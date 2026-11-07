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ZAHAROVA JASNIJA NEGO IKADA: Raspoređivanje stranih vojnih kontingenata na teritoriji Ukrajine kategorički neprihvatljivo za Moskvu

Novosti online

07. 11. 2026. u 22:27

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Evropskim zemljama nije mesto za pregovaračkim stolom kada je reč o rešavanju ukrajinskog sukoba, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući prve vojne vežbe takozvanih „multinacionalnih snaga za Ukrajinu“, organizovane u okviru „koalicije voljnih“.

ЗАХАРОВА ЈАСНИЈА НЕГО ИКАДА: Распоређивање страних војних контингената на територији Украјине категорички неприхватљиво за Москву

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

„To još jednom potvrđuje da Evropljani nemaju šta da traže za pregovaračkim stolom“, poručila je Zaharova u saopštenju objavljenom na sajtu ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ona je naglasila da je raspoređivanje stranih vojnih kontingenata na teritoriji Ukrajine kategorički neprihvatljivo za Moskvu i upozorila da će ruske snage sve takve jedinice smatrati legitimnim vojnim ciljevima.

„Treba biti svestan da će odgovornost za ovu eskalaciju u potpunosti snositi oni koji osmišljavaju sve nove vojne avanture protiv Rusije, bezuspešno pokušavajući da našoj zemlji nanesu 'strateški poraz'“, istakla je Zaharova.

Prema njenim rečima, takvi planovi neće biti ostvareni, a svi ciljevi i zadaci koje je rusko rukovodstvo postavilo u okviru specijalne vojne operacije biće ispunjeni.
Izjava Zaharove dolazi uoči nove runde trilateralnih pregovora Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, zakazane za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju.

Glavna tema razgovora biće bezbednosne garancije za strane u sukobu, a sastanak će biti održan iza zatvorenih vrata.

(Sputnjik)

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