narodne skupštine 1.740.000 građana Republike Srbije koji su izrazili svojom slobodnom voljom ko žele da budu njihovi narodni poslanici. Nama potpredsednica Narodne skupštine Sara Valentić kaže da ti ljudi nemaju pravo, i da ne- nemaju oni pravo da biraju ko će da brani i zastupa njihove interese, nego će ona da im odredi ko će da brani i zastupa njihove interese. Da ovo nije zaslužilo čak ni opomenu, je vaše pljuvanje u lice 1. 740. 000 građana Republike Srbije, za koje ste i vi i ta vaša Sara Valentić rekli da su građani drugog reda u ovoj zemlji. Sram bilo vas, Saru Valentić, i svu ovu, ovu prevaru zvanu Studentska lista - kaže Brnabić.

Milenko Jovanov - povreda Poslovnika

- Morali ste da vodite računa o dostojanstvu Narodne skupštine. Niste vodili računa o dostojanstvu Narodne skupštine ni sada, ni u prošloj sednici, i ja ću reagovati svaki put kada to budete radili, pošto predstavnici liste koji su vas predložili izglasali za predsednika Narodne skupštine na svakoj sednici imaju potrebu svojim govorima da krše Ustav Republike Srbije. Strašnije je kad to uradi potpredsednica Narodne skupštine, bilo u plenumu, bilo u izjavi za medije, a to radi i vaš šef poslaničke grupe. Dakle, član 2 Ustava Republike Srbije: suverenost potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Vi tim predstavnicima kažete da treba oduzeti reč i da nemaju pravo da sede, iako su i građani izabrani na izborima. Zato što to tako neko misli, i vi ne reagujete. Član 5 Ustava Republike Srbije jamči i priznaje ulogu političkih stranaka u demokratskom oblikovanju političke volje građana. Vi jednoj političkoj stranci branite da sedi u parlamentu? A imali ste i širu priču vašeg šefa poslaničke grupe koji kaže: Ne jedna politička stranka, nego sve političke stranke treba da nestanu. Vi kršite Ustav, vaša poslanička grupa gazi Ustav, a vi na to kao predsednik Skupštine ćutite, i to dok predsedavate sednicu. Mislim da na to treba da obratite pažnju. Što se člana 27 tiče, vi upravljate sednicom. Dakle, 6 sekundi, i osetilo se u govoru da predsednik naše poslaničke grupe završava svoj govor. Nije bilo razloga da to prekinete. Nije bilo razloga za 5 sekundi ili 6 sekundi - kaže Milenko Jovanov.

Replika Vučić

- Pokušao sam da izađem, da budem iskren, nešto se ne osećam najbolje, a onda sam pomislio da ću da se obradujem nečemu. A onda sam shvatio da je u pitanju još jedan pokvareni trik, za koji je zaslužila ne opomenu već isključenje sa sednice, gospođa Valentik. Ona je u stvari, na najgori mogući način, na najgori mogući način, govorila o nekome, i pri tome nemam ništa protiv. Vidite, za razliku od nje, koja misli da je neko uništavao, ja znam da onaj ko je podigao bruto domaći proizvod sa 30 milijardi na 100 milijardi, da je onaj ko je spustio nivo nezaposlenosti sa 25,9, u čemu su mnogi od vas ovde učestvovali, stručnjaci, na 7,2, da je onaj ko je podigao plate za više nego 3 puta, sa 329 evra na 1.050 evra, da je onaj ko je podigao penzije sa 202 evra na 520 evra, da je onaj ko je izgradio više kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica nego u prethodnih 70 godina, da je taj izgradio zemlju i uradio mnogo toga dobrog za zemlju. Gospođa koja se javila, ona nije provela u ovoj zemlji vreme. Ona je provodila u jednoj drugoj zemlji vreme, mnogo dugo, i ona verovatno priča možda o toj drugoj zemlji, ne priča o Srbiji. Srbija izgleda potpuno drugačije, Srbija je promenila svoje lice, Srbija danas je neuporedivo bogatija, a ta vrsta trikova u kojima ćete protivnike da ponižavate, u stvari, mi ćemo formalno, kao da vam izreknemo izvinjenje. I videli ste moju reakciju: bila je više nego fer. Iako su mnogi bili iznenađeni, ja sam rekao: "Bravo" i čestitam, pomislivši da će stvarno nešto pristojno da kaže. A onda sam se šokirao, razumevajući da je "pristojnost" strana reč, izraz, iliti tuđica u rečniku gospođe Valentik - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin RTS2

Reč ima Sara Valentik

- Narodnim poslanicima liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, takođe i svim građanima koji su glasali za nju, izvinjavam se povodom moje izjave od četvrtka, 19. 11. Nisam mislila da ikome treba uskratiti pravo izražavanja mišljenja; to je ustavno zagarantovano pravo svakog građanina Republike Srbije. Svako ima pravo na govor i da izrazi svoje mišljenje, to je nešto što se nikad ne sme dovesti u pitanje, i izvinjavam se što sam svojom izjavom ostavila drugačiji utisak. Mojom izjavom želela sam da kažem ne da nemaju pravo, nego da nije pravedno da sede u Skupštini svi oni koji su ovoj zemlji naneli neprocenjivu štetu u poslednjih 14 godina. Svako ko je radio protivustavno i protivzakonu treba da odgovara i odgovaraće za svoje postupke. Hvala - rekla je Valentik.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bs

Reč ima Aleksandar Vučić

- Shvatili smo da ni sat vremena više nije što je nekad bilo, i ja ću se vratiti ili doći na temu iako mislim da ste grubo povredili poslovnik, ali to je nešto na šta smo naučili. Želim da pozdravim sve vaše simpatizere, navijače, kontrolore, kako god hoćete, koji su ovde danas sa nama bez ikakvog razloga, bez ikakvog povoda i nemam nikakav problem sa tim. Do sada su se u ovoj sali ponašali pristojno, uveren sam da će imati mnogo toga da nauče, da način na koji upravljate Skupštinom nije ono za šta su se zalagali. I bilo bi dobro da sledeći put pitate i nas, jer se radi o atmosferi u ovom visokom domu i mi ćemo vam se uvek saglasiti. Kao što verujem da kada i mi budemo tražili, jer ste vi doveli svoje opštinske odbore ovde, da kada i mi budemo tražili ljude iz opštinskih odbora da dođu, da ćete ih pustiti, i da ćete ih jednako lepo pozdraviti kao i ove ljude ovde. Hvala vam i dobrodošli još jedanput. Mi smo juče imali konsultacije, reč je na današnjoj sednici o radnim telima u Narodnoj skupštini i imali smo konsultacije koje su bile kratke, jezgrovite i potpuno jasne. Na tim konsultacijama želim zbog građana Srbije da kažem da, po prvi put u istoriji od uspostavljanja višestranačkog sistema, poslanička grupa koja ima više od 100 narodnih poslanika neće imati ne samo potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije, već neće imati ni predsednike i zamenike predsednika u odborima, od ukupno 20 odbora, 19 odbora je onih koji se biraju, jedan je po Ustavu i poslovniku određen za predsednika Narodne skupštine, to je Odbor za prava deteta. Mi smo dobili od predstavnika režimske većine ponudu koja je bila srazmerna broju narodnih poslanika, dakle 181 prema 134. Međutim, na pitanje koliko odbora možemo da vodimo, odgovor je bio, naravno, nijedan. I mi razumemo i to stavljanje žute trake nama oko ruke, i dođu takva vremena, svako misli da to može i da je to dozvoljeno, i na kraju krajeva nemamo ništa protiv - kazao je Vučić.

- Mi smo jutros na sednici poslaničke grupe, verujem, jednoglasno doneli odluku da ne prihvatimo samoponižavanje, da ne prihvatimo urušavanje parlamentarne tradicije, parlamentarne prakse, urušavanje svega demokratskog što je u ovoj zemlji postojalo, i doneli smo odluku da ne učestvujemo u radu odbora. Verujem da ćete vi pronaći neke koji će da vam prave. Bilo kakav alibi za to što ste uradili, ali ću vam ja pročitati nekoliko važnih odluka i međunarodnih dokumenata koji govore o tome šta ste vi uradili, direktno vezanim za temu, ne morate uopšte da vodite računa. Međunarodna dokumenta koja pozivaju na učešće opozicije u rukovođenju parlamentima. Dakle, pod 1 Parlamentarna skupština Saveta Evrope, smernice o pravima i odgovornostima opozicije u demokratskom parlamentu, rezolucija 1601, još iz 2008. godine. Ja vam neću pročitati sve detalje, posebno vezane za potpredsednička mesta, ali u tački 2, tačka 1, stav 1, pripadnici opozicije imaju pravo da učestvuju u upravljanju parlamentarnim poslovima. Oni imaju pristup funkcijama potpredsednika i drugim odgovornim položajima u parlamentu. Sastav rukovodećih tela parlamenta, to su upravo odbori, dakle, sastav rukovodećih tela parlamenta mora poštovati načelo srazmerne zastupljenosti i odražavati politički sastav parlamenta ili doma. Pod 2 smernice Interparlamentarne unije o pravima i dužnostima opozicije u parlamentu. Prilikom formiranja rukovodećeg tela parlamenta, rukovodstva, potrebno je nastojati da se odrazi politički sastav Skupštine. Ukoliko postoje potpredsednici, određeni deo tih funkcija mora biti dodeljen poslanicima opozicije, koji će naizmenično sa poslanicima većine predsedavati sednicama Skupštine. Ne moram da vam govorim kako je brutalno prekršeno i ovo o čemu govori IPU, dakle Interparlamentarna unija, i ovo o čemu govori Parlamentarna skupština Saveta Evrope. Venecijanska komisija, parametri odnosa između parlamentarne većine i opozicije u demokratiji, naravno, ovde je naglasak na ovome "u demokratiji" koje ovde nema. Kontrolna lista koja je usvojena od strane Venecijanske komisije na svom 119. plenarnom zasedanju i koju je podržao Komitet ministara 5. februara 2020. godine. Imenovanja na odgovorne funkcije u parlamentu - kako se raspoređuju odgovorne funkcije. Da vas ne bih gnjavio, Venecijanska komisija podržava princip srazmerne zastupljenosti prilikom raspodele odgovornih funkcija, smatrajući ga važnim instrumentom za osiguravanje prava opozicije. U najvažnijim odborima, na primer onima koji su nadležni za budžet ili za nadzor nad bezbednosnim službama, preporučuje se da se određena mesta rezervišu rukovodećim za opoziciju, čak i u većem broju nego što odgovara njenoj stvarnoj zastupljenosti u parlamentu, ili da se opoziciji dodele mesta direktno predsedavajućih. Takođe se preporučuje primena načela srazmerne zastupljenosti prilikom sastavljanja delegacija nacionalnih parlamenata u međunarodnim parlamentarnim asocijacijama i drugim sličnim telima, i jedino je ta sitnica poštovana. Ja ću vam sada pročitati, zarad javnosti, ne zbog vas. Znam ja da vi sve ovo znate. Odlično, ovo zna i vaš generalni sekretar. Ona je tu još iz perioda Saveza komunista, pa je naučila sve. Nikada ni ona ovo nije doživela, niti je bilo ko ovo doživeo od '91. godine, od uspostavljanja višestranačja. Naime, 2012. godine, predsednici i politička pripadnost: Odbor za evropske integracije Milica Delević, Demokratska stranka; Odbor za spoljne poslove Miloš Aligrudić, Demokratska stranka Srbije; Odbor za zaštitu životne sredine, ne znam baš ko je, ali Milica Vojić, Marković, DSS. Odbor za kulturu i informisanje Vesna Marjanović, Demokratska stranka; Odbor za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandar Čotrić; Odbor za obrazovanje ISPO-a; Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Miodrag Stojković, DS; Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Dušan Petrović; Odbor za zdravlje i porodicu Dušan Milisavljević, DS. Svi su bili, to je 8 odbora, na čijem čelu su bili predstavnici opozicionih stranaka. Osam odbora. I nismo ulazili u to koga će da postave, kako će da postave, zašto će da postave, i u to šta su sve Srbi učinili. 2014. godine, 4 odbora, ponovo Vesna Marjanović, uvek su navalili bili na Odbor za kulturu i informisanje, ponovo dobili predsedničko mesto. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, Aleksandra Jerkov iz DS-a. Odbor za evropske integracije, Aleksandar Senić, NDS, ne znam šta je to. To je Boris Tadić. Dobro. Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, Jankov Veselinović, tad je bio Tadić, verovatno je posle prešao kod Đilasa. 2016. godine, Odbor za evropske integracije, Marinika Tepić, LSV, Zelena stranka, Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, Ivan Kostić, Dveri. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, Muamer Zukorlić. 2022. godine, Miloš Jovanović, Nada, Novi pokret, Novi DSS, POKS, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Nećete verovati, Odbor za spoljne poslove, Borko Stefanović. Odbor za kulturu i informisanje, Siniša Kovačević, Narodna stranka. Odbor za zaštitu životne sredine, Aleksandar Jovanović, Ćuta, Moramo zajedno. Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, tada u opoziciji, Milica Đurđević Stamenkovski - naveo je Vučić.

- U ovom poslednjem delu, kada je najveći deo njih odbio da bude u članstvu odbora i odbio da predsedava odborima, upravo zbog zahteva plenuma i svega drugog, Dragan Stanojević, mi glas iz naroda, Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Bogdana Grbić Koljević, mi glas iz naroda, profesor dr Branislav Nestorović. Ovo sam pročitao zarad javnosti, da bi ljudi znali koliko ste nam doneli demokratije i koliko ste nam doneli institucije i poboljšanje u radu institucije u odnosu na to što se nekada zbivalo. Naime, sve ono o čemu se govorilo, urađeno je uvek sve suprotno, jer jedino što postoji, to je kako i na koji način, što bi neki naši ljudi pogrešno rekli, nekome da se revanširate ili svetite, nemate vi za šta da se revanširate i svetite, kao što su dobro primetili ljudi. A ja ću vam navesti jedan primer kad pričate o simbolu stradanja: simbol stradanja je onaj koji je primio 2 metka. Primio je 2 metka od svojih političkih protivnika, Milan Bogdanović danas je suđenje, baš danas, pogodio se dan. Milan Bogdanović, koji je ovde, ispred ove Narodne skupštine, bio kriv samo zato što je ćutao. Dobio je 2 metka u svoje telo i danas je kao oštećeni na tom suđenju. Ne znam za nekog drugog, posebno od onih koje ste naveli kao simbole stradanja, da im se to dogodilo. Želim da vas obavestim da, osim strašne pucnjave i, nadam se, bez smrtnih slučajeva u Kragujevcu, dogodilo se još nešto na šta sam upozoravao pre neki dan, i molio bih vas ni o kome neću da govorim, samo o nečemu što se zbiva u Srbiji. Jutros u 04.20 bačena je bomba na kuću Nebojše Živanovića, zvanog Živan, u Ubu. Zamolio sam vas i upozorio pre nekoliko dana da je tom čoveku bačen molotovljev koktel na garažu i da su mu pretili, prijavio je policiji, i ono što se čudno dogodilo, on je dobio noćas ponovljene pretnje za njega i za izvesnog gospodina Šoleta, da moraju da isplate 50. 000 i 100. 000 evra. Pošto nisu odgovarali na to, u potpisu su bili "drugovi iz Crne Gore" i "Srbije", što je simbol za vračarski klan. Želim da vam ispričam, a vi, pošto ja mislim da je reč o veoma važnoj stvari, u 04:15, pošto je prijavio policiji, zanimljivo je, do 04:15 policajci su bili ispred njegove kuće. U 04:20 je bačena bomba na njegovu kuću.Do, ali istovremeno kod ovog drugog čoveka, kod Šoleta, bili su do 6:20 i tamo se ništa nije desilo. Nisam ja ovo govorio zato što je van teme, nego baš zato što je u temi. Zato što se time stvara ovakva atmosfera. Kada sam govorio, smejali ste mi se. Govorili ste: "Neće takve stvari da se događaju", i događaju se. Sa ove govornice sam vam govorio. Govorio sam vam - nemojte da proizvodite atmosferu linča u Srbiji, dogodiće se strašne stvari, i događaju se strašne stvari. Atmosfera linča je u Srbiji, i ono zbog čega vi saopštavate da ne možemo da dobijemo potpredsednička mesta, ili zbog čega ih nismo dobili, zbog čega ne možemo da dobijemo da rukovodimo radnim telima u Narodnoj skupštini. Dakle, potpuno je u temi. Ja ne moram više u ovom slučaju da vam govorim, rekao sam vam šta se dogodilo. Ja se ovde ne žalim ni na šta. Ne žalim se na to što ne poštujete demokratiju, samo ukazujem ljudima na to, ali se žalim na to što je ljudima širom Srbije ugrožena bezbednost i što lete bombe po dvorištima ljudi, po kućama u Srbiji, ni krivim ni dužnim. Mali privrednici prvo su vam ubacili na pelet u garaži, zatim na kuću pravu pravcatu granatu. Dakle, to je ono što sam želeo da kažem - kaže Vučić.

- Što se tiče medija i svega što ste malopre pomenuli, ja vas samo molim još jedanput da, zarad demokratskih pravila za koja sam siguran da su se makar i formalno, ovi mladi ljudi, čiji smisao dolaska danas nisam razumeo, a bilo je dobro da i nas obaveste, onda ne bi bilo baš nikakvih problema oko svega toga, a zahvalan na tome što nas ne ometaju. Dakle, samo želim, samo želim da vam kažem da je mnogo važnije od toga hoće li, i kako će, i na koji način, bilo ko od nas nešto da protumači, jeste šta ćemo da ostavimo iza nas. I kao što sam ja ponosan na puteve, pruge koje ste obilato koristili da dolazite na proteste, ponosan na bolnice, kliničke centre koje smo izgradili, ponosan na hiljade stvari koje smo napravili, tako bih vas zamolio da razmislite o tome na šta ćete moći da budete ponosni kao rezultat svog nedemokratskog upravljanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Neću ni da govorim o tome da vam je poslanik Ljubica Oparnica kao oparena napustila Narodnu skupštinu kada ste rekli da se "oda pošta i minut ćutanja" vladiki ili mitropolitu Bačkom Irineju; to govori o nečijoj pristojnosti, i ništa više. Ali ću da vam ukažem na još nešto, kada niste znali da li smo, dok niste znali hoćemo li da prihvatimo sopstveno poniženje i da učestvujemo u radu odbora bez da imamo mogućnost, bez da imamo mogućnost da vodimo neki od odbora, vi ste nam saopštili da u Odboru za spoljne poslove, pod rednim brojem 1 za člana i zamenika, da ste izabrali gospodina Mavrića i Saru Valentik. Je l' to namerno? Je l' to namerno zbog nepoštovanja hrišćanstva? Ili je to namerno zbog toga što neko izgovara "SNS mafija ne sme da ima ni poslanike"? Da bismo mogli da pronađemo još neki Leibnicov dovoljan razlog zbog čega ne možemo da učestvujemo u radu takvih odbora. Ili mislite da poniženjima nikada kraja, pa možete to da nastavite dokle hoćete? Mi smo ovde ljudi koji imamo svoj ponos i svoje dostojanstvo. Nije nam potrebno da imamo ni odbore, nije nam potrebno da imamo ni potpredsednička mesta, ni vaše limuzine, niti bilo šta drugo. Sve uzmite za sebe. A uzgred, da ne biste dobacivali, da ne biste dobacivali: ja vam ne tražim baš ništa. Ne tražim vam čak ni to kada dođete u vladu da mi dajete obezbeđenje kao što smo mi davali Tadiću 14 godina, niti bilo šta. Vi procenite. Baš vas briga. Nikakav problem sa tim nemamo. I niko vas ni za šta neće moliti, niko vam ništa tražiti neće. Mi ćemo ovde da se borimo za svoje ideje, borićemo se za svoje ideale, borićemo se za svoju politiku. Sve ono što vi nemate i što ne možete da razumete. I nastavićemo da to radimo hrabro i dostojanstveno, zato sam se javio. Uvaženi predsedavajući, i svi ostali za tim radnim stolom, da bih prekinuo niz poslovničkih primedbi, da bismo prešli na dnevni red, da bismo mogli da govorimo o onome što je na dnevnom redu. A ja mislim da nam činite veliko dobro, i mnogo vam hvala što pokazujete svoje antidemokratsko opredeljenje, što pokazujete da nemate nikoga sa kim biste mogli da se uporedite u prethodnih 35 godina. I ja znam da ima ljudi koji će da budu srećni. Samo nemojte da smetnete s uma da je tih ljudi negde do 300.000, do 500. 000, ne više od toga, koji žele nečije glave, a ne demokratiju. A ovi svi drugi će jednog dana reći: "Mi nismo bili za to, mi smo hteli nešto drugačije", ali znate, ekstremisti su nas vodili, pa su oni to uradili. Vaša stvar. Uradite kako god hoćete, vi imate priliku da donesete drugačiju odluku tokom vašeg mandata, kada god hoćete. Možete to da uradite i za mesec dana, i za 2 meseca, i za 3 meseca, kada budete razumeli da se. Drugačijim odnosima postižu bolji rezultati, da se drugačijom atmosferom postižu bolji rezultati, i kada budete prestali da potcenjujete i ocenjujete na način na koji ste to već do sada radili one koji od vas drugačije misle. Ja sam srećan što sam danas na čelu poslaničke grupe koja se ne bori za svoja prava.Ovo nije stvar nas poslanika ovde. Ovo mi za ovo niti dobijamo nešto, niti gubimo nešto. Ovim gube građani Srbije, gube građani Srbije, jer neće imati bolju atmosferu, nećete moći da budete na bolji način posvećeni radu, posvećeni ne samo razvoju demokratije, već i delanju u nekim drugim sferama društvenog života. Odvodiće nas to do krajnjih granica netrpeljivosti, tenzija i svega drugog što nije dobro za naše društvo. Pomenuli ste vaskrsnuće u društvu. Toliko je teško stanje i toliko je loše stanje u našem društvu. Ako vi danas vidite "dobro raspoloženje" među ljudima, onda se krećete u uskom krugu ljudi, ograničenom broju ljudi, ili samo krugu istomišljenika. Danas u Srbiji vladaju i strah i teror, a ja sam srećan što predvodim ljude koji smeju da govore otvoreno i koji smeju tome da se suprotstave. Vama hvala na ponudi na kojoj, koju nije dobila nijedna opoziciona stranka u prethodnih 35 godina, i to one koje su imale, nećete verovati, ovde vam govorim o strankama koje su imale 8, 9 i 11 poslanika, a ne neka koja je imala 103 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nikada niko takvu besmislenu i ponižavajuću ponudu nije dobio u prethodnih 35 godina. Mi vam kažemo hvala, ne prihvatamo je. Ovde sede ponosni ljudi, i ne samo kakvi su ljudi ovde, ovde sede ljudi koji predstavljaju 1.740.000 građana Srbije. Naša je obaveza da njih zastupamo na dostojanstven i ponosit način, i zato takvu ponudu sa indignacijom odbijamo, a mi ćemo nastaviti da radimo. U redu. Nastavićemo da radimo kao pristojni ljudi, poštovati ovaj visoki dom, i uraditi sve što je u našoj moći da u nekom trenutku se institucije vrate sebi, da se demokratija vrati u naše institucije, i da konačno imamo sistem koji funkcioniše, a ne onaj koji i posle toliko dana pauze nije u stanju da funkcioniše - izjavio je Vučić.

Reč ima Ana Brnabić

Narodna poslanica Ana Brnabić ima reč, povreda poslanika.

- Zahvaljujem se na vašoj beskrajnoj ljubaznosti, zaista. Dakle, član 107, poštovanje Narodne skupštine, treba da se stidite i da vas je sram što ste u ovom domu izrekli da su ovi studenti simbol stradanja, simbol stradanja u ovoj zemlji koja nije počela od vas, ali postoji velika šansa da ćete je vi dokrajčiti ukoliko se mi ne borimo dovoljno. Dakle, simbol stradanja u ovoj zemlji, nar- poštovani narodni poslanici i predsedniče Narodne skupštine, su kragujevački mučenici, učenici koji su direktno iz školskih klupa izvedeni na streljanje. Simbol stradanja i žrtve u ovoj zemlji je Miloje Pavlović, direktor muške gimnazije iz Kragujevca, koji je odbio ponudu da mu sačuvaju život, uz čuvene reči pucajte, ja i dalje držim čas. Nasuprot tome, simbol stradanja ne mogu biti ni nastavnici, ni profesori, ni docenti koji su ponavljali reči: Neću da držim čas dok se ne dokopam poslaničke ili ministarske fotelje, kao što simbol stradanja u ovoj zemlji ne mogu biti plenumi koji su bili primorani, svaki do jednog, da kupuju mašine za brojanje novca zbog neverovatnih suma novca koje su dobijali, a nisu pitali ni odakle, ni od koga, ni zašto. Kao predsednik Narodne skupštine, dugujete izvinjenje kragujevačkim mučenicima. Živela Srbija - rekla je Ana Brnabić.

Poslanici nastavili rad

Poslanici su nastavili rad posle pauze.

- Nastavljamo rad i prelazimo na razmatranje pete tačke dnevnog reda, izbor članova radnih tela Narodne skupštine - rekao je Čupić.

Brnabić: Za četiri dana nisu uspeli da se spreme za sednicu, e moja Srbijo

Narodna poslanica parlamentarne grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić prokomentarisala je jednočasovnu pauzu koju je predsednik paralmenta Aleksandar Čupić proglasio na početku današnje sednice.

- Za četiri dana nisu uspeli da se spreme za sednicu, e moja Srbijo - izjavila je Brnabić. Više o tome OVDE

Poslanica Ljubica Oparnica napustila salu dok je trajao minut ćutanja

Poslanica Ljubica Oparnica (Studentska lista) napustila je salu Skupštine, dok je trajao minut ćutanja za preminulog mitropolita bačkog Irineja Bulovića. Više o tome OVDE

Vučić i poslanici poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ostali u skupštinskim klupama

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i svi poslanici ove grupe ostali su u skupštinskim klupama.

Pauza sat vremena

Predsednik Skupštine proglasio je pauzu od sat vremena.

- S obzirom da još uvek nisu spremni materijali za nastavak sednice i za raspravu, da su konsultacije sa manjinskim grupama završene pre nepunih pola sata, proglašavam pauzu od sat vremena - kazao je Aleksandar Čupić.

Studenti prisustvuju sednici

Predsednik Skupštine saopštio je da sednici prisustvuju studenti. Čupić pozvao da se aplauzom pozdrave studenti.

Minut ćutanja za mitropolita Irineja

Poslanici su minutom ćutanja odali počast preminulom mitropolitu Irineju bačkom.

Nastavljena konstitutivna sednica

Nastavljena je konstitutivna sednica Narodne skupštine. Sednici prisustvuju 202 poslanika.

Balać: Ne dozvoljavaju nam da imamo sastanak poslaničke grupe u maloj sali

- Ne dozvoljavaju nam da imamo sastanak poslaničke grupe u maloj sali Narodne skupštine - saopštio je Vladimir Balać, poslanik poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".

Vučić i Jovanov stigli u Skupštinu

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i Milenko Jovanov stigli su u Skupštinu Srbije.

Nastavak konstitutivne sednice

Uoči nastavka sednice, u parlamentu su u ponedeljak održane konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa i samostalnim poslanicima o daljem toku konstitutivne sednice.

Posle sastanka kome su prisustvovali predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe "Studentska lista" Jovo Bakić i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić, Vučić je rekao da opozicija neće voditi nijedan odbor i da će sutra doneti odluku da li će ta poslanička grupa učestvovati u radu odbora u takvim uslovima.

Predstavnici "Studentske liste" se nakon konsultacija nisu obraćali medijima.

Samostalni poslanik Usame Zukorlić izjavio je, posle konsultacija, da su poslanici nacionalnih manjina informisani od predsednika Skupštine Aleksandra Čupića na koji način će se konstituisati skupštinski odbori i dodao da još nije došlo do dogovora.

Naveo je da je rok do danas do sednice da se izjasne o predlozima koje su dobili i dodao da postoje različiti pogledi na to na koji način bi narodni poslanici nacionalnih manjina trebalo da uzmu učešće.

Konstitutivna sednica je počela u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika.

Poslanici su izabrali za predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsednika i generalnog sekratara.

Za potpredsednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić, svi iz poslaničke grupe Studentska lista.

Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeduje", kao ni poslanika iz stranaka nacionalnih manjina.

Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

Izborom članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa "Studentska lista" ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ima 103 mandata.

U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.