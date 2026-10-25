Politika

uživo"NOVOSTI" U ŠTABU LISTE "UJEDINJENA SRBIJA" Stigao Vučić, prisitižu zvaničnici, prisutan ogroman broj medija

Novosti online

25. 10. 2026. u 20:21

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U ŠTAB liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" stigao je veliki broj medija.

НОВОСТИ У ШТАБУ ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА Стигао Вучић, приситижу званичници, присутан огроман број медија

Foto: D. Milovanović

Vanredni parlamentarni izbori održani su danas u Srbiji. 

Vučić stigao u prostorije liste

Aleksandar Vučić stigao je u prostorije liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija."

Foto: D. Milovanović

Vučić je pozdravio novinarske ekipe i rekao kratko da će se obratiti oko 22.30 sati.

Milorad Dodik i Aleksandar Šešelj stigli su u štab liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Фото: Ало

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Željko Rebrača i Lidija Vukićević stigli su u prostorije stranke.

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