DA LI JE MOGUĆE DA STE ME SE UPLAŠILI, ISTINE JEDNOG ČOVEKA? Vučić ima poruku za mrzitelje sa blokaderskih medija
ALEKSANDAR Vučić poručio je u Hali sportova na Novom Beogradu da mržnja nikad neće pobediti.
- Proizvodili su mržnju na svojim medijima, a on isu mi rkeli, samo je tebi zabranjeno da dođem. Je li moguće da ste se uplašili istine, jednog čoveka, posle 10 godina laži, uplašili ste se 24 minuta istine, šta ću vam reći za sve laži. Kažu oni, kako su kriminalci mene nazivali? Ne znam kako su me nazivali, jer sa mnom pričali nisu, a ja sam ih stavio iza rešetaka, i tek ćemo i mnoge druge. Ali vam nisu rekli da nikada anisam ima oskaj telefon, sam osu se lažima i proizvodnjeom mržnje bavili.
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