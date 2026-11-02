Niko Iličević najmlađi igrač u istoriji Bundeslige

Mladi fudbaler Ajntrahta iz Frankfurta, Niko Iličević, postao je najmlađi debitant u istoriji nemačke Bundeslige.

Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia

On je na meču protiv Hamburga dobio priliku u sudijskoj nadoknadi, i to samo dan nakon što je proslavio svoj 16. rođendan.

Time je izjednačio dosadašnji rekord koji je držao Jusufa Mukoko iz novembra 2020. godine.

Iličević igra na poziciji ofanzivnog veznog fudbalera i standardni je član U17 reprezentacije Nemačke.

Pažnju javnosti skrenuo je odličnim partijama u juniorskom pogonu Ajntrahta, gde je ove sezone zabeležio četiri pogotka i tri asistencije na sedam utakmica.

Inače, mladi fudbaler potiče iz sportske porodice, pošto je njegov stric Ivo Iličević, nekadašnji igrač Hamburga i reprezentativac Hrvatske.



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