MOĆNE REČI VUČIĆA NAKON GLASANJA: Volja naroda je volja Boga!

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle glasanja na biračkom mestu na Novom Beogradu, da se nada da će izborni dan proteći u miru i redu, da će večeras biti pokazana demokratska volja građana i da će, ako izgube na izborima, priznati izbornu volju. Takođe, naglasio je da, ukoliko pobede, tu pobedu im niko neće oduzeti.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Nadam se da će izbori proteći u redu i miru, baš kao i na ovom biračkom mestu, i verujem da ćemo večeras imati demokratsku volju građana. Kao što sam uvek govorio, izbore možete da dobijete, da izgubite. Mi ćemo uvek da se ponašamo odgovorno. Ukoliko izgubimo, da priznamo biračku volju, ukoliko pobedimo, niko je neće oduzeti - rekao je Vučić novinarima posto je glasao sa suprugom Tamarom Vučić.

Vučić je rekao da Srbija bira u kom smeru ide, da li ide u budućnost ili u prošlost.

- U vreme pljačkaških privatizacija, ekonomskog razaranja zemlje, političkog ponižavanja i nacije i cele države, pa ćemo da vidimo kako ljudi budu odlučili. Volja naroda je volja Boga. Vox populi, vox Dei - dodao je Vučić.

Na pitanje novinara, da li ima poruku za građane Srbije otkako se zatvore biračka mesta, pa do proglašenja izbora, rekao je da je važno da ljudi sačekaju.

- Mi ćemo negde oko pola 11, ja verujem 10, pola 11 uveče, imati tu preliminarnu procenu i rezultate. Tako da, kao i uvek, daćemo tačne rezultate, 0,1 odsto, nema tu velike filozofije - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja stranih medija šta očekuje, rekao je da očekuje veliku izlaznost, i da će srpski narod izraziti svoju demokratsku volju.

- I kao što sam uvek govorio - ako izgubimo, priznaćemo poraz. Ako pobedimo, zadržaćemo stvari kakve jesu - rekao je on.

Na pitanje koja će biti njegova prva odluka kao lidera opozicije, Vučić je rekao da on neće biti lider opozicije.

- Biće tu mnogo opozicionih stranaka. Moram da razgovaram s njima. Videćemo da li ću biti u opoziciji ili na vlasti. Videćemo večeras - rekao je on za strane medije.

Odgovarajući na pitanje hrvatskih medija, da li će menjati retorku prema Hrvatskoj i graditi bolje odnose, rekao da je da se nada da ćemo sa Hrvatskom moći da imamo nešto bolje odnose u budućnosti.

- Za to je potrebno da se manje mešate u naše izborne procese i u naše unutrašnje političke prilike. Za to je potrebno da manje vređate Srbiju na dnevnom nivou. I za to je potrebno da pokažete veće poštovanje prema našoj zemlji, a onda ćemo mi uvek pokazati poštovanje prema vašoj zemlji - rekao je Vučić.

Na pitanje da li ima konkretan primer ili dokaz po čemu Hrvatska vređa ili se meša u unutrašnja pitanja Srbije, rekao je da ne mora da priloži bilo kakav dokaz dovoljno je da se pogledaju hrvatski mediji.

- Dovoljno je da otvorite bilo koju vašu novinu, bilo koji vaš portal, bilo koju vašu televiziju da pogledate. Od uvreda, laži, najbesmislenijih, gorih od onih koje izgovara N1 i Nova S, do direktnog mešanja u kampanju na svaki mogući način i podršku jednoj strani. Dakle, ako vi to ne vidite, onda vi imate neki drugi problem, a to nije vezan za dokaze, nego za to da li dobro vidite i da li umete da čitate - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje ruskih medija šta mu znači podrška koju je dobio od predsednika Rusije Vladimira Putina, rekao je da je srećan zbog toga.

- Neko dobija podršku od Nataše Kandić i od Sonje Biserko, neko dobije od Fica, Putina, svako kako treba - rekao je on.

Na pitanje stranih medija, šta će prvo uradti ako izgubi večeras, Vučić je rekao da će prvo obradovati pojedine, a onda će videti šta će dalje.



Odgovarajući na pitanje hrvatskih medija, da li to što je puno ljudi izašlo na birališta znak da građani žele promene ili to ide njemu na ruku, rekao da treba sačekati večeras.

- Kako bude. Mi smo uvek, za razliku od nekih drugih koji nikada nisu umeli da čestitaju, nikada nisu umeli da budu pristojni, mi smo uvek gospoda, džentlmeni, pristojni. A kakav će rezultat da bude, da to sačekamo, pa da vidimo večeras - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje medija, koji je najteži momenat bio u njegovoj političkoj karijeri, rekao da ih je bilo više.

- Od Njujorka sednice Ujedinjenih nacija, do mnogih drugih. Bilo je mnogo teških. Srećom, uglavnom smo pobeđivali. Ovo sve što vidite ovde, i sve što se diže, gradi, možete da govorite šta hoćete, o meni da pričate šta hoćete, na kraju uvek dobro vidite šta je to što smo napravili - rekao je Vučić.