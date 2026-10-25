Politika

I NAJVEĆI MRZITELJ VUČIĆA KAŽE: Ovo su bili najdemokratskiji izbori

V.N.

25. 10. 2026. u 20:31

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SLOBODAN Georgiev urednik NoveS, jedan od najvećih mrzitelja Aleksandra Vučića oglasio se na društvenoj mreži "X" gde je napisao da je današnji dan "praznik demokratije".

И НАЈВЕЋИ МРЗИТЕЉ ВУЧИЋА КАЖЕ: Ово су били најдемократскији избори

Foto: Printskrin

On je unapred sasekao blokadorske laži u korenu i unapred predupredio priče o izbornoj krađi. 

 - Ovo što vidim do sada je relativno miran izborni dan i verujem da će tako i da ostane.

U poređenju sa lokalnim izborima ove godine ovo izgleda skoro kao "praznik demokratije" na izborni dan... sve ostalo su spinovi, nema tu vesti - napisao je na društvenoj mreži X Slobodan Georgijev.

Foto: Printskrin



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NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle glasanja na biračkom mestu na Novom Beogradu, da se nada da će izborni dan proteći u miru i redu, da će večeras biti pokazana demokratska volja građana i da će, ako izgube na izborima, priznati izbornu volju. Takođe, naglasio je da, ukoliko pobede, tu pobedu im niko neće oduzeti.

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