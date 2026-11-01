JEZIVO: Napravili odsečenu Vučićevu glavu i postavili je na Trg Bana Jelačića u Zagrebu (FOTO)

ALEKSANDAR Vučić nije više na vlasti u Srbiji, ali Hrvatima ni to nije dovoljno.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Za hrvatsku javnost to je samo "neobičan prizor". Za Srbe sve samo ne to.

Na Instagram nalogu su napisali:

Vučić završio iza rešetaka u Zagrebu: Na Trgu bana Jelačića osvanuo je neobičan prizor - Vučićeva glava smještena u kavez, kao dio prigodnog halloween gaga koji je očito imao i svoju političku poruku.