Fudbal

Oglasio se otac Lamina Jamala i otkrio kako je ustvari prezime mladog fudbalera!

М.П.

02. 11. 2026. u 07:09

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Munir Nasraui, otac mlade fudbalske zvezde Barselone, oglasio se na društvenim mrežama kako bi konačno stavio tačku na veliku zabludu koja godinama vlada među navijačima i u svetskim medijima.

Огласио се отац Ламина Јамала и открио како је уствари презиме младог фудбалера!

Foto: Tanjug/AP Photo/Ian Walton

Iako većina ljubitelja fudbala smatra da je "Jamal" prezime mladog asa, njegov otac je otkrio da je istina potpuno drugačija.

– Slušajte, želim nešto da vam kažem i hoću da apsolutno svi to znaju. Tačno je da je on Lamin Jamal. Ali, Jamal uopšte nije njegovo prezime, dame i gospodo! Njegovo prezime je Nasraui Ebana. Želim da svako to konačno shvati i prestane da meša te stvari – poručio je Munir u direktnom obraćanju pratiocima.

Cela zbrka nastala je zbog specifične španske tradicije, gde svaka osoba po rođenju dobija dva prezimena – prvo od oca, a drugo od majke. Puno i legalno ime mladog fudbalera zapravo glasi Lamin Jamal Nasraui Ebana. Dakle, "Lamin Jamal" je zapravo njegovo složeno, dvojno ime, dok je Nasraui očevo prezime, a Ebana prezime majke Šile.

Kako je čudo od deteta izabralo da na dresu nosi samo svoja prva dva imena, javnost i komentatori su automatski počeli da ga oslovljavaju po imenu Jamal, misleći da mu je to prezime.

Nakon ove javne poruke ponosnog oca, sve dileme su otklonjene: Barselona u svojim redovima ima čudesnog klinca koji se zove Lamin Jamal, ali mu je pravo prezime Nasraui Ebana.

 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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