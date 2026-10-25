BRNABIĆ NAJAVILA: Vučić se obraća u 21.30 u sedištu stranke

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je večeras da će se nosilac liste " Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obratiti javnosti na konferenciji za novinare u 21.30 u izbornom štabu te stranke.

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Vučić je danas među prvima stigao u izborni štab te liste, a za njim su predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, Ana Brnabić, Nemanja Starović, Marko Đurić i drugi zvaničnici i simpatizeri stranke.

Izborna mesta za vanredne republičke izbore zatvorena su u 20.00 sati.

