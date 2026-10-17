Fudbal

Vojvodina slavila u derbiju kola: Zukić se iskupio za promašeni penal!

У. Ћ.

17. 10. 2026. u 19:02

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Nastavila je "stara dama" seriju dobrih rezultata.

Војводина славила у дербију кола: Зукић се искупио за промашени пенал!

FOTO: FK Vojvodina

Vojvodina je upisala novu pobedu u Superligi Srbije, pošto je u Novom Sadu savladala Radnički iz Kragujevca rezultatom 2:0 u 12. kolu Superlige Srbije.

Dejan Zukić je najpre propustio priliku da sa bele tačke donese prednost domaćinu, ali se već nekoliko minuta kasnije iskupio, dok je Marko Veličković u završnici potvrdio trijumf u završnici meča.

Novosađani su od početka nametnuli svoj ritam i već u devetom minutu dobili priliku da povedu. Nardin Mulahusejnović je oboren posle intervencije Hilua, a sudija je pokazao na penal. Odgovornost je preuzeo Zukić, ali je njegov udarac pročitao Šahinović i zaustavio ga bez odbitka.

Promašaj nije dugo ostao glavna priča utakmice. Kapiten Vojvodine zatresao je mrežu već u 13. minutu i tako brzo ispravio grešku sa bele tačke. Domaći su nastavili da pritiskaju do odlaska na odmor, mada je i Radnički uspeo da zapreti i pogodi stativu.

U nastavku je Vojvodina nastavila da traži drugi gol, a veliku priliku propustio je Uroš Sremčević, koji je iz neposredne blizine šutirao preko gola. Ipak, domaćin je u finišu uspeo da reši pitanje pobednika.

Tomić je uputio lošu povratnu loptu ka svom golmanu, što je iskoristio Marko Veličković, presekao dodavanje i pogodio za konačnih 2:0.

Standings provided by Sofascore

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