Kangva strelac u pobedi Panatinaikosa: Pukla petarda u Almatiju

Fudbaleri Panatinaikosa savladali su Kairat u Almatiju rezultatom 5:1 (2:0) u prvoj utakmici 2. kola Lige konferencije.

FOTO: M. Vukadinović

Bila je to druga pobeda "zelenih" pošto su u prvom kolu nadigrali banjalučki Borac i pobedili ga sa 2:1. Atinjanima se tako desilo prvi put još od sezone 2007/08 da vežu dve pobede na startu nekog evropskog kupa.

Tada su vezali tri pobede u grupnoj fazi Lige Evrope i to nakon dvostruke pobede u plej ofu. Ispali su u šesnaestini finala od potonjeg finaliste Rendžersa na gol u gostima posle dva remija.

Kajrat je želeo da izbegne poraz u dve uzastopne utakmice u glavnim evropskim takmičenjima, ali je počelo loše. Panatinaikos je poveo već u šestom minutu, kada je Jorgos Kirijakopulos uputio odličan centaršut sa leve strane, a Visente Taborda preciznim udarcem zatresao mrežu i postigao svoj prvi evropski gol ove sezone.

Kirijakopulos je ubrzo mogao da pokloni protivniku izjednačenje, pošto je loptu posle intervencije poslao pravo do Marka Guala. Ipak, Španac je šutirao pored gola. Kazna je stigla u 24. minutu, kada je Siril Desers iskoristio penal, dosuđen pošto ga je Aleksandar Martinovič oborio u kaznenom prostoru.

Panatinaikos je pet minuta kasnije ponovo zatresao mrežu. Endruz Tete je najbrže reagovao posle odbrane golmana, koji je prethodno zaustavio udarac glavom Erika Palmera-Brauna, ali je VAR poništio pogodak zbog ofsajda.

Grčki tim je do trećeg gola stigao samo dva minuta po povratku sa odmora. Desers je snažnim udarcem levom nogom poslao loptu pod prečku i približio se het-triku. Ubrzo je imao novu priliku posle dodavanja Santina Andina, ali je njegov lukav pokušaj završio pored dalje stative.

U 57. minutu Kajrat je primio i četvrti gol. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Kings Kangva je, tek što je ušao u igru, izveo sjajan slobodan udarac i pogodio gornji ugao mreže. Za Zambijca je to bio drugi pogodak na isto toliko utakmica u Ligi konferencije.

Domaćin je ipak pokušavao da ublaži poraz. Oiva Jukola je najpre za malo promašio bliži ugao, a potom je još jednim udarcem desnom nogom bio nadomak gola, ali je lopta ponovo prošla tik pored stative.

Umesto počasnog pogotka Kajrata, usledio je novi udarac. Elmin Rastodera je iskoristio katastrofalnu grešku odbrane domaćih i sa male udaljenosti povisio na 5:0.

Kajrat je ipak uspeo da postigne utešni zgoditak, i to na spektakularan način. Ismail Bekbolat je prihvatio dugu loptu Aleksandra Širobokova, namestio se i snažnim udarcem levom nogom savladao golmana Panatinaikosa.

Za ekipu Rafaela Urazbahtina to je bila slaba uteha u teškoj večeri. Kajrat je izgubio šest od poslednjih osam domaćih utakmica u grupnoj, odnosno ligaškoj fazi glavnih evropskih takmičenja. Panatinaikos je, s druge strane, nastavio dobru seriju na međunarodnoj sceni, pošto je izgubio samo jednom u prethodnih 11 utakmica u glavnim evropskim takmičenjima, uz pet pobeda i pet remija.