I NAJVEĆI MRZITELJ VUČIĆA KAŽE: Ovo su bili najdemokratskiji izbori
SLOBODAN Georgiev urednik NoveS, jedan od najvećih mrzitelja Aleksandra Vučića oglasio se na društvenoj mreži "X" gde je napisao da je današnji dan "praznik demokratije".
On je unapred sasekao blokadorske laži u korenu i unapred predupredio priče o izbornoj krađi.
- Ovo što vidim do sada je relativno miran izborni dan i verujem da će tako i da ostane.
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