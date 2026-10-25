Politika

Nasilje blokadera u Vrbasu nad članovima SNS: Gube izbore i razum

В. Н.

25. 10. 2026. u 20:40

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BLOKADERI svesni da gube izbore pribegli su oprobanom receptu - nasilju.

Насиље блокадера у Врбасу над члановима СНС: Губе изборе и разум

Foto: Novosti

Ovaj put nasilje vam neće proći!

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