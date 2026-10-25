NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle glasanja na biračkom mestu na Novom Beogradu, da se nada da će izborni dan proteći u miru i redu, da će večeras biti pokazana demokratska volja građana i da će, ako izgube na izborima, priznati izbornu volju. Takođe, naglasio je da, ukoliko pobede, tu pobedu im niko neće oduzeti.