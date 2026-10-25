Politika

BRNABIĆ SA LISTE "UJEDINJENA SRBIJA" ČEKA U REDU DA GLASA (VIDEO)

В. Н.

25. 10. 2026. u 09:00

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KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Ana Brnabić stigla je na glasanje.

БРНАБИЋ СА ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА ЧЕКА У РЕДУ ДА ГЛАСА (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Brnabić čeka u redu sa ostalim građanima da glasa.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

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