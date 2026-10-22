Politika

SNAŽNA PORUKA IZ NOVOG SADA: PODRŠKA VUČIĆU I BUDUĆNOSTI SRBIJE

В.Н.

22. 10. 2026. u 21:09

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GRAĐANI Novog Sada okupili su se da pruže podršku izbornoj listi koju predvodi Aleksandar Vučić, šaljući poruku podrške njegovoj politici i programu.

СНАЖНА ПОРУКА ИЗ НОВОГ САДА: ПОДРШКА ВУЧИЋУ И БУДУЋНОСТИ СРБИЈЕ

FOTO: Printskrin

Sa skupa u Novom Sadu upućena je poruka podrške listi koju predvodi Aleksandar Vučić, uz isticanje značaja daljeg razvoja zemlje i očuvanja državne stabilnosti.

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