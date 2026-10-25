ALEKSANDAR VUČIĆ SE OBRATIO IZ ŠTABA LISTE "UJEDINJENA SRBIJA": Čestitam Nataši Kandić, SL je pobedila

U ŠTAB liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" stigao je veliki broj medija.

Foto: D. Milovanović

Vanredni parlamentarni izbori održani su danas u Srbiji.

Vučić se obratio javnosti

Kaže da nema konačne rezultate.

- Mnogi će da budu iznenađeni, a vi ćete da shvatite koliko su neki lagali. Na osnovu uzorka stratifikovanog je jasno da smo mi ove izbore izgubili. Pobedila je studentsko-blokaderska lista, imaće između 135 i 140 mandata, mi oko 105. Niko drugi nije ušao u skupštinu. Eventualno, da, ušli su Vojvođanski Mađari sa 3 mandata, i sa jednim mandatom Albanci, i mislim SDA, nemojte me držati za reč. Dakle, mi imamo negde oko 1.720.000, govorim vam na osnovu uzorka, potpuno je nevažno. Oni imaju oko 2.200.000 - rekao je on.

Kaže da SL ima oko dva miliona i dvesta hiljada glasova. Očekuje da će US imati oko 105 poslanika.

- Ponosan sam na sve ono što smo uradili, od nas će otići neki ljudi, ali naša struktura je veoma čvrsta. Na opoziciju smo naučili. Većina nas je više vremena provela u opoziciji nego na vlasti. A za to da nećemo da priznamo, pa ću ja da objavim drugačije rezultate? Kao što vidite, da se ne biste nervirali, da ne biste čekali, ja vam unapred kažem: i to je tako. Rušila nas je, hoću da ljudi znaju, ovo je bila verifikacija revolucije koju su sproveli uz podršku direktno različitih evropskih zemalja i duboke američke države, ona koja je protiv predsednika Trampa. Zahvalan sam. Pobedili smo svuda gde Srbi žive, dakle u regionu, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, svuda. Pobedili smo na Kosovu i Metohiji, kod Srba. I ja znam da je mnogim ljudima večeras teško, znam koliko se neki raduju. Ja im želim uspeh, samo što ću vam reći i, kao što vidite, za razliku od njih koji nisu u 14 godina uspeli ni jedanput da čestitaju, ja im čestitam iako su oni samo izvođači radova, izvođači prljavih radova koje je neko drugi osmislio da bi srušio jednu suverenu zemlju - rekao je on.

Poželeo je uspeh SL.

- Na neki trenutak ste uspeli. Dokle? Videćemo. Nagledao sam se i ovoga i 2000. godine. Ono što brine, odmah da vam kažem: da vas nisam lagao ni u kampanji, neće proći, neće proći. Do marta ili aprila, imaćete uvedene sankcije u Ruskoj Federaciji. Uradiće sve ono što nisu hteli da vam kažu, sve ono što su lagali, jer ponavljam, oni su samo izvođači radova i ništa više od toga. Čestitam Nataši Kandić, njena politika je pobedila. Nataša Kandić je uz ogromnu spoljnu podršku uspela da pobedi. Sve najbolje im želim, a mi ćemo da se borimo. I nigde niko od njih neće da beži, i niko ga neće nikada da jaše. I zaštitićemo svakog čoveka od njihovog jahanja, maltretiranja i od svega drugog. Što se tiče najprljavijeg ološa, sa N1 i Nove S i ostalih, svaku reč koju su izgovorili su slagali. I samo su radili, i samo su radili taj prljavi posao za nekog drugog, misleći da će ne znam šta da naprave. Evo sad čekam da me gone za zvučni top. Nemojte za nešto sitno. Dajte za zvučni top - kazao je on.

Kaže da čestita politici Nataše Kandić i da je to pobedilo.

- Čestitam Nataši Kandić i njena politika je pobedila, 250 Nataša Kandić je uz ogromnu spoljnu podršku uspelo da pobedi, sve najbolje im želim, a mi ćemo da se borimo. I nigde niko od njih neće da beži. I niko ga neće nikada da jašu. I zaštitićemo svakog čoveka od njihovog jahanja, maltretiranja i od svega drugog. Što se tiče najprljavijeg. Ološa sa N1 i Nove S i ostalih. Svaku reč koju su izgovorili su slagali. I samo su radili, i samo su radili taj prljavi posao za nekog drugog, misleći da će ne znam šta da naprave. Evo sad čekam da me gone za zvučni top Niko neće da beži i nikoga neće da jašu. Zaštitićemo svakog čoveka - kazao je on.

Kaže da neće nemire i sukobe na ulicama.

- Mi to nikada nismo hteli, za razliku od njih - rekao je on.

Najavio je promene u politici Srbije prema Republici Srpskoj.

- Sve su vas lagali, ali pobedićemo mi ovo zlo brže nego što misle. Posebno čekam taj ološ da me goni za izmišljeni zvučni top, najveću laž koju su izmislili za ove godine - rekao je on.

Kaže da mu se jezik tek sad razvezao.

- I tek će. To je ono što niste ni sa nama. Mi nećemo Da se igramo sa tužbama, žalbama, prigovorima upravnom sudu, neka ovo računaju za priznate rezultate izbora, i danas uradili svašta, svakojake one petparačke trikove: "Jao, idem, puštam pesmu koju hoću ispred svakog biračkog mesta, idem ovamo pa kukam ne znam ni ja šta sve - kazao je on.

Vučić se uskoro obraća javnosti

Vučić će se obratiti javnosti u 21:30 časova.

Vučić stigao u prostorije liste

Aleksandar Vučić stigao je u prostorije liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija."

Foto: D. Milovanović

Vučić je pozdravio novinarske ekipe i rekao kratko da će se obratiti.

Milorad Dodik i Aleksandar Šešelj stigli su u štab liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Željko Rebrača i Lidija Vukićević stigli su u prostorije stranke.