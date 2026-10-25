PRIPADNICI jurišnog odreda 80. gardijskog tenkovskog puka, koji je u sastavu 90. gardijske tenkovske divizije (grupa snaga „Centar“), zarobili su nekoliko vojnika Oružanih snaga Ukrajine u dnjepropetrovskom sektoru specijalne vojne operacije.

MOD Rusije

Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije.

Tokom izvršavanja borbenih zadataka, jurišnici otkrivaju kamuflirane neprijateljske položaje na kojima se nalazi ljudstvo. Za njihovo uništavanje koriste FPV dronove, kao i standardno naoružanje u direktnom borbenom kontaktu.

Pre uništavanja neprijatelja, ruske snage, prema navodima, uvek pružaju ukrajinskim vojnicima mogućnost da se dobrovoljno predaju. Jurišnici nastoje da sprovedu zarobljene vojnike do svojih jedinica, čuvajući im živote čak i kada su sami izloženi napadima ukrajinskih dronova.

Kako je objasnio Dmitrij Kemerov, komandant jurišnog odreda, neprijatelj „pruža otpor, ali ne može da napreduje dalje“.

„Neprijatelj pokušava da se ubaci, pojedinačno ili u parovima, kroz različite pravce, kako bi zauzeo prostore kojima se kreću naši vojnici. Otkrivamo mnoštvo položaja i dodatnih skloništa koja neprijatelj priprema. (...) Tokom leta, zbog bujne vegetacije, bilo je mnogo prilika za upotrebu vatrenog oružja. Zelenilo pruža dobru kamuflažu, što neprijatelj koristi u pokušajima napredovanja. Sada, kada lišće opada, njihova aktivnost je smanjena, a mi se trudimo da zaštitimo svakog vojnika, jer oni čine snagu naše jedinice“, objasnio je on.

Jevgenij Očerednjuk, operater izviđačkih bespilotnih letelica, dodaje da tehnologija pomaže u otkrivanju neprijatelja skrivenog u vegetaciji.

„Potrebni su, takođe, oštar vid i strpljenje. Radimo u više timova, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Vršimo izviđanje i patroliramo područjem. Naši jurišnici ne kreću u akciju bez nadzora; u vazduhu se istovremeno nalazi više letelica“, pojasnio je on.

Ministarstvo odbrane je takođe navelo da su svi postupci vojnika uvežbani na poligonu do nivoa automatizma. Program obuke obuhvata čišćenje utvrđenih tačaka i prolazak kroz zonu koja simulira borbene uslove, uz upotrebu neprijateljske vatre i FPV dronova. Vojnici se kreću kroz tunele, rovove, ruševine objekata i stepeništa. Vojnici takođe uče da funkcionišu okruženi karakterističnim mirisom leševa koji dopire sa lutaka razbacanih po poligonu, pripremajući se tako za stvarnu borbenu situaciju.