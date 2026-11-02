Oglasio se otac Lamina Jamala i otkrio kako je ustvari prezime mladog fudbalera!
Munir Nasraui, otac mlade fudbalske zvezde Barselone, oglasio se na društvenim mrežama kako bi konačno stavio tačku na veliku zabludu koja godinama vlada među navijačima i u svetskim medijima.
Iako većina ljubitelja fudbala smatra da je "Jamal" prezime mladog asa, njegov otac je otkrio da je istina potpuno drugačija.
– Slušajte, želim nešto da vam kažem i hoću da apsolutno svi to znaju. Tačno je da je on Lamin Jamal. Ali, Jamal uopšte nije njegovo prezime, dame i gospodo! Njegovo prezime je Nasraui Ebana. Želim da svako to konačno shvati i prestane da meša te stvari – poručio je Munir u direktnom obraćanju pratiocima.
Cela zbrka nastala je zbog specifične španske tradicije, gde svaka osoba po rođenju dobija dva prezimena – prvo od oca, a drugo od majke. Puno i legalno ime mladog fudbalera zapravo glasi Lamin Jamal Nasraui Ebana. Dakle, "Lamin Jamal" je zapravo njegovo složeno, dvojno ime, dok je Nasraui očevo prezime, a Ebana prezime majke Šile.
Kako je čudo od deteta izabralo da na dresu nosi samo svoja prva dva imena, javnost i komentatori su automatski počeli da ga oslovljavaju po imenu Jamal, misleći da mu je to prezime.
Nakon ove javne poruke ponosnog oca, sve dileme su otklonjene: Barselona u svojim redovima ima čudesnog klinca koji se zove Lamin Jamal, ali mu je pravo prezime Nasraui Ebana.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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