Politika

BLOKADERSKA RULJA PALI PROSTORIJE SNS U LAZAREVCU: Snimak divljaka ledi krv u žilama (VIDEO)

В.Н.

25. 10. 2026. u 20:39

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BLOKADERI koje briga za glas naroda pale Lazarevac, uključujući i prostorije SNS u Lazarevcu.

БЛОКАДЕРСКА РУЉА ПАЛИ ПРОСТОРИЈЕ СНС У ЛАЗАРЕВЦУ: Снимак дивљака леди крв у жилама (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks

Snimci lede krv u žilama.

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