"JA SAM SAD OBIČAN ČOVEK, NEMAM NIJEDNU FUNKCIJU" Vučić: Verujem da sam neko ko mnogo voli svoju decu
ALEKSANDAR Vučić otvoreno je govorio o privatnom životu, roditeljstvu i svakodnevnim navikama tokom gostovanja u emisiji „Magazin In“.
Voditeljka Sanja Marinković podsetila ga je na ranija gostovanja i njegove izjave o tome da ne ume da svira ni da igra i da sebe ne smatra naročito šarmantnim muškarcem.
- Muškarac nikakav, to nije mnogo važno - odgovorio je Vučić kroz šalu.
Govoreći o ulozi oca, Vučić je priznao da nije siguran da li je svojoj deci pružio sve što je mogao.
– Verujem da sam neko ko mnogo voli svoju decu. Da li sam sve učinio da njima bude lakše i bolje, nisam siguran – rekao je.
Posebno je istakao ulogu majki u odgajanju dece.
– Uvek su majke te koje najveći teret toga preuzmu na sebe. A ja onaj lepši deo, ljubakanje, maženje, uzmem za sebe, sebično – priznao je Vučić.
Sanja Marinković pokušala je da sazna i kako izgleda Vučićevo jutro, da li sam namešta krevet, priprema doručak i bira garderobu.
Vučić je otkrio da retko doručkuje, da ne pije kafu i da ne puši.
Kada je razgovor došao do spavanja, istakao je da ne smatra da je premalo sna nešto čime bi čovek trebalo da se ponosi.
– Svaki čovek spava i ljudi se valjda ponose kad malo spavaju. Ja ne. Ja bih voleo da spavam više, ali sam naučio da ustajem rano. Rano odem, kasno dođem i tako je to – objasnio je.
Posebnu pažnju izazvala je Vučićeva izjava o njegovom trenutnom položaju.
– Ja sam sad običan čovek, nemam nijednu funkciju. I svi što hoće da me smene sa nečega, ne znam sa čega da me smene, pošto ja nisam član nijednog upravnog odbora, nijednog nadzornog odbora. Baš nijednu funkciju nemam – poručio je Vučić.
Na taj način osvrnuo se i na zahteve svojih političkih protivnika, ističući da, prema njegovim rečima, trenutno ne zauzima nijednu funkciju sa koje bi mogli da traže njegovo razrešenje.
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