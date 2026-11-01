Politika

ŠTO SE ŽURILO SA UKIDANJEM LICENCE ZA ALTA BANKU? Vučić: Reketiraju, maltretiraju ljude, teraju ih da prepišu firme

В. Н.

01. 11. 2026. u 21:18

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić, gostovao je u emisji Hit Tvit na TV Pink, kazao je da bande haraju po gradovima u Srbiji.

ШТО СЕ ЖУРИЛО СА УКИДАЊЕМ ЛИЦЕНЦЕ ЗА АЛТА БАНКУ? Вучић: Рекетирају, малтретирају људе, терају их да препишу фирме

Foto: ALTA banka

Bande haraju po Beogradu, Aranđelovcu Novom Sadu... Reketiraju, maltretiraju ljude. Teraju ih da im prepišu firme i  sve to rade u dogovoru sa novim vlastima. Za njih je najgore što ja još govorim. Nismo nikada radili ovo što oni rade - kazao je Vučić.

Pita se što se žurilo sa ukidanjem licence ALTA banke.

- Pretpostavljam da su ljudi u NBS želeli sebe da zaštite i ne sumnjam da su postupali u skladu sa propisima, ali mi je to jako čudno - kazao je on.

Ukazuje na to da su kriminalci ušli u jednu kompaniju u Aranđelovcu i tražili da im vlasnik prepiše pola kompanije.

- Čudno mi je na to da niko ne reaguje na reketiranje najuspešnijih ljudi u Aranđelovcu - rekao je on.

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