Svet

KREĆU PRIPREME ZA VELIKI SUSRET: Putin, Si i Tramp na istom mestu, otkriveno šta se sprema

D.D.

25. 10. 2026. u 12:45

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PRIPREME za susret Vladimira Putina, Si Đinpinga i Donalda Trampa na marginama samita APEK-a u Šenženu, koji će biti održan 18. i 19. novembra, već su počele, izjavio je Jurij Ušakov u intervjuu Pavlu Zarubinu za "Vesti".

КРЕЋУ ПРИПРЕМЕ ЗА ВЕЛИКИ СУСРЕТ: Путин, Си и Трамп на истом месту, откривено шта се спрема

Foto: THE_WHITE_HOUSE/Everett/Profimedia, Depositphotos/PrimDiscovery

Pomoćnik predsednika Rusije naglasio je da bilateralni susret ruskog i američkog predsednika na marginama samita APEK-a u Šenženu još nije dogovoren.

- Taj susret još nismo usaglašavali. Do sada se govorilo o tom trilateralnom kontaktu. Ako se dva predsednika nađu na istom mestu, u najmanju ruku će se pozdraviti i porazgovarati, sešće za sto i razgovarati tokom protokolarnih događaja. Dakle, takvi veliki međunarodni samiti pružaju značajne mogućnosti za komunikaciju - naglasio je.

Ušakov je takođe dodao da će mogućnost Putinovog dolaska na samit G20 u Majamiju, na koji ga je Tramp javno pozvao, zavisiti od rezultata novembarskog samita APEK-a u Šenženu.

- Prvo dolazi novembar, a zatim decembar - rekao je Ušakov.

(Sputnjik)

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