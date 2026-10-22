Politika

DA LI JE MOGUĆE DA STE ME SE UPLAŠILI, ISTINE JEDNOG ČOVEKA? Vučić ima poruku za mrzitelje sa blokaderskih medija

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

22. 10. 2026. u 16:33

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ALEKSANDAR Vučić poručio je u Hali sportova na Novom Beogradu da mržnja nikad neće pobediti.

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ ДА СТЕ МЕ СЕ УПЛАШИЛИ, ИСТИНЕ ЈЕДНОГ ЧОВЕКА? Вучић има поруку за мрзитеље са блокадерских медија

Foto: Novosti

- Proizvodili su mržnju na svojim medijima, a on isu mi rkeli, samo je tebi zabranjeno da dođem. Je li moguće da ste se uplašili istine, jednog čoveka, posle 10 godina laži, uplašili ste se 24 minuta istine, šta ću vam reći za sve laži. Kažu oni, kako su kriminalci mene nazivali? Ne znam kako su me nazivali, jer sa mnom pričali nisu, a ja sam ih stavio iza rešetaka, i tek ćemo i mnoge druge. Ali vam nisu rekli da nikada anisam ima oskaj telefon, sam osu se lažima i proizvodnjeom mržnje bavili.

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