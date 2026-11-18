POSLANICA Studentske liste Sanja Belić javila se za reč tokom sednice, kako bi obrazložila predlog Aleksandra Čupića za predsednika Skupštine. Ovaj predlog dolazi nakon predloga koji je juče u Skupštini izgovorio

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- U ime poslaničke grupe "Studentska lista-Studenti pobeđuju" predlažem da za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije bude izabran naš profesor Aleksandar Čupić. Želim da istaknem njegovo profesorsko iskustvo i rad sa mladim ljudima, jer ovde, evo, bilo mi je dovoljno samo dva dana da shvatim da su te vrednosti u ovoj sali apsolutno neophodne. Znao je na univerzitetskim amfiteatrima da podstiče mlade ljude da misle svojom glavom, da postavljaju pitanja, a ono što je najvažnije, da argumentovano brane svoje stavove. Parlament, isto kao i amfiteatar, mora biti mesto gde se čuje različito mišljenje, poštuju argumenti, a ono što je jako važno, poštuje kultura govora. Juče je onu našu skupštinu onlajn slušalo 900.000 ljudi, inače je onlajn sluša tek oko 1.000. Šta su ljudi mogli juče od svih nas da čuju? Čuli su predugačke, nevaspitane i nekonstruktivne monologe naših narodnih poslanika. Narod to ne treba da gleda: on treba da gleda naše sastanke, sastanke službenika naroda, kako se dogovaramo, diskutujemo i kako donosimo odluke u korist njih - rekla je ona.

Kako je istakla, smatra da predsednik Skupštine Srbije treba da vrati pristojnost.

- Od predsednika Skupštine, od onog koga mi predlažemo, smatram da treba ovde da vrati pristojnost, vaspitanje i međusobno poštovanje, da autoritet gradi na osnovu onoga što ima u svojoj glavi, odnosno znanje, dostojanstvo i integritet, a ne da autoritet gradi povišenom, predugačkom, a rekla bih i pogubljenom rečju. Narodu zaista nije od egzistencijalnog značaja da čuju bilo čije izvinjenje ovde od nas za postupke pojedinaca: našem narodu, u najmanjim krajevima iz kojih i ja potičem, nije od egzistencijalnog značaja da čuju gde se danas prenosi ova Skupština, na kojoj televiziji, jer će prebaciti kanal i pronaći će, njemu je bitno da se ovde čuje razgovor o njihovoj egzistenciji, o onome što njih zanima i što će im poboljšati uslove života. Iz tog razloga predlažem čoveka koji će mu dovesti da dođe do takvih razgovora, razgovora koji služi narodu.

Ono što bih još posebno istakla, kao majka troje dece, jeste da će budući predsedavajući ovom Skupštinom, na moju veliku sreću, predsedavati jednim jako bitnim odborom, a to je Odbor za pravo deteta. Taj odbor više neće biti "još jedna parlamentarna dužnost" da i posle "Ribnikara" koji se desio, i posle obrušavanja školskih plafona i svemu onome što smo svedočili, gde taj odbor nije radio na pravi način i bavio se pravom deteta, da to više nikada ne smemo dozvoliti, mi, narodni poslanici, službenici ovog naroda a, da dovedemo u pitanje bezbednost, zaštitu i pravo naše dece. Naš predsednik Narodne skupštine, koga ćemo sigurno danas izabrati, kao što ste čuli, ima šestoro dece i profesor je, dolazi iz prosvete, i zaista smatram da će iz tih uloga iscrpeti razumevanje za ono što je jako važno i što se tiče sve dece u ovoj zemlji, a to je da se zaštite njihova prava - rekla je ona.

Aleksandra Čupića, poručila je, posmatra kao gorostasa.

- Sada ću reći nešto što je jako važno, i volela bih na sve poslanike Narodne skupštine sada najpozitivnije moguće da utičem: da nikada više niko od nas, službenika naroda, nikada ne pomisli, a kamoli da kaže, da su deca vlasništvo države. Da nikada niko u ovom domu od nas ne pomisli, a kamoli kaže, da policija ima prava da ih bije, a i da ih ubije. Ono što je mene zgranulo jeste to da smo čuli da deca, ukoliko upišu državne fakultete, da će ih vratiti kući u mrtvačkim sanducima. To su ljudi koji su izabrani da štite našu decu, a oni izgovaraju ovakve rečenice. Zaista smatram da je Aleksandar Čupić čovek koga ja vidim, i imao bradu, bradu ili nemao bradu, ja ga gledam kao snažnog čoveka, kao gorostasa koji nikada više neće dozvoliti da neko dete bude žrtva ravnodušnosti institucija. Zato srdačno pozdravljam predlog da Aleksandar Čupić bude predsednik Narodne skupštine.

Podsetimo, juče je poslanik ispred Studentske liste Jugoslav Gašić pročitao od reči do reči izlaganje o kandidatu za predsednika Narodne skupštine Aleksandru Čupiću.

- Celovita ličnost prof. Aleksandra Čupića predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije, savršenog jedinstva etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti. Stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan. Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojem se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti. On po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju - rekao je poslanik Studentske liste.

Lider opozicije Aleksandar Vučić nakon izlaganja Gašića komentarisao je rečenične konstrukcije koji je taj poslanik koristio tokom izlaganja rekavši da je mislio da CGPT ima manju primenu u Srbiji.

- Ja sam pomislio da CGPT ima manju primenu u našoj zemlji, ali danas sam shvatio da ima ogromnu primenu. Ovo kao da ste lično predstavljali Dositeja Obradovića - rekao je Vučić.