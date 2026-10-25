RUSI UNIŠTILI JOŠ JEDAN MOST: Nestao u vatrenoj lopti, dron zabeležio trenutak udara kod Zaporožja
RUSKI stručnjaci za bespilotne letelice upotrebili su letelice „Geranijum” za napad na most sa kosim zategama u blizini Zaporožja.
Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane, uz objavljivanje snimka.
„Uništavanje neprijateljskog prelaza” – tako je resor opisao video-zapis.
Na objavljenom snimku zabeležen je trenutak udara u most, praćen snažnom eksplozijom i jakim bljeskom.
Nakon pogotka, iznad mosta se podigao plamen.
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