Niko Iličević najmlađi igrač u istoriji Bundeslige
Mladi fudbaler Ajntrahta iz Frankfurta, Niko Iličević, postao je najmlađi debitant u istoriji nemačke Bundeslige.
On je na meču protiv Hamburga dobio priliku u sudijskoj nadoknadi, i to samo dan nakon što je proslavio svoj 16. rođendan.
Time je izjednačio dosadašnji rekord koji je držao Jusufa Mukoko iz novembra 2020. godine.
Iličević igra na poziciji ofanzivnog veznog fudbalera i standardni je član U17 reprezentacije Nemačke.
Pažnju javnosti skrenuo je odličnim partijama u juniorskom pogonu Ajntrahta, gde je ove sezone zabeležio četiri pogotka i tri asistencije na sedam utakmica.
Inače, mladi fudbaler potiče iz sportske porodice, pošto je njegov stric Ivo Iličević, nekadašnji igrač Hamburga i reprezentativac Hrvatske.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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