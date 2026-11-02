OVO SU REZULTATI PONOVLJENIH IZBORA! RIK podelio najnovije brojke jutro posle: Studentska lista 53,01% glasova, Ujedinjena Srbija 38,98%

REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) objavila je nakon ponovljenih izbora na 53 biračka mesta, rezultate sa svih 8.392 biračkih mesta na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, prema kojima je Studentska lista osvojila 53,01 odsto glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 38,98 odsto.

Foto: Tanjug/Ministarstvo privrede

Detaljni rezultati ostalih lista

Izborna lista "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" osvojila je 2,13 odsto obrađenih glasova.

Izborna lista Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP) osvojila je 0,46 odsto.

Izborna lista ''Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor'' osvojila je 0,8 odsto.

Izborna lista ''Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje'' osvojila je 0,28 odsto.

Izborna lista ''Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić'' osvojila je 0,15 odsto.

Izborna lista ''Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - odvažno srpski!'' osvojila je 0,89 odsto.

Izborna lista ''Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš'' osvojila je 0,28 odsto glasova.

Izborna lista ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'' osvojila je 0,28 odsto.

Izborna lista ''Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije'' osvojila je 0,45 odsto.

Izborna lista ''Liberalno zelena stranka - Za slobodnu i čistiju Srbiju'' osvojila je 0,06 odsto.

Izborna lista ''Biram pravdu - biram budućnost - Koalicija snaga'' osvojila je 0,03 odsto.

Izborna lista ''Stranka rusko-srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek'' osvojila je 0,1 odsto.

Izborna lista ''Ćale ovo je za tebe - Petar Đurić - premijer Srbije'' osvojila je 0,05 odsto.

Izborna lista ''Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt-prava Srbija -'' osvojila je 0,08 odsto glasova.

Izborna lista ''Albanska koalicija'' osvojila je 0,62 odsto.

Izborna lista ''Majka Srbija - Gruda'' osvojila je 0,07 odsto glasova

Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.444.310 odnosno 68,89 odsto od upisanih birača.

Ponovljeni parlamentarni izbori na 53 biračka u Srbiji na kojima je poništeno glasanje ili rezultati od 25. oktobra nisu mogli da se utvrde završeni su sinoć u 20 časova.

Biračka mesta su bila otvorena od 7 časova, a pravo glasa na ponovljenim izborima imalo je 24.438 građana.

Glasanje na izborima za narodne poslanike ponovljeno je na biračkim mestima za koje je rešenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija konstatovano da se rezultati glasanja ne mogu utvrditi, a to je bilo na 31 biračkom mestu.

Takođe, glasanje je ponovljeno i na 22 biračka mesta na kojima je rešenjima izbornih i lokalnih izbornih komisija poništeno glasanje.

Vanredni parlamentarni izbori, na kojima je učestvovalo 18 lista, od kojih devet ima položaj izborne liste nacionalne manjine, održani su u nedelju, 25. oktobra, a prema preliminarnim rezultatima RIK-a, tada je na osnovu 8.338 obrađenih biračkih mesta od ukupno 8.392, "Studentska lista" osvojila 53,04 odsto obrađenih glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 38,97 odsto.

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