ZAHAROVA JASNIJA NEGO IKADA: Raspoređivanje stranih vojnih kontingenata na teritoriji Ukrajine kategorički neprihvatljivo za Moskvu
Evropskim zemljama nije mesto za pregovaračkim stolom kada je reč o rešavanju ukrajinskog sukoba, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući prve vojne vežbe takozvanih „multinacionalnih snaga za Ukrajinu“, organizovane u okviru „koalicije voljnih“.
„To još jednom potvrđuje da Evropljani nemaju šta da traže za pregovaračkim stolom“, poručila je Zaharova u saopštenju objavljenom na sajtu ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
Ona je naglasila da je raspoređivanje stranih vojnih kontingenata na teritoriji Ukrajine kategorički neprihvatljivo za Moskvu i upozorila da će ruske snage sve takve jedinice smatrati legitimnim vojnim ciljevima.
„Treba biti svestan da će odgovornost za ovu eskalaciju u potpunosti snositi oni koji osmišljavaju sve nove vojne avanture protiv Rusije, bezuspešno pokušavajući da našoj zemlji nanesu 'strateški poraz'“, istakla je Zaharova.
Prema njenim rečima, takvi planovi neće biti ostvareni, a svi ciljevi i zadaci koje je rusko rukovodstvo postavilo u okviru specijalne vojne operacije biće ispunjeni.
Izjava Zaharove dolazi uoči nove runde trilateralnih pregovora Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, zakazane za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju.
Glavna tema razgovora biće bezbednosne garancije za strane u sukobu, a sastanak će biti održan iza zatvorenih vrata.
(Sputnjik)
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