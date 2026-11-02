Zemljotres u Hrvatskoj! Bivši as Barselone novi trener Dinamo Zagreba

Rukovodstvo zagrebačkog Dinama povuklo je radikalan potez i smenilo dosadašnjeg šefa stručnog štaba Marija Kovačevića.

Ruslan Taran / imago sportfotodienst / Profimedia

Kap koja je prelila čašu i definitivno potrošila sve kredite dosadašnjeg stratega bio je neočekivani i bolan poraz od Rudeša (1:0) u domaćem šampionatu. Uprava hrvatskog prvaka ekspresno je pronašla zvučnu zamenu – novi kormilar „Modrih“ biće poznati španski stručnjak Oskar Garsija.

Garsija na Maksimir dolazi iz poljskog Pogona, a u biografiji ima upisano debelo međunarodno iskustvo. Nakon impozantne igračke karijere, tokom koje je nosio dresove španskih velikana Barselone i Valensije, trenerski zanat je počeo da peče u čuvenoj katalonskoj školi „La Masija“.

U samostalnoj trenerskoj karijeri beležio je velike uspehe – Makabiju iz Tel Aviva doneo je titulu prvaka posle čitave decenije čekanja, dok je sa austrijskim Salcburgom vezao dve duple krune. Nakon toga, put ga je vodio kroz lige petice gde je sedeo na klupama Selte, Sent Etjena i Olimpijakosa, a radio je i u Ajaksu. Imao je epizode i na Ostrvu vodeći Votford i Brajton, kao i u Meksiku na klupi Gvadalahare. Iako mu je karijera u poslednje vreme u padu, dolazak u Zagreb vidi kao idealnu priliku za povratak na veliku scenu.

Pred Špancem je odmah postavljen jasan i nimalo lak zadatak – stizanje zahuktalog splitskog Hajduka koji u ovom momentu ima četiri boda prednosti na tabeli, uz utakmicu više u odnosu na Dinamo.

Iz kluba su se zvaničnim saopštenjem zahvalili dosadašnjem treneru Kovačeviću na profesionalnosti i osvojenoj duploj kruni, a saopšteno je i da će ekipu u naredne dve utakmice privremeno voditi trener Dinama B, Jerko Leko.

Očekuje se da Oskar Garsija svoj vatreni debi na klupi zagrebačkog kluba ima već u četvrtak, kada Dinamo očekuje teško gostovanje Sanderlendu u okviru Lige Evrope.



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