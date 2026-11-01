VUČIĆ DAO REČ: Borićemo se za bolju Srbiju

LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Hit Tvit" na televiziji Pink.

Foto: printskrin TV Pink

S Vučićem je u studio ušao vlasnik TV Pink Željko Mitrović.

- Prijateljstva su važna baš u ovakvim situacijama - kazao je Mitrović.

Vučić je rekao da to nije očekivao.

Mitrović kaže da izgleda kao da državom vladaju Tviter profili. Dodao je da će tri dana biti u privatnoj rezidenciji predsednika SAD Donalda Trampa.

Foto: printskrin TV Pink

O gašenju Pinka rekao je: Ne znam na koji su mislili od nas 80. To nije tako lako.

Vučić je na to rekao: A da li su rekli da će nešto da izgrade?

Kaže da nije odložio mobilni telefon jer ne zna koga će nova vlast da uhapsi "pod okriljem noći".

- Svog policajca mogu da pošalju da hapsi koga hoće, svako ko je prošao pored tužilaštva može da radi šta hoće. Imate i građanska hapšenja. Bande haraju po Beogradu, Aranđelovcu, Novom Sadu... Reketiraju, maltretiraju ljude. Teraju ih da im prepišu firme i sve to rade u dogovoru sa novim vlastima. Za njih je najgore što ja još govorim. Nismo nikada radili ovo što oni rade - kazao je Vučić.

Pita se što se žurilo sa ukidanjem licence ALTA banke.

- Pretpostavljam da su ljudi u NBS želeli sebe da zaštite i ne sumnjam da su postupali u skladu sa propisima, ali mi je to jako čudno - kazao je on.

Govoreći o Aleksandru Tijaniću i načinu na koji su se nekada donosile odluke o rukovodstvu Radio-televizije Srbije, Aleksandar Vučić istakao je da je Tijanić bio čovek koji nije odustajao od svojih uverenja.

– Bio je svojeglav, imao je svoj stav i to je bilo za poštovanje, kako god okrenete. Kada smo došli na vlast, razgovarali smo i rekli: „Pa čekajte, šta sad, da se svetimo ljudima što su imali drugačiji stav?“ On nije preterano menjao svoj stav, niti se izjašnjavao u našu korist, osim što je napisao nekoliko pristojnih tekstova o mojoj energiji i drugim stvarima – rekao je Vučić.

Naglasio je da Tijanić nije bio smenjen nakon promene vlasti, već je ostao na čelu RTS-a do kraja života.

– On je ostao do kraja života, a ostao bi i do kraja svog mandata. Posle toga smo se trudili da izaberemo nekoga ko je prihvatljiv javnosti sa obe strane. To je bio Dragan Bujošević, kojeg su nazivali „žuti Bujke“, koji je podržavao i Petooktobarsku revoluciju. On je bio deset godina na čelu RTS-a – naveo je Vučić.

Foto: printskrin TV Pink

Vučić je potom kritikovao kadrovske promene koje je, prema njegovim rečima, sprovela nova vlast.

– Oni su sve smenili u jednom danu. Ljudi su iz Dnevnika saznali da su smenjeni. Sve koje su postavili bili su politički podobni. Morali su da imaju dokazano da su glasali za broj tri. E, to vam je suština i to je suštinska razlika – izjavio je Vučić.

Istakao je da ga posebno zabrinjava način na koji se, kako smatra, donose odluke u državi.

– Ono što mene brine i što hoću građanima da kažem jeste da ovi ljudi polažu nekome račune, a to nisu građani Srbije. Jer ja ne verujem da su oni toliko neodgovorni. Ne verujem da su toliko neodgovorni – rekao je.

Ukazuje na to da su kriminalci ušli u jednu kompaniju u Aranđelovcu i tražili da im vlasnik prepiše pola kompanije.

- Čudno mi je na to da niko ne reaguje na reketiranje najuspešnijih ljudi u Aranđelovcu - rekao je on.

Ističe da će do 20.000 ljudi ostati bez posla ako nam se ugasi Železara i pita se ko razgovara sa kompanijama o njihovom ostanku u Srbiji.

Vučić je ocenio da bi predstavnici vlasti trebalo da se usredsrede na rešavanje ekonomskih problema i očuvanje radnih mesta, umesto na političke obračune.

– Ja bih danas, na njihovom mestu, razgovarao sa svima o tome kako da se reši situacija oko Alta banke. Možete da razgovarate, unećete mir među ljude – poručio je.

Zatim je nabrojao kompanije za koje tvrdi da se suočavaju sa problemima u poslovanju i mogućim otpuštanjima.

– Možete da razgovarate, na primer, šta ćemo sa Aster tekstilom, koji planira da zatvori proizvodnju. To je 396 zaposlenih. Mi smo ga držali otvorenim do završetka izbora. Eurotaj u Kraljevu, to je 507 zaposlenih. Možete li da ih sačuvate ili ne? To je mnogima druga porodica – rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na kompaniju Leoni, podsećajući na ranije napore da se sačuvaju radna mesta.

– Leoni u Kraljevu. Spasavali smo Niš i Prokuplje, a u Kraljevu je trebalo da ostane najmanje 500 zaposlenih – naveo je.

Vučić je nastavio da nabraja preduzeća za koja tvrdi da se suočavaju sa smanjenjem broja zaposlenih ili neizvesnom budućnošću.

– Pitanje je šta ćemo sa Dreksel Majerom u Zrenjaninu, koji je došao još u vreme Demokratske stranke. To su 1.242 zaposlena. U Golden Lady je već 700 ljudi ostalo bez posla. Još neko vreme rade u Loznici, a pitanje je hoće li i tamo još dugo raditi – izjavio je.

Dodao je da postoje problemi i u drugim kompanijama.

– Magna u Odžacima smanjuje broj zaposlenih. Hoćete li razgovarati sa Džonson Elektrikom u Nišu, koji smanjuje broj zaposlenih za 500 ljudi? Kula Fiorano takođe smanjuje broj zaposlenih – rekao je Vučić.

Posebno je postavio pitanje ko danas razgovara sa velikim stranim investitorima kako bi se sprečilo zatvaranje pogona.

– Ko razgovara sa Svarovskim? Ja sam tri ili četiri puta razgovarao sa njima da ostanu. Ko razgovara sa kineskom železarom? – upitao je.

Prema njegovim rečima, vlast bi trebalo da se bavi očuvanjem privrede i zaposlenosti, umesto, kako tvrdi, progonom političkih protivnika.

– Umesto da brinu o tome, oni samo brinu o progonu. To sam gledao i to se uvek veoma neuspešno završi. To deluje do određenog trenutka, ali kratko deluje – ocenio je Vučić.

Na pitanje voditeljke koliko takva politika može da traje, odgovorio je:

– To traje tri do šest meseci.

Kaže da su svi članovi njegove uže porodice u Srbiji.

- Imamo zbog koga, ali nemamo zbog čega da bežimo - kazao je Vučić.

Ističe da je sam doneo odluku da prizna izborne rezultate.

- Tako se to radi u normalnim zemljama. Lagali su za "zvučni top", a onda je RTS pozivala lice sa poternice da im se uključi u njen program. Mi smo postali "banana", polukriminalna država za tri dana. Kad se dogodilo da u nekoj zemlji, kriminalac Radić (u smislu begunca) za kome je raspisana crvena poternica gostuje u Dnevniku da nam drži političke i svake druge pridike. Lagali su za "Sarajevo safari", za "Jovanjicu"... - kazao je Vučić.

Foto: printskrin TV Pink

Kaže da je dovoljno iskusan i ozbiljan čovek i zna da kada histerija prevlada u narodu je džabe govoriti jednom delu ljudi.

- Kroz to sam prošao. Nisam neko ko će sebe da teši. Ponosan sam što sedam dana posle imamo ovakav broj glasova i da se barabar borimo s našim protivnicima koji su sproveli revoluciju, ali sam srećan što je prošla bez krvi, smrti i formalno izborima - kazao je on.

Vučić je, govoreći o potezima nove vlasti, ocenio da takva politika može da traje samo određeno vreme.

– Do trenutka kada ljudi shvate da je u pitanju prevara i trik da im se zamažu oči. Onda se ljudi okreću realnosti i svojim životima – rekao je Vučić.

Na pitanje voditeljke o iskustvu koje ima iz perioda Petog oktobra, istakao je da je već prolazio kroz slične političke okolnosti.

– Apsolutno. Ja sam kroz sve to prošao, kroz sve hajke, kroz sve harange – kazao je.

Ističe da planira pobedu.

- Zamolio bih ih da paze šta pričaju regionalnim medijima, da ne pričaju gluposti kao što je Šoškić pričao za privatni list Mila Đukanovića "Pobjedu", kao izjavu da je srpski narod nacionalna manjina. Znate li koliko je to loša dalekosežna izjava za naš narod? On je Crnogorac, razumem to, ali vodite Srbiju. Morate da budete veoma obazrivi jer to nosi teške posledice za srpski narod i držaće ga za tu izjavu. Srbi u CG nisu nacionalna manjina - kazao je Vučić.

Isto je upozorio Iliju Srdanovića kad govori za hrvatske medije.

- Oni predstavljaju Srbiju od sutra, to jest od juče već, i svaka njihova izjava na poseban način se čita - izjavio je Vučić.

Kaže da je pobedila gospođa Nevolja.

– Pobedila je gospođa Nevolja i ja joj čestitam na tome. Danas je gospođa Nevolja sa njima, oni su zauzeli tu tribinu i ta tribina je danas pod upravom kavačkog kriminalnog klana. Nema tu navijača i nenavijača, to tako danas izgleda. I samo to ljudi u Srbiji treba da znaju – rekao je Vučić.

Kaže da je spreman da za svoju ideju strada i da je toj ideji posvetio svoj život.

- Lagali su da imam restoran "Franš". Mali dečak je za novac otrgnuo torbu mojoj majci, pa je povredio, malo je posekao. Znamo i ko mu je dao novac. To su metode japanskog praćenja, gde porodice dovodite u strah, pokušavate da ih zastrašite, da u svakom trenutku vide da su praćene i da njihova bezbednost može da bude ugrožena - kazao je on.

Prema njegovim rečima, cilj je bio da se njegovoj majci, koja ima 82 godine, pošalje poruka da nigde nije sigurna.

– Zato je on bio nateran da joj otme torbu, da shvati da se nigde moja majka neće osećati sigurno sa 82 godine, da to mogu da urade bilo kome. I kao što vidite, niko od nas nigde nije otišao i niko od nas nije zaplakao – poručio je Vučić.

Vučić se potom vratio na ekonomsku situaciju i spisak kompanija koje je prethodno pomenuo, upozoravajući na moguće posledice po zaposlene i njihove porodice.

– Nije vas zainteresovala lista koju sam napravio, jer je ovo precizno i ozbiljno urađena lista. Ti ljudi, te porodice, ostaće bez hleba ukoliko neko ne počne nešto da radi – rekao je.

Istakao je da, prema njegovim tvrdnjama, problemi postoje i u javnim preduzećima.

– Imaćemo problema na mnogo nivoa ukoliko nešto ne počnu da rade, jer su krizni štabovi upadali od EPS-a, EDS-a, do svih drugih mesta. Ne zna se ko pije, ko plaća. Samo to ljudi u Srbiji treba da znaju – naveo je Vučić.

Zatim je uputio poruku predstavnicima nove vlasti.

– Bavite se, ljudi, svojim poslom. Nije vaš posao da uništavate živote nečijih porodica i da se tome radujete – poručio je.

Vučić je govorio i o slučaju Radivoja Stojkovića, tvrdeći da je njegovo privođenje bilo neprimereno.

– Uhapsili ste Radivoja Stojkovića, na 48 sati ga zadržali, što se nije dogodilo u poslednjih 40 godina u Srbiji. Da zbog takve presude nekoga vodite na zadržavanje? Da mu potom zabranite ulazak u školu? – upitao je.

On je stao u odbranu Stojkovića, ocenjujući da nije bio odgovoran za unošenje politike u obrazovnu ustanovu.

– Kao da je on uvodio politiku u školu. Kao da je taj jedan fini, divni, pobožni čovek uvodio politiku u školu, a ne oni koji su ga na kraju proterali i progonili – rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić govorio je i o najavama njegovog hapšenja, ocenjujući da se takve tvrdnje plasiraju iz političkih razloga.

Na pitanje voditeljke zbog čega se njegovo eventualno hapšenje predstavlja kao rezultat političkih promena, Vučić je odgovorio:

– Zato što ne znaju šta će sa mnom. Mnogo je teško, gotovo nemoguće pronaći ozbiljan razlog. Inače ga ne biste nikada ni tražili, da ima malo časti kod političkih protivnika i kod nekog drugog. Ne samo prema nekome ko je bio predsednik, već i prema nekome ko im je danas ključni politički protivnik, jer se to ne radi. Bivšeg predsednika da hapsite? – upitao je Vučić.

Istakao je da, kako tvrdi, nije učestvovao u finansijskim poslovima koji bi mogli da budu osnov za krivični postupak.

– Ja sa parama ne potpisujem, oko para ne potpisujem ništa i ne radim ništa. Ne možete da pronađete ništa od toga. Možete da tražite da li sam nekome nešto negde rekao. Trla baba lan da joj prođe dan. Bukvalno. Nemaju ništa i ne mogu ništa – rekao je.

Vučić je poručio da ga najave hapšenja ne plaše i da ne namerava da zbog njih menja svoje ponašanje.

– Jedino što oni mogu jeste da prete i da tobože nekoga drže u strahu. Mene da držite u strahu time što ćete da mi kažete da ćete da me uhapsite? Glupa priča, kako bi to klinci danas rekli – izjavio je.

Dodao je da nije pokušavao da stupi u kontakt sa predstavnicima nove vlasti.

– Ja, za razliku od drugih ljudi, ne trčim da ih vidim i da sa njima razgovaram. Ni sa kim od njih nisam bio u kontaktu, niti me zanimaju – naglasio je Vučić.

Govoreći o sastavu nove vlasti, Vučić je ocenio da će ona u velikoj meri podsećati na nekadašnju Demokratsku opoziciju Srbije.

– To će uglavnom da bude dosovska vlada, prava dosovska – rekao je.

Zatim se osvrnuo na gostovanja pojedinih javnih ličnosti na Radio-televiziji Srbije.

– Kada sam jutros video Kori Udovički na RTS-u, smračilo mi se. Sve sam razumeo, koliko smo propali kada je ona opet došla na RTS da nam soli pamet šta će da bude. Kada sam video Sinišu Nikolića i ostale iz Demokratske stranke, koji su sada deo blokadersko-studentske vlasti, kako god hoćete, meni je sve jasno. Ne mora niko ništa da mi priča – izjavio je Vučić.

Vučić je potom istakao da je spreman da se suoči sa političkim pritiscima, ali da želi da zaštiti svoje saradnike.

– Izdrže ljudi i teže stvari od toga. Izdrže ljudi i teže stvari. Ja sam obećao svojim saborcima da ću se boriti da ta meta budem ja, a ne oni – poručio je.

Naglasio je da nema problem da javno govori o optužbama koje se protiv njega iznose.

– Kao što vidite, ja nemam problem da vam o tome govorim pred milionskim auditorijumom, jer sve što sam slušao do sada, sve je bila notorna laž – rekao je Vučić.

Foto: printskrin TV Pink

Vučić se osvrnuo i na navode o proverama odluka o pomilovanju i aboliciji, tvrdeći da se ponovo otvaraju pitanja koja su već bila predmet prijava.

– Zamislite, oni su došli da za nešto što je već odbačeno kao prijava traže informacije oko pomilovanja i abolicije. Super. Hajde, hajde, taman da me uhapsite – izjavio je.

Na pitanje voditeljke da li su takva pomilovanja postojala, odgovorio je potvrdno.

– Postoje, naravno. Bilo ih je 47, 49, ne znam koliko tačno – rekao je Vučić.

Voditeljka je zatim upitala da li je poznato ko se nalazi na toj listi.

– Ja sam znao tada, sada ne mogu da se setim. Sve ono što su vam govorili, da su ne znam ko, ovi sa nadstrešnice... – započeo je Vučić.

Na dodatno pitanje da li javnost zna imena pomilovanih, odgovorio je:

– Zna dva ili tri imena, dva ili tri, tako nešto. Meni je najpoznatija Mila Pajić – naveo je Vučić.

Aleksandar Vučić nastavio je da govori o odlukama o pomilovanju koje je donosio dok je obavljao funkciju predsednika Republike Srbije, ističući da je postupao u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima.

Na pitanje voditeljke da li smatra da je kriv zbog toga koga je pomilovao i za šta ga politički protivnici optužuju, odgovorio je:

– Ma jok, bre. Nema tu ništa. Nemam ja šta da krijem ili ne krijem, to je moje ovlašćenje – rekao je Vučić.

Kada je voditeljka pomenula diskreciono pravo, Vučić je naglasio da je reč o ovlašćenju koje mu je pripadalo kao predsedniku Republike.

– Nije to moje diskreciono, to je moje zakonsko ovlašćenje, kao predsednika Republike bilo. Samo ja imam to pravo da uradim. Morate da dobijete mišljenje Ministarstva pravde i tako nešto, ali to je vaše pravo – objasnio je.

Voditeljka je potom podsetila da Vučićevi politički protivnici najavljuju preispitivanje liste pomilovanih.

– Šta će oni da preispituju odluku predsednika Republike? Pa vidite da nisu normalni. Svakakvih sam se gluposti naslušao, pa sad i ovoga – odgovorio je Vučić.

On je ocenio da odluke o pomilovanju ne mogu naknadno da budu poništene političkom odlukom nove vlasti.

– Ne mogu oni to da promene. Ne postoji mogućnost da oni promene odluku ili da kažu: „Ova odluka sad ne važi, a naša odluka će da važi retroaktivno“, ili tako dalje. To je besmisleno – poručio je.

Na konstataciju voditeljke da trenutna politička situacija deluje revolucionarno, Vučić je odgovorio da treba razlikovati ono što neko može da pokuša da uradi od onoga što je zakonom dozvoljeno.

– Pa slušajte, vi možete da uđete sad ovde i da me streljate i da kažete: „Evo, tako su studenti presudili, plenum je tako rekao.“ Možete. Sve može ako me to pitate. Ako me pitate može li u skladu sa zakonom, to ne može – izjavio je Vučić.

Nakon toga voditeljka je otvorila novu temu, navodeći komentar hrvatskog novinara Zorana Štrajca o izborima u Srbiji i pobedi Studentske liste.

Ona je prenela njegovu ocenu da građani Srbije ne znaju dovoljno o tome ko dolazi na vlast i kakvu će politiku voditi.

Vučić je zatim postavio pitanje zbog čega su, kako tvrdi, prestala okupljanja tokom kojih se odavala pošta stradalima petnaestominutnim, odnosno šesnaestominutnim ćutanjem.

– Imam jedno pitanje za sve ljude u Srbiji: od danas više nema onih 16 minuta stajanja. A zašto? Koji je to dan danas, pa ga od danas nema? Ako mi govorite o godinama, nikakve logike nema da bude posle dve godine. Imalo bi da je posle jedne godine. A što nije posle tri godine? – upitao je.

Na pitanje voditeljke da li smatra da je prestanak tih okupljanja povezan sa izbornim rezultatima, odgovorio je:

– Ne mislim ja, evo vi zaključite, pa mi recite. A što niste tri godine to radili? Što niste pokazali bar malo, pa da ostanete još sedam dana, da izlazite, da sa tim antipravoslavnim običajima zauzimate puteve i ulice, da sa tim nastavite još godinu dana? A izgleda vas više nije briga. Sad su fotelje – izjavio je Vučić.

Dodao je da su, prema njegovom mišljenju, političke funkcije postale glavni prioritet predstavnika nove vlasti.

– Fotelje, tašna, mašna i sekretarica su glavna briga. I glavna briga je kako ćemo da se obračunamo sa onima koji se usuđuju da i dalje govore. Zamislite, mi smo preuzeli vlast, a on se usuđuje da govori – rekao je.

Vučić je potom nabrojao događaje iz prethodne nedelje koje smatra primerima političkog pritiska.

– Ako analizirate prethodnu nedelju, od hapšenja Radivoja Stojkovića, upadanja na slavu Srpske napredne stranke, hapšenja Marka Krička zbog unutrašnjih policijskih sukoba i podnošenja međusobnih krivičnih prijava, do napada i jezivog, zlokobnog upada na televiziju Informer, jer su hteli da naprave nešto slično slučaju Milanović... – rekao je Vučić, nastavljajući izlaganje o događajima koje povezuje sa promenom vlasti.

Aleksandar Vučić govorio je o izbornom porazu, priznajući da je verovao u pobedu, ali i da su nakon izbora analizirali greške koje su napravili tokom kampanje.

– Ja sam verovao da možemo da pobedimo. Zaista sam verovao u to. Verovao sam u racionalnost, u ozbiljnost i u odgovornost. Nažalost, posle izbora ustanovili smo gde smo pravili tehničke greške, gde smo pravili neke druge, ali to ne bi bilo dovoljno za pobedu – rekao je Vučić.

On je ocenio da su na izborni rezultat uticali i procesi koji su, prema njegovim rečima, trajali godinama.

Vučić je potom podelio razgovor sa svojim starijim sinom, koji mu je, kako je naveo, upravo tog dana ispričao neprijatnu situaciju koju je doživeo u društvu.

– Ispričaću vam šta mi je rekao stariji sin. Kaže: „Ja izađem u grad i sedim sa prijateljicama, nekim devojkama, i one mi kažu: 'Kako si ti tako fin, a otac ti je takav?'“ On ih pita: „Šta pričate, kakav mi otac?“ A one mu odgovaraju: „Pa ovo sve što pričaju“ – ispričao je Vučić.

Istakao je da mu je upravo taj razgovor pokazao koliko su, prema njegovom mišljenju, dugogodišnje negativne kampanje uticale na sliku koju deo javnosti ima o njemu.

– Kada to čujete od svog deteta, onda razumete u kakvoj atmosferi živite, u kojoj nije bilo dozvoljeno da budem predstavljen kao čovek. Kada deset, jedanaest godina, najmanje, imate kampanju da niste čovek, džabe vam najbolji rezultati na svetu – rekao je.

„Laž su uspeli da prodaju kao istinu na neverovatan način“

Vučić je ocenio da su dugogodišnje optužbe i negativna slika o njemu uticali na raspoloženje građana.

– Ti ljudi samo hoće da više toga nema. I naravno, veruju u sopstvene bajke – naveo je.

Zatim je ispričao i razgovor sa jednom ženom koja mu je govorila o zahtevima studenata.

– Jedna žena mi je rekla: „Pa dobro, studenti samo žele da se poštuje zakon.“ Nisam reagovao pred njom, ali kada je izašla iz kancelarije, uhvatio sam se za glavu i pitao se: „Je l' moguće? Je l' me pravi ludim ili su laž uspeli da prodaju kao istinu na neverovatan način, da ja to nisam uspeo da shvatim?“ – rekao je Vučić.

On je potom optužio svoje političke protivnike za kršenje zakona.

– Oni su svakoga dana po hiljadu puta gazili sve zakone ove zemlje – izjavio je.

Govoreći o potrebi za promenama unutar sopstvene političke organizacije nakon izbornog poraza, Vučić je naglasio da to smatra jednim od ključnih zadataka u narednom periodu.

– To je naš najvažniji zadatak – poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić nastavio je da govori o razlozima izbornog poraza, ističući da je upozoravao svoje saradnike na probleme koji ih očekuju, ali da njegova upozorenja nisu uvek bila shvaćena ozbiljno.

– Nema ljudi kojima sam ja verovao ili nisam. Ja nisam čovek koji ne želi bilo koga da čuje ili da sluša. Čujem i slušam sve. Nisam siguran da mene žele da čuju i slušaju svi – rekao je Vučić.

On je naveo da je od stranačkih funkcionera tražio više rada i angažovanja, posebno u periodu kada je, kako tvrdi, bilo jasno da predstoji teška politička borba.

– Kada sam im govorio koliko će problema da bude i da ne putuju na more, nego da se bore i da rade... Ne možemo mi da promenimo ogroman novac spolja. Ne možemo za kratko vreme da promenimo ni sve bahate i arogantne funkcionere. Šta ćemo sad? Da krenemo da radimo – poručio je Vučić.

Vučić je istakao da je spreman za promene, ali je odbacio povezivanje pojedinih svojih prijatelja i kumova sa funkcionisanjem Srpske napredne stranke.

– Apsolutno sam spreman. Ali ti ljudi nisu funkcioneri stranke – rekao je.

Naglasio je da se pojedinci, prema njegovim rečima, često nalaze na meti kritika samo zbog svog imovinskog stanja ili poznanstva sa njim.

– Lako je da gađate nekoga zato što je neko bogat ili siromašan, pa makar to nemalo veze sa vama na bilo koji način. Ja nemam pravo da zabranjujem ljudima da žive živote kakve hoće, ali ti ljudi nemaju veze sa SNS-om, niti sa bilo čim – izjavio je Vučić.

Govoreći o svojim dugogodišnjim prijateljstvima, Vučić je spomenuo i vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića.

– To mogu da mi kažu i za Željka Mitrovića, pa mi niko nije rekao. Nije mi kum, ali mi je prijatelj, kao što je i sam rekao. Drugari smo, prijatelji mnogo godina – naveo je.

Vučić se prisetio i perioda kada je bio u opoziciji, ističući da su održavali kontakt uprkos političkim razlikama.

– Mi smo, i kada sam bio u opoziciji, kada je on bio najžešći Đinđićevac, bili u kontaktu. Dolazio je kod mene kući sa svojim gostima iz Amerike – rekao je Vučić.

Potom je prepričao razgovor koji se, prema njegovim rečima, vodio tokom jedne takve posete.

– Tada mu je jedan od njih, koji je radio istraživanje, rekao: „Ima jedan mali, taj će da bude najvažniji u Srbiji.“ A on je odgovorio: „Taj? Taj neće nikad“ – ispričao je Vučić.

Dodao je da politička kampanja ne sme da bude opravdanje za iznošenje neistina.

– U kampanjama je, naravno, sve dozvoljeno da radite, osim da baš brutalno lažete i obmanjujete javnost – poručio je.

Vučić je zatim govorio o budućnosti Srpske napredne stranke, ističući da je njena unutrašnja reorganizacija jedan od najvažnijih zadataka nakon izbornog poraza.

– Za mene je mnogo važnije da mi uredimo našu stranku sada, da je podmladimo, da tu dođe veliki broj novih lica, ljudi koji imaju svoju nacionalnu ideju, ideologiju, ali ljudi koji su racionalni, koji razumeju i šta je Evropa, koji razumeju i šta su drugi naši interesi i koji imaju dovoljno hrabrosti da se bore za građane Srbije – naglasio je Vučić.

Vučić je istakao da njegovo javno obraćanje ima poseban značaj za građane koji su podržali njegovu političku opciju.

– Večeras je ljudima u Srbiji, a to druga strana ne može da razume, veoma važno, ne za milion i 750 hiljada, već za dva miliona ljudi, to što sam se pojavio – rekao je.

Objasnio je da smatra važnim da njegovi birači imaju političkog predstavnika koji će nastaviti javno da zastupa njihove stavove.

– Zato što oni mogu sebe da pronađu negde i da vide da neko ko ih predstavlja sme da govori otvoreno, javno, da se nikome ne dodvorava, da ne izbegava političke sukobe i da je tu – poručio je Vučić.

Na kraju je naglasio da je spreman da podnese lične posledice svoje političke borbe.

– Da je spreman sebe da žrtvuje da ne bi žrtvovao narod i građane. Da je spreman on da strada, da ne bi stradali drugi – zaključio je Vučić.

Aleksandar Vučić govorio je o promenama koje su neophodne unutar Srpske napredne stranke, ističući da povratak poverenja građana neće biti ni brz ni jednostavan.

– Što se promena tiče, takvi su ciklusi da će oni u sve ići brže, u svakom smislu i u svakom slučaju, ali da će sve ići veoma brzo, to je apsolutno nemoguće i nije za očekivati – rekao je Vučić.

Naglasio je da njegova politička opcija najpre mora da otkloni sopstvene nedostatke kako bi ponovo postala ozbiljna alternativa vlasti.

– Mi moramo sebe da promenimo da bismo mogli da budemo dovoljno kredibilna alternativa – poručio je.

Vučić se osvrnuo i na okolnosti izborne kampanje, iznoseći tvrdnje o uticaju zapadnih agencija na društvene mreže i vidljivost političkog sadržaja.

– Mogao bih da vam kažem da su se čudne stvari dešavale i sa društvenim mrežama i sa hiljadu drugih stvari, gde rade razne zapadne agencije, gde jedan saobraćaj zaustave, stave ga u senku ili uspore, a drugi pojačaju na neki stepen. Na hiljadu tih stvari mogu da se žalim – naveo je.

Ipak, istakao je da smatra važnijim ono što je tokom kampanje prepoznao kao nezadovoljstvo građana.

– Ono što sam ja osetio kod ljudi jeste da su ljudi verovali da mi jesmo bahati, da jesmo arogantni, da ima mnogo ljudi koji su zloupotrebljavali vlast. Protiv toga moramo da se izborimo i moramo da dovedemo one ljude za koje će građani biti sigurni da će raditi drugačije – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, prvi korak mora biti preuzimanje odgovornosti za sopstvene greške.

– Moramo da pođemo od sebe, od svoje krivice, od svojih grešaka, da to rešavamo, a kada to rešimo, da idemo otvorena srca i hrabro u borbu za poverenje građana. Ta borba neće biti laka, u ovim uslovima ona je nemoguća – naglasio je.

Vučić je objasnio i zbog čega je odlučio da javno govori o događajima nakon promene vlasti.

– Ovo što večeras radim ne radim zbog političke borbe. Ja ovo radim zbog budućnosti, da ostane zabeleženo i šta sam rekao i, da budem sasvim iskren, da delu ljudi u Srbiji bude nešto lakše u ovakvim uslovima voditi političku borbu – izjavio je.

Foto: printskrin TV Pink

Vučić je potom ponovo optužio političke protivnike za pritiske na članove i pristalice Srpske napredne stranke.

– Nemojte, ljudi, pa naši ljudi su slavili slavu, oni su im u šest mesta upali da im prekinu slavu. Pa to nije bilo 1945. godine. To bukvalno nije bilo 1945. godine – rekao je Vučić.

Govoreći o optužbama da je nakon izbornog poraza uništavana dokumentacija, Vučić je izneo podatke za koje tvrdi da ih je dobio od nadležnih državnih organa.

– Evo vam jedan detalj, molim vas, poštovani gledaoci. Oni su prijavili na 289 mesta, koliko sam ja dobio informaciju od nadležnih državnih organa, seckanje papira – rekao je Vučić.

Zatim je postavio pitanje koliko je takvih slučajeva zaista utvrđeno.

– Znate li na koliko mesta su pronašli to seckanje i uništavanje dokumentacije? Od tih 289 prijava? Nula. Nula! – poručio je lider opozicije.

Aleksandar Vučić nastavio je da kritikuje predstavnike nove vlasti, ocenjujući da se umesto rešavanja problema građana bave optužbama protiv svojih političkih protivnika.

– To im je jedini način da drže pažnju ljudi, pošto ne znaju šta će da rade sa zemljom. Nemaju ideju šta će sa Srbijom. Nemaju snove. Trebalo je odavno da krenu da se bave Ekspom. Oni se ne bave ničim – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, takav pristup neće moći da traje neograničeno, jer će građani očekivati konkretne rezultate.

– Oni će da se bave samo tim. Prođe to vreme, prođe to vreme – poručio je.

Vučić je zatim govorio o mogućnosti da se protiv njega i njegovih saradnika iznose nove optužbe, tvrdeći da su se slične stvari događale i ranije.

– Da li možete da pronađete? Sigurno da možete. Možete i da izmislite, možete da izvučete stvari iz konteksta, možete da radite šta god hoćete. A to su već sve radili. To su već sve radili – izjavio je.

Vučić se osvrnuo i na snimak koji se, prema njegovim rečima, pojavio na društvenim mrežama, a odnosi se na sastanak povezan sa slučajem Savamala.

– Zamislite, našli su i pustili su, to sam video na mrežama, nekoga ko je prisustvovao nekom sastanku za Savamalu, pa je ne znam šta rekao. Samo vam nisu rekli da je taj tražio tri miliona evra reketa – naveo je Vučić.

On je izneo tvrdnju da je osoba sa snimka tražila novac od jedne kompanije, ali je naglasio da nije siguran o kojoj je tačno reč.

– Da li od Milenijum tima ili od ne znam koga. I da je zbog toga uhapšen. Zbog reketiranja, iznude, to je to. Samo vam to nisu rekli – rekao je lider opozicije.

Vučić je ocenio da se na taj način javnosti predstavljaju nepotpune informacije.

– Samo hoću da vam kažem kako to ide – poručio je.

Na kraju je, ne želeći da dalje govori o identitetu osobe koja se pominje u vezi sa snimkom, kratko rekao:

– Ma nemam pojma. Stvarno me ljutite.

Aleksandar Vučić nastavio je da govori o najavama mogućih saslušanja i postupaka protiv njega, ističući da je spreman da se suoči sa političkim pritiscima, ali da ne vidi osnov za bilo kakav krivični postupak.

– Pošto vidim da insistirate, tačno razumem šta radite. Želite da preko mene zaštitite sve ostale i ja to prihvatam. Koga god. Prihvatam to sa oduševljenjem – rekao je Vučić.

Naglasio je da nema problem sa tim da bude u centru pažnje nove vlasti, ali je postavio pitanje zbog čega bi uopšte bio saslušavan.

– Ja nemam taj problem. Za šta ćete da me saslušate? Za šta da me saslušate? Evo, kažite mi, za šta? – upitao je.

Vučić je potom napravio jasnu razliku između političkih grešaka koje priznaje i optužbi za kriminal, koje odlučno odbacuje.

– Ja ne kažem da je bilo propusta u smislu kriminala. Propust nije kriminal. Nikad se nisam bavio kriminalom i nikad nisam ukrao pare bilo čije. Nikada – poručio je.

Istakao je da, prema njegovim rečima, nema skrivenu imovinu niti novac na računima u inostranstvu.

– Niti ih imam, niti imam račun u inostranstvu, niti imam bilo šta bilo gde, na bilo koji način. Niti me to zanima. Propusti u politici su jedno, a kriminal je nešto drugo – rekao je Vučić.

Vučić je zatim kritikovao političke protivnike koji ga optužuju za korupciju, tvrdeći da među njima ima ljudi koji su i sami bili povezivani sa takvim aferama.

– Kriminalaca i lopova se gnušam. A posebno se gnušam onih koji mi pričaju o kriminalu i korupciji, a najgori su korumpirani tipovi, još iz DOS-ovske vlasti, pa će oni danas da mi drže predavanja o svemu tome – izjavio je.

Vučić se osvrnuo i na ranije optužbe koje su protiv njega iznošene u javnosti, ponavljajući da ih smatra neistinama.

– Oni su mene optuživali za „Sarajevo Safari“. Nisam za Jovanjicu razumeo ni tačno za šta su me optuživali, pa su na kraju rekli da su lagali. Za zvučni top su me optuživali. Naravno, lagali su, jer zvučnog topa nije bilo – rekao je Vučić.

Vučić je potom napravio jasnu razliku između političkih grešaka koje priznaje i optužbi za kriminal, koje odlučno odbacuje.

– Ja ne kažem da je bilo propusta u smislu kriminala. Propust nije kriminal. Nikad se nisam bavio kriminalom i nikad nisam ukrao pare bilo čije. Nikada – poručio je.

Istakao je da, prema njegovim rečima, nema skrivenu imovinu niti novac na računima u inostranstvu.

– Niti ih imam, niti imam račun u inostranstvu, niti imam bilo šta bilo gde, na bilo koji način. Niti me to zanima. Propusti u politici su jedno, a kriminal je nešto drugo – rekao je Vučić.

U nastavku emisije otvoreno je i pitanje spoljnopolitičkih stavova Studentske liste, posebno odnosa prema Rusiji, Kini i Evropskoj uniji.

Povod je bila izjava profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinka Gruhonjića, koji je ocenio da je Studentska lista vodila široku populističku kampanju kako bi privukla što veći broj birača, uključujući i deo Vučićevog biračkog tela.

Gruhonjić je naveo da su tokom kampanje izbegavana pitanja odnosa prema Rusiji i Evropskoj uniji, ocenjujući da je cilj bio da se ne izgubi podrška različitih grupa birača.

Komentarišući njegove reči, Vučić je kratko poručio:

– Zahvalan sam gospodinu Gruhonjiću što je potvrdio da je sve prevara – rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić nastavio je da govori o izbornoj kampanji Studentske liste, ocenjujući da su birači prihvatili izostanak konkretnih odgovora na važna politička pitanja.

– Ja sam pogrešio misleći da su ljudi dovoljno zreli i da neće sebi da dozvole da budu potcenjeni, da budu poniženi odgovorima bez odgovora. Međutim, njih u kampanji ništa od toga nije zanimalo. Bilo je potpuno svejedno – rekao je Vučić.

On je ocenio da su se tokom kampanje političke razlike među pojedinim biračima izgubile zbog zajedničkog cilja da njegova politička opcija bude poražena.

– Šarović je mogao da glasa za 250, Nataša Kandić je mogla da glasa za radikale, za ovog, za onog. Nikakav problem nemaju. Sve im je jedno. Bila je samo jedna tema i jedna meta: kako mene da sruše. I to je to – izjavio je Vučić.

Aleksandar Vučić osvrnuo se i na najave predstavnika Studentske liste da bi, nakon formiranja nove vlade, mogli da otputuju u Rusiju i razgovaraju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

– Zanimljivo je da li će im to dozvoliti ili ne. Putin će uvek želeti da razgovara sa predstavnicima Srbije. Nego, da li će im to iz Brisela i Berlina dozvoliti, to je veliko pitanje. Zato ne žurite s takvim izjavama, sačekajte malo da vidite – rekao je Vučić.

On je ocenio da su tokom izborne kampanje birači različito tumačili poruke Studentske liste, u zavisnosti od sopstvenih političkih uverenja.

– U ovoj kampanji ljudi su učitavali višak smisla svakoj njihovoj reči, a ono što je bilo posebno opasno jeste da su tumačili svaku njihovu reč na način na koji su oni želeli – naveo je.

Vučić se potom osvrnuo na položaj medija, optužujući novu vlast da želi da ugasi televiziju Informer.

– Oni hoće da ugase Informer. Da ugasiš jednu jedinu televiziju koja je danas u stanju da govori. Možete da pustite ponekad neku informaciju kroz vesti, ali jedinu njuz televiziju koja 24 sata iznosi drugačiju argumentaciju od vas – rekao je Vučić.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, predstavnici nove vlasti već imaju podršku drugih medija.

– Vama više ni N1 i Nova nisu potrebni. Možete da ih zadržite. Imate RTS koji vam je gori od N1 i Nove – izjavio je.

Vučić je izneo oštre kritike na račun Radio-televizije Srbije, ocenjujući da je javni servis izgubio profesionalnu nezavisnost.

– Oni su sramota Srbije. RTS je sramota Srbije. Ali u pravom smislu reči sramota Srbije – rekao je.

On je ocenio da se ponašanje pojedinih zaposlenih na javnom servisu može objasniti, kako je naveo, svojevrsnim stokholmskim sindromom nakon ranijih blokada RTS-a.

– Ima taj stokholmski sindrom, valjda, kod ljudi. Otkad su ih blokirali, oni postaju sve žešći blokaderi, ne bi li se onima koji su pokušavali da ih šikaniraju, maltretiraju i unižavaju što više približili i što više pokazali i dokazali – izjavio je Vučić.

Na kraju je optužio pojedine zaposlene na RTS-u za dodvoravanje novoj vlasti.

– Kada pričaju o profesionalizmu, oni znaju da lažu. Oni između sebe idu po televiziji i kažu: „Samo nam nađite kome najviše treba da se ušlihtamo.“ To je taj izraz – poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić osvrnuo se na smene Zorana Stanojevića i Gorislava Papića sa uredničkih pozicija na Radio-televiziji Srbije, ističući da su obojica godinama obavljala svoje funkcije uprkos tome što su, prema njegovim rečima, bili njegovi politički protivnici.

– Zoran Stanojević i Gorislav Papić, istaknuti blokaderi. Ali nisu bili dovoljni. Dobro, lepo da su saznali da su tokom Dnevnika smenjeni. Šta da im radim? A od diktatora Vučića za 14 godina nisu bili smenjeni, nego su bili urednici, iako sam uvek znao da su na drugoj političkoj strani. Tako vam izgleda današnja Srbija – rekao je Vučić.

Vučić je potom uputio apel predstavnicima nove vlasti da odustanu od najavljenih mera protiv televizije Informer.

– Ono što je za mene važno jeste da kažem nešto oko televizije Informer. Pozivam ljude iz vlasti, pozivam ljude iz novog režima da ne rade to. Za 14 godina mi to nismo uradili. Postoji hiljadu načina. Posebno što to rade zbog gluposti – izjavio je.

Objasnio je da je, prema njegovim rečima, povod za postupanje protiv televizije snimak njegove posete porodici koja je dobila stambeni kredit za mlade.

– Ja sam ušao u neku kuću gde je porodica dobila stambeni kredit za mlade. Oni su me sa dvoje dece sačekali i ja sam zagrlio to dvoje dece pred roditeljima. A oni su zaboravili da zamagle lice detetu. Pa to se dešavalo na N1 i na O2 hiljade puta, pa ih niste zatvorili i zabranili – rekao je Vučić.

Vučić je ocenio da bi eventualne sankcije morale da budu srazmerne prekršaju, umesto da se odmah poseže za najstrožim merama.

– Ako hoćete, kaznite. Kaznite sa jednim danom zatamnjenja ekrana, pa onda više dana. Nemojte odjedanput da zatvarate televiziju – poručio je.

Podsetio je i na predizborna obećanja nove vlasti o demokratiji i slobodi izražavanja.

– Nemojte, ljudi. Govorili ste narodu da želite demokratiju, da želite da svako ima pravo da kaže ono što misli, da želite slobodu izražavanja. Nemojte da vam prvi potezi budu bez institucija ili zloupotrebom institucija – naglasio je Vučić.

Vučić je zatim izneo tvrdnju da će nova vlast pokušati da ostvari potpunu kontrolu nad odlučivanjem u Regulatornom telu za elektronske medije.

– Oni će u REM-u da prevedu, bilo je četiri prema četiri, biće osam prema nula za njih. Sve će da ih poplaše. Sve će da ih poplaše – rekao je.

Prema njegovim rečima, za odupiranje takvim pritiscima potrebna je velika lična hrabrost.

– Vi morate da imate mnogo hrabrosti i da budete čovek od kalibra da biste te pritiske uspeli da odbijete – istakao je.

Vučić je upozorio i na posledice koje bi eventualno gašenje televizije Informer moglo da ima po zaposlene i gledaoce.

– Svi će oni da glasaju za to. Sa čim? Sa kojim saznanjem? Da ste 330 porodica ostavili bez hleba? Da ste stotine hiljada ljudi ostavili bez njihovog omiljenog programa? Što? Voleće vas više? – upitao je Vučić.

Na kraju je ponovo kritikovao javni servis, dovodeći u pitanje njegovu objektivnost.

– Gledaće lažljivi RTS, pa će da mu poveruju? – poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić nastavio je da govori o mogućem gašenju televizije Informer, ocenjujući da bi takva odluka predstavljala ozbiljan udar na slobodu medija i pravo građana da čuju drugačije političke stavove.

– Ja mislim da je njima potrebno da imaju neke od najboljih svetskih advokata, ali i da nastave da pronalaze načine kako će da rade čak i kada budu ugašeni. To mi jasno govori u kakav mrak žele da nas uvedu i šta žele da rade sa ljudima u Srbiji koji drugačije misle – rekao je Vučić.

Istakao je da je njegova namera da upozori javnost na moguće posledice takvog poteza.

– Moje je bilo da ovo kažem, da upozorim javnost na to – poručio je.

Vučić je potom podsetio na gašenje BK televizije, ocenjujući da postoje sličnosti između tadašnjih događaja i onoga što se danas, prema njegovim tvrdnjama, priprema Informeru.

– Ne zaboravite vašu nekadašnju televiziju, BK televiziju, koju su doslovno ugasili. U to vreme bila je verovatno najbolja televizija u Srbiji – rekao je Vučić.

Naglasio je da smatra da je BK televizija zatvorena zato što je smetala tadašnjim vlastima.

– Zatvorili su tu televiziju zato što im je smetala. I te kako im je smetala. Ovi sada zatvaraju jednu drugu televiziju, a uvek su im puna usta demokratije i slobode javne reči i misli – izjavio je.

Vučić je otkrio da je razgovarao sa pojedinim evropskim predstavnicima o situaciji u vezi sa Informerom.

– Pozvao sam neke od Evropljana. Zanimljivi su mi bili ti razgovori. Kažu mi: „Mi da štitimo Informer? Nećemo nikad.“ Ja kažem: „Aha. Ne zovem vas ja zbog toga“ – ispričao je Vučić.

Kako je naveo, pokušao je da im objasni da pitanje nije zaštita jedne televizije, već odbrana osnovnih demokratskih principa.

– Ja vas pitam nešto drugo: hoćete li da štitite slobodu reči? Hoćete li da štitite slobodu govora? Slobodu drugačijeg političkog razmišljanja? Hoćete li dopustiti da to bude ugašeno u Srbiji ili nećete? – upitao je.

Vučić je zatim kritikovao pozivanje na institucije kao opravdanje za eventualne odluke protiv televizije Informer, tvrdeći da se zanemaruju pritisci na ljude koji u tim institucijama odlučuju.

– Pa ne, ali institucije. A sad institucije, je li? A nećete da govorite da li su ljudi u institucijama pod pritiskom – rekao je.

Ponovo se osvrnuo na odnos glasova u REM-u, dovodeći u pitanje razloge zbog kojih bi se, prema njegovim tvrdnjama, odluka mogla promeniti.

– Kako tumačite to da je pre pet dana, u ponedeljak ili utorak, bilo četiri prema četiri, a da će sutra da bude osam prema nula? Šta se dogodilo sa tim ljudima? Šta, promenili su mišljenje? – upitao je Vučić.

Vučić je ocenio da se promena političkih okolnosti koristi kao opravdanje za drugačije postupanje institucija.

– Ili čuveno objašnjenje: „Drugačije okolnosti.“ A šta su drugačije okolnosti? – upitao je.

Na kraju je poručio da, prema njegovom mišljenju, takvo ponašanje pokazuje nedostatak doslednosti u zaštiti demokratskih prava.

– Samo hoću da vam kažem koliko tu nema principa, koliko tu nema ničega i koliko tu nema, u stvari, borbe za istinsku slobodu i za istinska prava ljudi – zaključio je Vučić.

Aleksandar Vučić govorio je i o budućem odnosu Srbije prema Srbima u regionu, posebno prema Republici Srpskoj i Crnoj Gori, ističući da očekuje odgovornu politiku nove vlasti.

– Moraće da uspostave pristojne odnose sa rukovodstvom Republike Srpske. Nikada tu neće biti previše poverenja, ali to ne mora ni da postoji. Dovoljno je da imaju pristojne, normalne i dobre odnose i uvek ću ih podržati u tome – rekao je Vučić.

Naglasio je da kao opozicioni političar neće kritikovati svaki potez nove vlasti samo zato što dolazi od njegovih političkih protivnika.

– I kao opozicija, mogu nešto da prećutim, ali nikada neću reći da je loše ukoliko je dobro, jer sam siguran da će biti i dobrih stvari, a ne samo loših – poručio je.

Vučić je istakao da, pored položaja Srba u regionu, posebnu zabrinutost izazivaju ekonomski izazovi koji očekuju Srbiju.

– Mene, naravno, najviše zanimaju ovi ekonomski problemi sa kojima ćemo da se suočavamo, koji njih očigledno ne zanimaju – rekao je.

Komentarišući prikazane snimke incidenata, Vučić je rekao da je zatečen ponašanjem pojedinaca koji pokušavaju da smenjuju lokalne funkcionere.

– Ja ovo nisam video, da budem iskren. Prvi put vidim u životu. Zgrožen sam ovim agresivnim tipovima koji su umislili da mogu da rade šta hoće, da maltretiraju žene, da maltretiraju ljude – poručio je Vučić.

On je ocenio da se takvi postupci opravdavaju pozivanjem na Studentsku listu.

– Naravno, sve je u ime Studentske liste – zaključio je Vučić.

Vučić se potom ponovo osvrnuo na pojedine funkcionere javnog servisa, posebno kritikujući Oliveru Kovačević.

– A što se njih sa RTS-a tiče, da ponovim šta sam rekao, da ne bi bilo da sam se uplašio: reč je o ljudima koji su gradili kombinacije. Ta žuta Olja je bila, u mom režimu, 12, 13 godina drugi čovek RTS-a. De fakto drugi čovek RTS-a. Uživala u svim blagodetima – izjavio je Vučić.

On je ocenio da se njen odnos prema njemu promenio nakon gubitka vlasti.

– Ali pošto nije bila broj jedan, nego je bila broj dva, u redu je, namučila se za to vreme. U redu je sad ako može nekoga, ako joj se učini prilika, da nekoga cipelari – rekao je.

„Mene neće ućutkati, odgovaraću im i sa zemlje i iz groba“

Vučić je naglasio da neće odustati od javnog iznošenja svojih stavova, bez obzira na kritike i moguće pravne posledice.

– Mene neće. Odgovaraću im sa zemlje. Odgovaraću im iz groba. Svima njima – poručio je.

„Radite u RTS-u, a onda angažujete sopstvenu privatnu produkcijsku kuću“

Vučić je potom izneo optužbe na račun pojedinih javnih funkcionera i zaposlenih u državnim institucijama, dovodeći u pitanje moralnost njihovih poslovnih aranžmana.

– O tome da mi priča Mehmedović, čovek radio kao Šoškić. Da objasnimo ljudima o čemu je reč: vi radite kao guverner Narodne banke, angažujete firmu za softver, i to je vaša privatna firma – rekao je Vučić.

Zatim je izneo tvrdnju o angažovanju privatnih produkcijskih kuća u okviru javnog servisa.

– Vi radite u RTS-u, ali angažujete svoju privatnu produkcijsku kuću da dodatno, osim onoga što imate platu u RTS-u, potpisujete i ugovor sa RTS-om. Je l' ima nešto da nije tačno od ovog što sam rekao? – upitao je Vučić.

„Ovde je reč o moralu, a ne o parama, nikada neću prestati da govorim“

Vučić je istakao da njegove kritike nisu usmerene na visinu nečijih primanja, već na ono što smatra moralno spornim postupcima.

– Meni je važno da ljudi znaju, jer ovde je reč o moralu, a ne o parama. Nisam ja govorio o parama, već o moralu. Eto, jedino o čemu sam govorio. I o tome ću nastaviti da govorim – rekao je.

Na kraju je poručio da ga ni eventualne tužbe i kazne neće sprečiti da nastavi sa kritikama.

– Neće me ućutkati nikada. Nema problema. Plaćam sto kazni za to, hiljadu njih da me osude za to, ja ću opet da nastavim isto. I nikad neću prekinuti da govorim istinu – zaključio je Vučić.

„Gledao sam sve to i posle 5. oktobra, ali ovog puta se manje ljudi okrenulo“

Aleksandar Vučić nastavio je da govori o ponašanju pojedinaca nakon izbornog poraza njegove političke opcije, upoređujući aktuelnu situaciju sa događajima posle 5. oktobra 2000. godine.

– Ma ne, gledao sam ja to sve. Gledao sam ja to sve. I ovog puta moram da kažem da se manji broj ljudi, da budem skroz iskren, manji broj ljudi okrenuo – rekao je Vučić.

Ipak, ocenio je da bi se takvo ponašanje moglo intenzivirati kada nova vlast počne da sprovodi ozbiljnije kadrovske promene.

– Naravno, za sada. Zato što ćete to tek da vidite kada dubinski krenu promene – poručio je.

„Moje slike sklanjaju oni koji su me molili da im obezbedim posao“

Vučić je zatim izneo tvrdnje o pojedincima koji su, prema njegovim rečima, ranije od njega tražili pomoć pri zapošljavanju, a sada nastoje da se približe novoj vlasti.

– Video sam da sklanjaju moje slike, Katarina Tomašević i svi oni koji su me molili da dobiju posao u nekim ministarstvima i tako dalje, ali sada bi da se dokažu i pokažu blokaderima. To je bilo najvažnije – rekao je Vučić.

On je ocenio da su neki od ljudi kojima je ranije pomagao danas među najglasnijima u kritikama na njegov račun.

– Mnogi kojima sam pomogao toliko mnogo da je to neverovatno sada su najglasniji i najsrećniji – izjavio je.

„Neki kojima sam pomagao danas se nadaju čak i patnji moje dece“

Vučić je govorio i o ličnom razočaranju u pojedine ljude iz svog okruženja, tvrdeći da neki od njih priželjkuju loše stvari njemu i njegovoj porodici.

– Oni će vam reći: „Ne, ne, ne nadamo se tome“, ali se nadaju i patnji moje dece, nadaju se svemu što loše može da se dogodi – rekao je Vučić.

Posebno je istakao da ga je iznenadilo ponašanje ljudi sa kojima je ranije bio blizak.

– Neki koje sam hranio, i bukvalno neki koji su mi čuvali decu, pa su počeli valjda da slave, jer valjda nisu dovoljno dobro prošli, ili ne znam šta sam im zgrešio – naveo je.

Dodao je da takve situacije doživljava kao deo političkog života.

– Šta da radite, tako vam to izgleda. I sa tim morate da živite – poručio je Vučić.

Vučić je potom govorio o građanima koji su, kako je naveo, teško podneli izborni poraz njegove političke opcije, iako od njega ili države nikada nisu dobili nikakve lične privilegije.

– Ali zato ima mnogo, mnogo divnih ljudi širom Srbije kojima nisam ništa učinio nikada, a koji su plakali te večeri, koji su i dalje u šoku i koji žele da se bore, bez obzira na cenu koju moraju da plate – rekao je Vučić.

Naglasio je da upravo u tim ljudima vidi najveću snagu za buduće političko delovanje.

– A da ništa nisu dobili ni od mene, ni od vlasti, ni od bilo koga. E, to su ljudi na koje računamo u budućnosti – zaključio je Vučić.

Vučić je upozorio na probleme sa kojima se suočava industrija čelika i pozvao novu vlast da što pre započne razgovore sa kineskim partnerima koji posluju u smederevskoj Železari.

– Voleo bih da nove vlasti sednu odmah da razgovaraju sa našim kineskim prijateljima i da ih zamole da ostanu tu, jer konjunktura nije dobra za čelik, a oni se nalaze u nelakoj poziciji – istakao je.

Naglasio je da je opstanak Železare od ogromnog značaja za ekonomsku budućnost Smedereva.

– Važno je da sednu sa njima, da razgovaraju, da bi nam oni ostali tu, da bi Smederevo moglo da živi u budućnosti – poručio je Vučić.

„Ako Železara prestane da radi, sve muke ovog sveta pašće na Smederevo, ali i na celu Srbiju“

Vučić je posebno upozorio na posledice koje bi eventualni prestanak rada smederevske Železare mogao da izazove.

– Ode li Železara, sve muke ovog sveta pašće na Smederevo. Ali i na celu Srbiju – rekao je.

Zbog toga je još jednom apelovao na predstavnike nove vlasti da bez odlaganja započnu razgovore sa kineskim investitorima.

– Važno je da što pre sednu da razgovaraju sa tim ljudima i da krenu da rešavaju te probleme – zaključio je Vučić.

Aleksandar Vučić nastavio je da govori o hapšenju Marka Krička i mogućnosti da politički protivnici taj slučaj pokušaju da povežu sa njim.

– Znate, lako je da proganjate nekoga i lako je da pričate svašta. Ja volim, i molim vas da i ubuduće svima date ideju da za nešto mene gone umesto nekog drugog, jer to meni prija. Jeste glupo, ali mi prija – rekao je Vučić.

Vučić se potom osvrnuo na raniji slučaj na Senjaku, ističući da je tada pokušavao da spreči da lični sukobi utiču na postupanje nadležnih organa.

– Trudio sam se da i kada je taj slučaj na Senjaku bio, da ih upozorim da ne vode ličnu borbu, već da se sve profesionalno obavi – naveo je.

Podsetio je i na pronalazak tela tokom tadašnje istrage.

– Srećom, tad smo pronašli ono telo, ako se sećate – rekao je Vučić.

Vučić je izrazio zabrinutost zbog načina na koji je, prema njegovim saznanjima, sprovedeno hapšenje Marka Krička.

– Nisam siguran da je pametno to što najviši policijski funkcioneri nisu bili ni obavešteni o hapšenju Marka Krička – izjavio je.

Ocenio je da takva situacija govori o ozbiljnim problemima u funkcionisanju državnih institucija.

– To govori o tome u kakvom stanju nam se nalazi država u ovom trenutku – poručio je Vučić.

Vučić je potom govorio o incidentu u kojem je bio ugrožen Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera, navodeći da je lično kontaktirao policiju jer se plašio za njegov život.

Istakao je da ne može da tvrdi da je policija reagovala upravo zbog njegovih poziva.

– Ja ne mogu da kažem da li je na moju intervenciju ili na neku drugu. Ne mogu da kažem ni da li je na moj poziv ili ne – rekao je Vučić.

Međutim, potvrdio je da je pozivao policijske službenike i upozoravao ih na moguće tragične posledice.

– Ja znam da sam pozivao, jer sam se uplašio za život Dragana Vučićevića. Pozivao sam policajce i govorio im: „Ljudi, poginuće čovek, vi ćete biti krivi, ne ja, ukoliko čovek pogine“ – izjavio je.

Vučić je naglasio da njegove pozive ne treba tumačiti kao politički pritisak, već kao reakciju građanina zabrinutog za nečiju bezbednost.

– I ovo razumite kao poziv običnog građanina – poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić nastavio je da govori o incidentu u kojem je, prema njegovim rečima, bio ugrožen život glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića, iznoseći oštre kritike na račun pojedinaca u policiji, pravosuđu i tužilaštvu.

– Razumem da vi mene ne želite da slušate sad, jer nigde se, uz čast pojedinim policajcima, stvari tako brzo ne okrenu kao u policiji. U policiji, pravosuđu i tužilaštvu ljudi za noć menjaju strane i počinju osiono i bahato da se ponašaju – rekao je Vučić.

On je ocenio da pojedinci u državnim institucijama brzo menjaju ponašanje nakon političkih promena.

– Ja ne mogu da kažem da se prema meni tako ponašaju, ali da im nije stalo, to vidite istog sekunda. Jer oni uvek samo gledaju gde je nova vlast – istakao je lider opozicije.

Vučić je kao primer političkog oporavka naveo mađarskog premijera Viktora Orbana, iznoseći podatke o kretanju njegove podrške nakon izbora.

– Pogledajte Orbana. Orban je pao sa 39 na 16 odsto, pa 20, pa 21, 22, i evo već posle šest meseci je na 27–28 odsto. Polako ide oporavak kako se ljudi oslobađaju – izjavio je Vučić.

On je ocenio da se sličan proces može očekivati i u Srbiji.

– Mora da prođe određeno vreme, da prođe šok, da prođe ono što je teško za građane – poručio je.

Vučić je potom odbacio optužbe da njegova politička opcija planira da opstruira konstituisanje Narodne skupštine.

– Pa zato što polaze od sebe, zato što im je to bio plan. Samo što oni nisu znali, i još izgleda im niko nije rekao, da za to postoji pravni lek ili rešenje koje nije teško uvideti. Ali nisu čitali zakone, ne vole da čitaju zakone – rekao je Vučić.

Istakao je da takav način političkog delovanja nije nešto što želi da primenjuje.

– Ali ja to inače ne volim da radim – dodao je.

Vučić je naglasio da njegova politička opcija namerava da nastavi borbu kroz institucije, uprkos atmosferi koju je opisao kao politički teror.

– Kada postoji ovakav teror, onda nemate razloga da iskažete bilo kakvo zadovoljstvo ili da učestvujete, posebno u organizaciji političkog života, sem onoga gde možete građanima da predstavljate svoje stavove – izjavio je.

Potom je jasno izneo planove za buduće delovanje u parlamentu.

– Dakle, učestvovaćemo u parlamentarnoj borbi, ukoliko stranka ili lista ne odluči drugačije, a sve drugo su besmislene spekulacije – poručio je Vučić.

Vučić je na kraju istakao da će njegova politička opcija nastojati da građanima predstavi svoje stavove, rezultate i vrednosti za koje se zalaže.

– Naš cilj je da ljudima predočimo šta je to što mislimo, šta je to što radimo, šta je to što verujemo da ljudi prepoznaju kod nas kao dobro, kao stabilnost, kao sigurnost – rekao je.

Izrazio je uverenje da će se poverenje građana postepeno vraćati.

– I te stvari će se polako, ali sigurno vraćati – zaključio je Vučić.

Aleksandar Vučić nastavio je da govori o političkoj atmosferi u Srbiji, ocenjujući da se deo njegovih političkih protivnika i njihovih pristalica više raduje nesreći neistomišljenika nego konkretnim rezultatima.

– U kojem se vi radujete i živite za to da vidite nesreću nečije porodice? A oni, ako pogledate šta se stvarno zbiva, pokazuju nam da se svakog dana raduju samo nesreći nekoga od nas, nesreći ljudi koji drugačije misle – rekao je Vučić.

On je ocenio da se takav odnos prema političkim protivnicima odražava i na način na koji se vodi politička borba.

– Tako im je i politička dinamika. Oni nisu u stanju da pronađu neki san za koji će da se bore. Jedini san im je: mrzimo i hoćemo da nekog vidimo da ga nema. I to je sve – izjavio je Vučić.

Vučić je kritikovao i poruke koje se mogu čuti na protestima, tvrdeći da su usmerene protiv pojedinaca, umesto da predstavljaju politički program.

– Njihove pesme su „Jedan čovek nikad sreće nema“ i tako dalje. Je l' to politička poruka, normalno? Pa naravno da nije – poručio je.

Dodao je da se slične pojave mogu videti i u drugim evropskim državama.

– Ali živite u vremenu u kojem, kao što vidite, i u Francuskoj na isti način, i u mnogim drugim zemljama – naveo je Vučić.

Govoreći o sličnostima između protesta u Srbiji i studentskih protesta u evropskim zemljama, Vučić je ocenio da postoje podudarnosti u načinu njihove organizacije i političke komunikacije.

– Tehničko-metodoloških sličnosti svakako ima. Druge su teme, ali tehničko-metodoloških, svakako – rekao je.

Kao primer naveo je proteste protiv francuskog predsednika Emanuela Makrona.

– Vidite da i protiv Makrona imaju potpuno iste slogane i karikature, sve isto što su meni radili, kao da se ugledaju na Srbiju – izjavio je Vučić.

Vučić je izneo ocenu da su metode političkog delovanja koje su korišćene u Srbiji kasnije počele da se primenjuju i u drugim zemljama.

– To je otprilike bio centar eksperimenta ovde, pa sad hajde širi taj eksperiment svuda gde stigneš i kako stigneš – rekao je Vučić.

Na kraju je poručio da u takvim okolnostima prepoznaje širi obrazac političkih protesta, iako se konkretni zahtevi razlikuju od države do države.

Na ponovljenim izborima SL je pobedila za 0,1 odsto, naveo je.

- Mali procenat i za jedne i druge je jer su Mađari dobili mnogo. Bilo je i urbanih i seoskih sredina... Bilo je svega. To nam govori da postoje dve velike političke opcije. Biće teško izdržati udare i te dve političke opcije će u narednim godinama voditi ključnu reč u našoj zemlji - dodao je on.

Vučić se potom osvrnuo na ulogu pojedinaca iz Hrvatske u savetovanju studentskog pokreta, tvrdeći da je jedan hrvatski univerzitetski profesor javno priznao da je pomagao studentima.

On je ovu temu povezao sa svojim ranijim tvrdnjama o političkim metodama korišćenim tokom protesta.

– Da li iz kuhinje gospodina Gruhonjića ili iz one „hrvatske kuharice“, videli ste da je Leon Maršalovski danas priznao puno ime. To je velika vest – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, reč je o profesoru koji je ranije bio predstavljan kao anonimni savetnik studentskog pokreta.

– On je bio taj nevidljivi, taj bezimeni prijatelj studenata koji je objašnjavao šta treba da rade i kako treba da rade, tako da to ljudi znaju – poručio je Vučić.

Vučić je optužio novu vlast da političkim pritiscima pokušava da oslabi njegove pristalice i saradnike.

– Ali u uslovima u kojima nam prevlačite ljude, u uslovima u kojima pretite hapšenjima, maltretiranjima, i to birate zato što vam je neko protivnik, a ne zato što imate neko delo negde – rekao je Vučić.

Posebno je kritikovao, kako tvrdi, upade na porodične slave i kampanju usmerenu protiv političkih neistomišljenika.

– Dakle, u uslovima u kojima nam upadate na slave, u uslovima u kojima sprovodite hajku i harangu, učestvujte sami – poručio je.

Vučić je poručio političkim protivnicima da, ukoliko se postojeći uslovi ne promene, izbore mogu da organizuju sa strankama koje su spremne da u njima učestvuju.

– Neka dođu vaši sateliti i neka dođu oni koji hoće iz razloga sopstvene promocije da u tome učestvuju, a ne zbog toga što mogu da ostvare bilo kakav rezultat – izjavio je.

Ipak, naglasio je da konačna odluka o eventualnom neučestvovanju na predsedničkim izborima još nije doneta.

– Pa vi radite s njima šta god hoćete, vaša stvar. Ali da li će to biti konačna odluka ili ne, to ćemo da vidimo tek. Ta mogućnost svakako postoji – zaključio je Vučić.

Vučić je ocenio da bi između predstavnika Studentske liste i studenata okupljenih u plenumima moglo da dođe do razilaženja nakon preuzimanja vlasti.

Ipak, o mladima koji učestvuju u plenumima govorio je i pohvalno.

– Oni su talentovani mladi momci i devojke – rekao je.

Na kraju je naglasio da ne želi da ulazi u unutrašnje odnose i organizaciju studentskog pokreta, jer, kako je naveo, nije dovoljno upoznat sa tim pitanjima.

– Ne mogu u te priče. Njihove organizacije, u to se ne razumem. To stvarno, koliko god da sam pokušavao, ne razumem se. Ovde je nešto drugo u pitanju – poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić izneo je tvrdnju da se iza kulisa već vode razgovori o raspodeli najvažnijih funkcija u državi i javnim preduzećima, dok studenti koji su doprineli izbornoj pobedi, prema njegovim rečima, o tome nisu obavešteni.

– Ti momci i devojke, kada budu osetili, a oni su im doneli pobedu, kada osete da ovi prave svoje kombinacije i da već biraju i ko je premijer, i ko je ovaj, i ko je onaj, i ko je direktor javnog preduzeća, jer se već vode pregovori – rekao je Vučić.

On je naveo da ima saznanja o razgovorima koji se vode u vezi sa rukovodećim pozicijama u najvećim državnim kompanijama.

– Ja mogu da vam govorim ko sve s kim oko Telekoma razgovara, ko sve s kim razgovara oko Srbijagasa, ko sve s kim razgovara oko EPS-a, koga bi želeli, koga će da guraju nevladine organizacije i zapadnjaci, i tako dalje. I svi već razgovaraju o tome – izjavio je.

Vučić je ocenio da studenti koji učestvuju u plenumima nisu svesni političkih dogovora koji se, kako tvrdi, već sklapaju.

– Ovi mučenici koji sede u tim plenumima, oni o tome pojma nemaju. Oni o tome bukvalno pojma nemaju, jer oni misle da se oni pitaju, a ovi drugi već kolo vode – rekao je Vučić.

On je izneo i tvrdnju da će na sastav buduće vlade pokušati da utiču različiti politički i međunarodni akteri.

– Onda će, ko prvi bude otišao u Brisel, i ovamo i onamo, da dobije malo s ove strane, malo s one strane, malo pobočno – naveo je.

Prema njegovim rečima, uslediće predlozi da određene funkcije preuzmu ljudi koji budu predstavljeni kao iskusni stručnjaci.

– Pa nemojte da bude ovaj, ovaj ne valja, ali dajte da bude ovaj, ovaj iskusan, veliki stručnjak, i tako dalje – rekao je Vučić.

Vučić je upozorio da bi studenti koji su učestvovali u političkim promenama mogli da budu razočarani kada shvate da ne odlučuju o sastavu buduće vlasti.

– I tada će ta deca, u stvari, da shvate koliko su zloupotrebljena, jer to jesu deca, a naša deca nisu na vlasti. Samo da to ljudi znaju. I u tome je bila najveća prevara – izjavio je.

Na kraju je ocenio da bi posledice takvog razvoja događaja mogle da budu ozbiljne i za studente i za državu.

– E, tada će ovi mlađi ljudi da shvate da su izigrani, da su prevareni, ali biće kasno. Biće kasno i za Srbiju – poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić osvrnuo se na ocene političkih analitičara koji su upozoravali njegove protivnike da ga ne potcenjuju, govoreći i o mogućnosti da se suoči sa zatvorskom kaznom.

– Ako mene pitate, još to nisam imao u karijeri. Znam da bi se moji protivnici radovali, ja ne bih zbog svoje porodice, ali bih izdržao. I pobedio bih i odatle – rekao je Vučić.

On je istakao da ga takve mogućnosti ne bi pokolebale u političkoj borbi, ali je naglasio da bi posledice najteže pale njegovoj porodici.

Vučić je potom podsetio na optužbe koje su se tokom prethodnih godina pojavljivale na njegov račun, posebno pominjući slučajeve smrti Vladimira Cvijana i ubistva Olivera Ivanovića.

– Šta bi ono, izvinite, sa tim da sam učestvovao u ubistvu Vladimira Cvijana, u ubistvu Olivera Ivanovića i tako dalje? Znate li koliko sam ja tih laži naslušao? – upitao je Vučić.

Naglasio je da o tome govori i iz ličnog ugla, kao čovek koji je godinama izložen teškim optužbama.

– Ja sad vam to govorim kao običan čovek. Milijardu laži sam se naslušao o sebi. Milijardu. Milijardu – rekao je.

Vučić je ocenio da se političke odluke sve više donose pod uticajem društvenih mreža, umesto na osnovu stvarnih potreba građana.

– To je sramota jedna velika. Ko šta izmisli... Problem je to kada zemljom upravljaju nalozi sa Tvitera i nalozi sa Instagrama, a ne stvarni, realni ljudi – izjavio je.

Prema njegovim rečima, takav način upravljanja predstavlja ozbiljan problem za državu.

– Onda kao zemlja imate problem. I to su stvari koje moramo da promenimo – poručio je Vučić.

Govoreći o budućnosti političkih snaga koje su pobedile na izborima, Vučić je ocenio da će njihovo jedinstvo biti privremeno.

– Znaju ljudi da je ovo sve bilo na prevaru. Tu će da se razvije i stvoriće se više političkih opcija – rekao je.

Prema njegovoj proceni, zajednički odnos prema njemu još neko vreme predstavljaće glavni razlog njihovog političkog okupljanja.

– Njih će da drži strah od Vučića neko vreme. Koheziju će da im drži – naveo je.

Ipak, ocenio je da će nakon nekoliko meseci početi da dolaze do izražaja međusobne razlike.

– A onda će, naravno, posle šest-sedam meseci da se vidi sve više sila koje će da ih razdvajaju i posle toga je to kraj – izjavio je Vučić.

Vučić je naglasio da eventualne podele među političkim protivnicima ne znače automatski povratak njegove političke opcije na vlast.

– Što ne znači da će da bude naš dolazak na vlast. Neće – rekao je.

Istakao je da je za ponovni uspeh neophodno da njegova stranka preispita sopstveni rad i promeni način političkog delovanja.

– Ukoliko mi sebe ne budemo dovoljno uspešno, dovoljno umešno promenili i ukoliko ne budemo drugačiji od njih – naveo je Vučić, objašnjavajući šta smatra uslovom za politički oporavak.

Vučić je poručio da njegova politička opcija ne sme da preuzme način ponašanja koji zamera političkim protivnicima.

– Jer ne smemo samo da sipamo mržnju, moramo ponekad da kažemo i da je nešto u redu i da je nešto dobro – rekao je.

Posebno je naglasio važnost poštenog odnosa prema političkim neistomišljenicima.

– Moramo da budemo pošteni prema našim protivnicima, da im ne prebacujemo ono za šta nisu krivi, a da im prebacujemo samo ono za šta jesu – istakao je Vučić.

Potvrdio je da njegova politička opcija treba da bude opozicija vlasti, a ne državi, iako je priznao da u aktuelnim okolnostima nije uvek lako ostati dosledan takvom pristupu.

– Nekada se nije lako uzdržati od toga, ali nadam se da ćemo uspeti – poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić završio je svoje obraćanje emotivnom porukom građanima Srbije, zahvalivši im na poverenju, podršci i ljubavi koju su mu pružali tokom prethodnih godina.

– Samo da se zahvalim vama, građani Srbije, na ogromnom poverenju svih ovih godina, i hvala vam i za večeras. Hvala vam što večeras niste dozvolili da budemo poniženi, čak ni poraženi – rekao je Vučić.

On je ponovo zahvalio svim pristalicama koje su ostale uz njegovu političku opciju i poručio da će nastaviti zajedničku borbu za budućnost zemlje.

Vučić je naglasio da će njegov odnos prema novoj vlasti zavisiti od rezultata koje bude ostvarivala.

– Hvala vam na svemu tome, hvala vam na ljubavi, podršci. Borićemo se zajedno za bolju Srbiju, i ako naši protivnici uspeju da to urade na bolje, čestitaćemo – poručio je.

Istakao je da će, ukoliko nova vlast ne bude radila u interesu građana, njegova politička opcija nastaviti odlučnu opozicionu borbu.

– Ako ne, žestoko ćemo se suprotstavljati i ponovo ćemo pobeđivati – rekao je Vučić.

Na samom kraju uputio je još jednu poruku zahvalnosti građanima i svojoj porodici.

– Hvala vam i sve najbolje vam želim. I hvala još jedanput, i svojoj porodici – zaključio je Vučić.