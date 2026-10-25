Svet

MASK RAZNEO RATNE HUŠKAČE: Putinov specijalac otkrio ko ruši mir i širi laži!

P. Đurđević

25. 10. 2026. u 12:42

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SPECIJALNI predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev izjavio je da američki preduzetnik Ilon Mask razotkriva laži ratnih huškača, ističući da su za postizanje mira neophodni iskrenost i realistična rešenja.

МАСК РАЗНЕО РАТНЕ ХУШКАЧЕ: Путинов специјалац открио ко руши мир и шири лажи!

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

Uz objavu je priložio snimak ekrana Maskove poruke u kojoj osnivač kompanije „Spejs iks“ optužuje ukrajinske oružane snage da su prekršile uslove korišćenja satelitskog komunikacionog sistema „Starlink“, upotrebljavajući ga za ofanzivne napade bespilotnim letelicama.

Mask je ranije saopštio da je njegova kompanija prošle nedelje onemogućila takvu upotrebu sistema.

Američki milijarder je takođe oštro kritikovao zagovornike nastavka sukoba u Ukrajini, poručivši da oseća „najdublji prezir“ prema onima koji podstiču rat, a ne nude realističan put ka njegovom okončanju.

Mask je prethodno izneo i tvrdnju da se Ukrajina koristi za pranje novca američkih poreskih obveznika radi finansiranja političkih kampanja u Sjedinjenim Američkim Državama.

(Sputnjik)

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