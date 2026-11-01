Politika

JEZIVO: Napravili odsečenu Vučićevu glavu i postavili je na Trg Bana Jelačića u Zagrebu (FOTO)

В.Н.

01. 11. 2026. u 22:45

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ALEKSANDAR Vučić nije više na vlasti u Srbiji, ali Hrvatima ni to nije dovoljno.

ЈЕЗИВО: Направили одсечену Вучићеву главу и поставили је на Трг Бана Јелачића у Загребу (ФОТО)

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Za hrvatsku javnost to je samo "neobičan prizor". Za Srbe sve samo ne to.

Na Instagram nalogu su napisali: 

Vučić završio iza rešetaka u Zagrebu: Na Trgu bana Jelačića osvanuo je neobičan prizor - Vučićeva glava smještena u kavez, kao dio prigodnog halloween gaga koji je očito imao i svoju političku poruku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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