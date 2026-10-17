Vojvodina slavila u derbiju kola: Zukić se iskupio za promašeni penal!
Nastavila je "stara dama" seriju dobrih rezultata.
Vojvodina je upisala novu pobedu u Superligi Srbije, pošto je u Novom Sadu savladala Radnički iz Kragujevca rezultatom 2:0 u 12. kolu Superlige Srbije.
Dejan Zukić je najpre propustio priliku da sa bele tačke donese prednost domaćinu, ali se već nekoliko minuta kasnije iskupio, dok je Marko Veličković u završnici potvrdio trijumf u završnici meča.
Novosađani su od početka nametnuli svoj ritam i već u devetom minutu dobili priliku da povedu. Nardin Mulahusejnović je oboren posle intervencije Hilua, a sudija je pokazao na penal. Odgovornost je preuzeo Zukić, ali je njegov udarac pročitao Šahinović i zaustavio ga bez odbitka.
Promašaj nije dugo ostao glavna priča utakmice. Kapiten Vojvodine zatresao je mrežu već u 13. minutu i tako brzo ispravio grešku sa bele tačke. Domaći su nastavili da pritiskaju do odlaska na odmor, mada je i Radnički uspeo da zapreti i pogodi stativu.
U nastavku je Vojvodina nastavila da traži drugi gol, a veliku priliku propustio je Uroš Sremčević, koji je iz neposredne blizine šutirao preko gola. Ipak, domaćin je u finišu uspeo da reši pitanje pobednika.
Tomić je uputio lošu povratnu loptu ka svom golmanu, što je iskoristio Marko Veličković, presekao dodavanje i pogodio za konačnih 2:0.
Preporučujemo
Vezenkov MVP šestog kola Evrolige, imao indeks koristosti 38!
17. 10. 2026. u 13:24
Ilić objasnio haos u Humskoj: "Izbacio sam Seka, dao sam mu mogućnost..."!
17. 10. 2026. u 13:13
SENZACIJA U ŠANGAJU! Prvi reket sveta šokantnim preokretom ispao od 26. na ATP listi!
17. 10. 2026. u 12:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Jokić ponovo izveo magiju: Pas iza leđa ostavio Lejkerse i publiku bez teksta! (VIDEO)
SRPSKI as je ponovo pokazao da je najbolji dodavač lopte u NBA ligi.
17. 10. 2026. u 07:19
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)