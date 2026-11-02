KOMUNALNI DUGOVI ZA STRUJU, VODU, GREJANJE: Da li stari dug odlazi u zaborav ili ga morate platiti?
KADA je reč o komunalnim dugovima za struju, vodu, grejanje i druge slične usluge domaćinstva, zakon propisuje kratak rok zastarelosti od samo godinu dana, ali to nikako ne znači da dug automatski nestaje sa istekom tog perioda.
Sud i izvršitelji ne vode računa o zastarelosti po službenoj dužnosti, što znači da se prinudna naplata može sprovesti čak i za stare račune ukoliko dužnik blagovremeno ne reaguje.
Kada građaninu stigne rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, rok za podnošenje prigovora nadležnom sudu preko javnog izvršitelja iznosi svega osam dana od dana dostavljanja, te je u tom roku neophodno izričito se pozvati na zastarelost i priložiti dokaze.
Treba imati u vidu da obične opomene pred utuženje same po sebe ne prekidaju rok zastarelosti, ali ga prekidaju podnošenje sudske tužbe ili bilo kakav vid priznanja duga od strane dužnika, poput delimične otplate ili potpisivanja reprograma.
Ukoliko je dug utvrđen pravnosnažnom sudskom odlukom, rok za njegovu zastarelost produžava se na deset godina, dok se dobrovoljno plaćeni zastareli dug ne može potraživati nazad jer zakon propisuje da naknadna ispunjenja zastarelih obaveza ne podležu povratku novca.
Zbog svega toga, zvanična rešenja o izvršenju nikada ne treba ignorisati, već je neophodno odmah proveriti status dugovanja, ispoštovati osmodnevni rok za prigovor i po potrebi potražiti stručnu pravnu pomoć kako bi se zaštitila sopstvena prava.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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