Majstorija bivšeg golgetera Partizana u Španiji - Ovakav potez napravio je i u večitom derbiju (VIDEO)
Nekadašnji prvotimac crno-belih bio je strelac u Primeri.
Fudbaleri Valensije ostvarili su tek drugu pobedu u prvenstvu Španije ove sezone, a najzaslužniji za to je Umar Sadik (29). Iskusni napadač postigao je u gostima protiv Elčea jedini pogodak i svom timu doneo važan trijumf u 11. kolu Primere (1:0).
Reprezentativac Nigerije je još jednom pokazao kakav je majstor. Podsetio je na dane kada je rešetao mreže u dresu Partizana, a sada je ponovio potez zbog kog je i postao jedan od miljenika "grobara". Te 2020. godine u polufinalu Kupa Srbije protiv Crvene zveze u Humskoj, prošao je po levoj strani, a onda "zalomio" Miloša Degeneka i asistirao Bibarsu Nathu za jedini gol i prolaz u finale.
Ovog puta, "žrtva" visokog centrafora bio je Gonzalo Viljar. Naime, kada je dobio idealan pas od Arnoe Dandžume, prelepim driblingom na ivici peterca izbacio je svog čuvara, koji je uklizao i samo proleteo u prazno, a onda je Sadik rutinski savladao golmana Ditura. Pritom, na teren je ušao nakon sat vremena igre, a već u 69. minutu je njegovo ime stajalo na semaforu.
Inače, za Umara ovo je bila tek četvrta utakmice ove sezone i drugi pogodak u dresu "slepih miševa". Imao je mnogo problema sa povredom zadnje lože, zbog čega je van terena bio čak dva meseca, a propustio je sedam mečeva u šampionatu.
Podsetimo, Sadik je crno-beli dres nosio samo u sezoni 2019/2020, a na 52 nastupa dao je 23 gola i upisao čak 19 asistencija. Prodat je Almeriji za devet miliona evra, da bi dve godine kasnije prešao u Sosijedad za čak 20 miliona.
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