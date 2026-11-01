UČESTVOVAĆEMO U PARLAMENTARNOJ BORBI: Vučić negirao optužbe da njegova stranka planira da opstruira konstituisanje Skupštine
LIDER opozicije Aleksandar Vučić je u emisiji Hit tvit odbacio optužbe da njegova politička opcija planira da opstruira konstituisanje Narodne skupštine.
– Pa zato što polaze od sebe, zato što im je to bio plan. Samo što oni nisu znali, i još izgleda im niko nije rekao, da za to postoji pravni lek ili rešenje koje nije teško uvideti. Ali nisu čitali zakone, ne vole da čitaju zakone – rekao je Vučić.
Istakao je da takav način političkog delovanja nije nešto što želi da primenjuje.
– Ali ja to inače ne volim da radim – dodao je.
Vučić je naglasio da njegova politička opcija namerava da nastavi borbu kroz institucije, uprkos atmosferi koju je opisao kao politički teror.
– Kada postoji ovakav teror, onda nemate razloga da iskažete bilo kakvo zadovoljstvo ili da učestvujete, posebno u organizaciji političkog života, sem onoga gde možete građanima da predstavljate svoje stavove – izjavio je.
Potom je jasno izneo planove za buduće delovanje u parlamentu.
– Dakle, učestvovaćemo u parlamentarnoj borbi, ukoliko stranka ili lista ne odluči drugačije, a sve drugo su besmislene spekulacije – poručio je Vučić.
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