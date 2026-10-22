VUČIĆ: Strašna je laž da sam pomilovao ljude vezano za "aferu nadstrešnica"

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su objavljeni neki falfalsifikovani dokumenti gde je navedeno da je navodno, dok je bio na funkciji predsednika Srbije, pomilovao ljude vezano za "aferu nadstrešnica" i istakao je reč o još jednoj u nizu laži njegovih političkih neistomišljenika.

Foto: printskrin RTS

- Vidite s kakvim, poštovani građani, samo da vidite s kakvim mi prevarantima imamo posla. Oni su danas objavili nekakav falsifikovani dokument gde sam, tobože, pomilovao ljude koji su, i abolirao ljude, vezano za aferu nadstrešnica. Kakva je to strašna laž, kao i sve drugo što izmišljaju. I ja im kažem sto puta da se dalje ne upuštaju u laži, da će sve videti kada to nadležni državni organi budu uradili i objavili, u skladu sa zakonom. Ali ne vredi - rekao je Vučić za RTS.

Dodao je da su slične laži izrečene i kada su u pitanju slučajevi poput Jovanjice, zvučnog topa i Sarajevo safarija.

- Za to vreme su nekome uništavali živote. I sve što su rekli ikada, uvek su slagali. Ali cilj opravdava sredstvo. Baš briga i Blera i Klintona i svakog drugog što su lagali da Irak ima atomsku bombu. Ubili čoveka, ubili jednu naciju, uništili sve što su stigli da unište. To što su slagali, nikom ništa. E, tako i ovima: to što lažu svaki dan, nikom ništa - naveo je Vučić.

Dodao je da je u čitavoj priči jako važno da su građani videli da oni koji izmišljaju laži nemaju nikakvu politiku ni program, niti bilo kakav stav o nacionalnim interesima.

- Sutra bi uveli sankcije Rusiji. Pa nije Putin glup pa da to ne zna, pa nije slučajno rekao koga podržava, a koga ne podržava. Oni nisu rekli ništa oko genocida. Nisu rekli ništa oko Kosova i Metohije, jer ne smeju da kažu ništa, jer oni koji su ih finansirali sve vreme su im rekli: o tome ne smete da pričate. I ja nemam nikakav problem - naglasio je Vučić.

Naveo je da će ukoliko izgubi na izborima čestitati protivnicima kao što je to uradio i bezbroj purta do sada, a da ukoliko njegova lista pobedi, niko tu pobedu neće moći da ospori ili je oduzme.

- Ja sam uveren da su ljudi videli gde je budućnost, i pozivam posebno ljude koji mog doba, nešto mlađe, nešto starije, da obavezno izađu na izbore. I naše najstarije. I da glasajući na tim izborima, bez obzira šta im ko kaže, da razmisle o budućnosti i svoje dece i svojih unuka. Hoćemo li da imamo izvesnost ili neizvesnost? Hoćemo li sigurnost ili nesigurnost?

- Hoćemo li da budemo jaka Srbija ili ćemo opet da budemo parija, kao što smo bili između 2000. i 2012. godine, gde će da nas tapšu po ramenu? Hoćemo li opet da slušamo laži o 'devetoj rupi na svirali', kao što su nam pričali o Haškom tribunalu, kao što nas i ovih dana lažu, a sutradan će da urade sve suprotno, kao što su kroz istoriju već uradili - naveo je Vučić.