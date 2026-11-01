NIJE PAMETNO ŠTO VRH POLICIJE NIJE BIO OBAVEŠTEN: Vučić o hapšenju Marka Krička

LIDER opozicije Aleksandar Vučić govori je u emisiji Hit tvit o hapšenju Marka Krička i mogućnosti da politički protivnici taj slučaj pokušaju da povežu sa njim.

mup/jutjub

– Znate, lako je da proganjate nekoga i lako je da pričate svašta. Ja volim, i molim vas da i ubuduće svima date ideju da za nešto mene gone umesto nekog drugog, jer to meni prija. Jeste glupo, ali mi prija – rekao je Vučić.

Vučić se potom osvrnuo na raniji slučaj na Senjaku, ističući da je tada pokušavao da spreči da lični sukobi utiču na postupanje nadležnih organa.

– Trudio sam se da i kada je taj slučaj na Senjaku bio, da ih upozorim da ne vode ličnu borbu, već da se sve profesionalno obavi – naveo je.

Podsetio je i na pronalazak tela tokom tadašnje istrage.

– Srećom, tad smo pronašli ono telo, ako se sećate – rekao je Vučić.

Vučić je izrazio zabrinutost zbog načina na koji je, prema njegovim saznanjima, sprovedeno hapšenje Marka Krička.

– Nisam siguran da je pametno to što najviši policijski funkcioneri nisu bili ni obavešteni o hapšenju Marka Krička – izjavio je.

Ocenio je da takva situacija govori o ozbiljnim problemima u funkcionisanju državnih institucija.

– To govori o tome u kakvom stanju nam se nalazi država u ovom trenutku – poručio je Vučić.