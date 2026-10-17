BRNABIĆ OTKRILA ŠTA OČEKUJE U POSLEDNJOJ NEDELJI KAMPANJE: Udariće na Vučićevu porodicu, pre svega na decu (VIDEO)

ANA Brnabić upozorila je da očekuje najžešće napade na porodicu Aleksandra Vučića u poslednjoj nedelji pred parlamentarne izbore 25. oktobra.

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- Ono što mene brine, ono što sam videla u prethodnih 24 časa jeste to da je njihovo tajno oružje i svakako najodvratnije oružje jeste to da je u poslednjoj nedelji kampanje napadnu porodicu Aleksandra Vučića i to je nešto što smo mogli da očekujemo.Uvek polazite od nečeg ljudskog i pomislite: "Neće valjda ponovo i neće valjda na taj način da targetiraju, pre svega, decu Aleksandra Vučića." Ali očigledno hoće – poručila je. Ogromna nervoza među blokaderima, idu na sve ili ništa! - rekla je Brnabić.

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