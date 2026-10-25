BLOKADERSKA RULJA PALI PROSTORIJE SNS U LAZAREVCU: Snimak divljaka ledi krv u žilama (VIDEO)
BLOKADERI koje briga za glas naroda pale Lazarevac, uključujući i prostorije SNS u Lazarevcu.
Snimci lede krv u žilama.
Ovako izlgeda Srbija koju oni nude!
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