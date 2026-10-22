VUČIĆ IZNEO DRAMATIČNO UPOZORENJE PRED IZBORE: "Ulazimo u fazu uništenja Srbije!" Otkrio kome ide glas za druge liste

ALEKSANDAR Vučić uputio je oštro upozorenje građanima u završnici izborne kampanje, poručivši da je, prema njegovoj oceni, svaki glas koji ne ode listi "Ujedinjena Srbija" zapravo glas za studentsko-blokadersku listu i za uništavanje Srbije.

Foto: Tanjug/Miloš Milojević

Gostujući večeras na RTS-u, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" govorio je i o mogućnosti izbornog poraza, iznevši tvrdnju da bi pobeda njegovih političkih protivnika označila početak izuzetno teškog perioda za državu.

- Čestitaću im, ali reći ću da ulazimo u fazu uništenja Srbije.

Vučić je istakao da svoje stavove neće promeniti bez obzira na ishod parlamentarnih izbora zakazanih za nedelju, 25. oktobar.

– Ja ću ovakve reči, čak i ako izgubimo, ponoviti i te večeri. Čestitaću i reći ću vam da ulazimo u fazu uništenja Srbije, jer ih odlično poznajem – izjavio je Vučić.

Svoje upozorenje povezao je sa delovanjem stranih službi i načinima na koje se, prema njegovim rečima, organizuju političke promene i revolucije.

Govoreći o finansiranju nevladinog sektora, izneo je tvrdnju da je tokom prethodnih pet godina u nevladine organizacije uloženo milijardu i 300 miliona evra, ocenjujući da je taj novac korišćen za pokušaje rušenja Srbije.

Vučić je naglasio da je tokom prethodnih godina upoznao mehanizme delovanja stranih službi i da upravo zbog toga, kako smatra, može da proceni kakve bi posledice po zemlju imao izborni poraz njegove liste.

Sa kim će Vučić sarađivati posle izbora?

Jedno od pitanja koje se nameće uoči glasanja jeste i ko bi mogao da učestvuje u formiranju nove vlade ukoliko lista "Ujedinjena Srbija" dobije poverenje građana.

Međutim, Vučić nije želeo da otkriva moguće koalicione partnere, poručivši da je o sastavu buduće vlade još rano govoriti.

Osvrnuo se i na izjave pojedinih predstavnika studentsko-blokaderske liste da bi Socijalistička partija Srbije mogla da sarađuje sa njima, ali je naglasio da ne veruje u takav scenario.

Istovremeno, poručio je da političke razlike ne smeju biti prepreka razgovorima i saradnji u institucijama.

– Mi vidimo mogućnost saradnje sa svima, ali mi ćemo morati da sarađujemo i sa studentima blokaderima i sa svima. Morate u skupštini da sarađujete, morate na svakom mestu da sarađujete sa ljudima koji hoće da razgovaraju. A kako će vlada biti sastavljena, o tome ćemo neki drugi put – rekao je Vučić.

Zahvalio građanima i na podršci i na kritikama

Govoreći o susretima sa građanima tokom predizborne kampanje, Vučić je istakao da su mu razgovori širom Srbije mnogo značili, ne samo zbog podrške koju je dobio već i zbog kritika koje su mu ljudi uputili.

Kako je objasnio, upravo su mu takvi razgovori pomogli da bolje sagleda probleme sa kojima se građani suočavaju, ali i da prepozna sopstvene greške.

Ocenio je da je prethodnih godina mnogo urađeno na promeni izgleda i razvoju Srbije, dodajući da želi da taj posao bude nastavljen sa još više energije i entuzijazma.

– Radio sam naporno i pošteno, i uspeli smo da promenimo lice Srbije – poručio je Vučić.

Naglasio je da su za ostvarenje planiranih rezultata neophodni velika podrška građana, odgovornost i zajednički rad.

Idemo snažno u nedelju da pobedimo

Na kraju gostovanja Vučić je izrazio uverenje da će rezultati dosadašnjeg rada, kao i planovi i program koje predstavlja njegova lista, biti presudni za odluku birača.

Istakao je da očekuje pobedu na izborima i nastavak razvoja Srbije, zahvalivši građanima na poverenju, ljubavi i podršci koju su mu pružali tokom kampanje.

– Idemo disciplinovano, idemo odgovorno, idemo snažno u nedelju da pobedimo – zaključio je Vučić.