Svet

OBJAVLJENA IMENA: Poznat sastav ruske delegacije za pregovore u Abu Dabiju

Д.К.

10. 11. 2026. u 07:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKU delegaciju na pregovorima u Abu Dabiju čini pet članova, uz šest stručnjaka, izjavio je danas izvor za agenciju TASS.

ОБЈАВЉЕНА ИМЕНА: Познат састав руске делегације за преговоре у Абу Дабију

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Delegaciju predvodi pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski, a među njenim članovima su i šef Službe za operativne informacije i međunarodne odnose FSB-a Aleksej Komkov, zamenici ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin i Sergej Rjabkov, kao i načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov.

Pregovarački tim uključuje i šest stručnjaka iz Generalštaba ruskih oružanih snaga, Federalne službe bezbednosti (FSB), Predsedničke direkcije za državnu politiku u humanitarnoj sferi i Ministarstva spoljnih poslova.

Među njima su Jurij Žigarlovski, Aleksandar Zorin, Dmitrij Minajev, Elena Podobrevskaja, Aleksej Poliščuk i Oleg Postnikov. Trilateralni pregovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine u Abu Dabiju počeće u 10.50 po moskovskom vremenu (8.50 po srednjoevropskom vremenu), rekao je izvor za TASS.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠOK U KIJEVU! Rusi ubrzano uništavaju Patriote, Nemačka zatvorila slavinu: Nema više ništa za Ukrajinu, PVO sistem pred kolapsom!
Svet

0 5

ŠOK U KIJEVU! Rusi ubrzano uništavaju Patriote, Nemačka zatvorila slavinu: Nema više ništa za Ukrajinu, PVO sistem pred kolapsom!

NEMAČKA ne može da isporuči Ukrajini dodatne sisteme protivvazdušne odbrane „MIM-104 Patriot“ (MIM-104 Patriot), a da pritom ne stvori neprihvatljive praznine u sopstvenoj odbrani, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus, pozivajući druge zapadne zemlje da daju veći doprinos zadovoljavanju potreba Ukrajine za protivvazdušnom odbranom.

09. 11. 2026. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE MARI ZA TUĐA OSEĆANJA: Sa ovim horoskopskim znakom je najteže biti u vezi - ne pristaje na kompromise

NE MARI ZA TUĐA OSEĆANjA: Sa ovim horoskopskim znakom je najteže biti u vezi - ne pristaje na kompromise