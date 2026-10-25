KREĆU PRIPREME ZA VELIKI SUSRET: Putin, Si i Tramp na istom mestu, otkriveno šta se sprema
PRIPREME za susret Vladimira Putina, Si Đinpinga i Donalda Trampa na marginama samita APEK-a u Šenženu, koji će biti održan 18. i 19. novembra, već su počele, izjavio je Jurij Ušakov u intervjuu Pavlu Zarubinu za "Vesti".
Pomoćnik predsednika Rusije naglasio je da bilateralni susret ruskog i američkog predsednika na marginama samita APEK-a u Šenženu još nije dogovoren.
- Taj susret još nismo usaglašavali. Do sada se govorilo o tom trilateralnom kontaktu. Ako se dva predsednika nađu na istom mestu, u najmanju ruku će se pozdraviti i porazgovarati, sešće za sto i razgovarati tokom protokolarnih događaja. Dakle, takvi veliki međunarodni samiti pružaju značajne mogućnosti za komunikaciju - naglasio je.
Ušakov je takođe dodao da će mogućnost Putinovog dolaska na samit G20 u Majamiju, na koji ga je Tramp javno pozvao, zavisiti od rezultata novembarskog samita APEK-a u Šenženu.
- Prvo dolazi novembar, a zatim decembar - rekao je Ušakov.
(Sputnjik)
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