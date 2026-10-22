Fudbal

Pogledajte slavlje igrača Zvezde posle gola za 2:1 i kome je to Kostov potrčao u zagrljaj (VIDEO)

М.М./В.М.

22. 10. 2026. u 19:37

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Konačno je probio led najveći biser Crvene zvezde u evropskim takmičenjima.

Погледајте славље играча Звезде после гола за 2:1 и коме је то Костов потрчао у загрљај (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Vasilije Kostov je maestralnim udarcem sa ivice kaznenog prostora doveo Zvezdu u prednost protiv Kopengahena, a koliko mu je pogodak značio videlo se po slavlju nakon pogotka.

Najveći biser srpskog šampiona otrčao je u zaggrljaj treneru Albertu Rijeru koji je verovao u njega i pored nešto slabijih partija sa početka sezone, ali deluje da mu se to isplaćuje i da ćemo tek videti ono najbolje od Kostova u crveno-belom dresu.

Podsetimo, nešto ranije tokom dana izašla je vest u britanskim medijima da se Kovetri interesuje za srpskog reprezentativca koji je letos bio na radaru velikog broja timova iz liga petica i ovaj pogodak je dokaz zašto je to slučaj.

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