"GUBILI SU DVOMESEČNU PLATU SVAKE GODINE ZBOG ŠOŠKIĆA" Mali: Ostavio je kolaps, ambis i bankrot 2012. - Sad se javlja na "Studentskoj listi"
SINIŠA Mali, govoreći sa Anom Brnabić i Stojanom Radenovićem na K1 televiziji, govorio je o rezultatima rada Dejana Šoškića.
- Rekao sam Šoškiću da je moja diploma čista kao suza. I da nemam školu, kad pogledate rezultate, ja sam mu rekao, zamisli kako bih te pobedio da imam doktorat još. Poneo sam ovde - ovo je rezultat rada Dejana Šoškića, od 2008. do 2012. godine. Sa 80 otišao na 120 dinara. Zamiliste kako je ovo uticalo na plate, penzije, mininalne zarada. Vreme kada je 400.000 ljudi ostalo bez posla. Kada je stopa nezaposlenosti bila 25,9 odsto. Kada je inflacija bila 12,2 odsto. Iako nije bilo krize u svetu tada. Država imala zakatančene fabrike. Ne nove kao danas. Taj čovek nam je ostavio kolaps, ambis i bankrot 2012. Sad se ona javlja na "Studentskoj listi". U julu Šoškić kaže na n1 televiziji "treba smanjiti plate i oslabiti dinar". Pogledajte kurs dinara poslednjih deset godina - ravna linija. Kurs dinara je sidro makroenonomske stabilnosti. Imate investitore, plate i penzije ur realnoj vrednosti, veći budžet, više novca za investicije, plate, penzije. Svi ne daju kurs, ne dirajte nam kurs. Svi se sećaju Šoškića i hiperinflacije devedesetih. Menjali dinare u evro svaki dan. Pogledate 2008, 9, 10. imali ste tajkune Pajtića, Elezovića, Dušana Petrovića, Ristića... Vraćaju se reciklirani kadrovi DOS-a pod kišobranom "studenata". Imali ste Bogićevića iz Šapca - uzimali kredite, puštali dvocifrenu inflaciju da kredit izgubi na vrednosti. Tako su propale Privredna banka, Razvojna banka Vojvodine. Čitav model Šoškića, da tajkuni uzimaju kredite 890 miliona evra je plaćeno iz budžeta. Oni su se svi obogatili, samo su građani patili. Plate i penzije 2008, prosečna zarada je bila pre vremena Šoškića 417 evra. Na kraju mandata njegovog 360 evra. Dinar je padao toliko. Gubili su dvomesečnu platu svak godine zbog Šoškića. 218 evra 2008 penzija, 204 evra na kraju mandata Dejana Šoškića. To je scenario ako Dejan Šoškić dizigne monetartne politike. Samo vidite kako je ova ravna linija najvažniji rezultata naše politike - ističe Mali.
Preporučujemo
VUČIĆ O IZBORIMA: Kad su Krajišnici u pitanju, sa posebnom pažnjom prati jednu stvar
17. 10. 2026. u 13:10
VUČIĆ O DUELU SA BLOKADERIMA: "Beže od mene kao đavo od krsta!"
17. 10. 2026. u 12:52
SEVERNA KOREJA TESTIRALA NOVO ORUŽJE: Veštačka inteligencija navodi torpeda na ciljeve
17. 10. 2026. u 12:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)