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RUSI UNIŠTILI JOŠ JEDAN MOST: Nestao u vatrenoj lopti, dron zabeležio trenutak udara kod Zaporožja

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25. 10. 2026. u 11:58

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RUSKI stručnjaci za bespilotne letelice upotrebili su letelice „Geranijum” za napad na most sa kosim zategama u blizini Zaporožja.

РУСИ УНИШТИЛИ ЈОШ ЈЕДАН МОСТ: Нестао у ватреној лопти, дрон забележио тренутак удара код Запорожја

MOD Rusije

Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane, uz objavljivanje snimka.

„Uništavanje neprijateljskog prelaza” – tako je resor opisao video-zapis.

Na objavljenom snimku zabeležen je trenutak udara u most, praćen snažnom eksplozijom i jakim bljeskom.

Nakon pogotka, iznad mosta se podigao plamen.

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