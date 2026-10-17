ŠOK ZA OPOZICIONE MEDIJE! Hteli da čuju negativne komentare o skupu u Novom Sadu, a građani ih matirali!
PLANIRANI pokušaj kritike pretvorio se u čisto oduševljenje građana.
Novinarka televizije N1 pokušala je da na ulicama Novog Sada pronađe negativne reakcije građana na sinoćni skup, ali je doživela potpuno iznenađenje.
Kada je jednu penzionersku pitala za utisak, ona joj je otvoreno odgovorila da, iako ne podražava vlast, priznaje da je skup bio predivan i da bolji nije mogao biti.
Druga prolaznica je dodala kako je srce boli što zbog prevoza nije uspela lično da ode među okupljeni narod, jer gledanje preko televizora jednostavno nije potpuni ugođaj.
Planirani pokušaj kritike pretvorio se u čisto oduševljenje građana.
(24sedam)
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