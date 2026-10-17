"SAMO PORODICU SVOJU NISAM MOGAO DA ZAŠTITIM" Vučić: Kada se mnogo osmehujem, to znači da se mnogo ne radujem

ALEKSANDAR Vučić gostuje u emisiji „Magazin In“, gde je već na samom početku razgovora sa Sanjom Marinković izneo lično priznanje o svojoj porodici. Na pitanje voditeljke da li su žene u njegovom društvu zaštićene, odgovorio je da jeste uspevao da zaštiti ljude oko sebe, ali ne i sopstvenu porodicu.

Foto: Printscreen/pink

Već na početku emisije, Sanja ga je podsetila na izjavu koju je dao još 2005. godine, kada je rekao da njegov osmeh u politici često znači da stvari nisu dobre.

– Kada se mnogo osmehujem, to znači da se mnogo ne radujem – podsetila ga je voditeljka na tadašnje reči.

Vučić je objasnio da se ta izjava odnosila na političke okolnosti.

– Rekao sam u politici, kada sam nasmejan, znači da nešto nije dobro. Ovako je to valjda lepo – odgovorio je.

Voditeljka ga je potom upitala da li to znači da su žene koje danas sede sa njim u studiju zaštićene.

Vučić je tada izgovorio rečenicu koja je razgovor usmerila ka njegovom privatnom životu.

– Uvek su zaštićene. Ja samo porodicu svoju nisam mogao da zaštitim, a ljudi oko mene, verujem, posebno žene, uvek su zaštićeni – rekao je Vučić.

On nije detaljnije objašnjavao na šta je konkretno mislio, a razgovor je potom nastavljen prisećanjem na ranija gostovanja.

Sanja Marinković otkrila je da je Vučić tokom njene dosadašnje karijere čak 17 puta gostovao u emisiji „Magazin In“, ne računajući kasnije intervjue zvaničnog karaktera.

Podsetila se i njegovog zajedničkog gostovanja sa pokojnom književnicom Isidorom Bjelicom, najavljujući arhivski snimak iz tog perioda.