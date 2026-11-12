MITROPOLIT IRINEJ BAČKI PRIKLJUČEN NA RESPIRATOR: Nalazi se na Institutu u Sremskoj Kamenici, SPC pozvala na molitvu

ZDRAVSTVENO stanje mitropolita Irineja je ozbiljno, a Srpska pravoslavna crkva apeluje na molitve za njegov oporavak.

Foto D. Dozet

Mitropolit bački Irinej Bulović nalazi se na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde je priključen na respirator.

Njegovo zdravstveno stanje je ozbiljno, a Srpska pravoslavna crkva uputila je apel vernicima da se mole za njegovo ozdravljenje.

Mitropolit Irinej podvrgnut je operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator.

Srpska pravoslavne crkve sinoć je pozvala vernike da se mole za ozdravljenje mitropolita bačkog.

- Deco Svetog Save, pozivamo vas da Gospodu i Majci Božjoj večeras uputimo usrdne molitve za ozdravljenje mitropolita bačkog g. Irineja - navedeno je u apelu SPC.

Posebna molitva za njegovo ozdravljenje služena je sinoć i u svim hramovima Eparhije bačke.

Mitropolit Irinej, rođen kao Mirko Bulović 1947. godine u Stanišiću, jedan je od najuticajnijih i najdugovečnijih velikodostojnika SPC.