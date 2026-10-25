OVO JE IZLAZNOST DO 12 ČASOVA: Stigli najnoviji podaci

DO 12 časova glasalo je 35 odsto upisanih birača, pokazuju najnoviji podaci IPSOS-a.

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U Srbiji se danas održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani se opredeljuju za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.

Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasa se na 8.392 biračkih mesta.