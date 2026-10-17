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MARTINOVIĆ BROJAO DO 11: Vaterpolisti Novog Beograda u trećem kolu Kupa Crnog mora torpedovali Dinamo iz Tbilisija

Slobodan Krstović

17. 10. 2026. u 19:45

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NOVI šou Vasilija Martinovića u Batumiju. Najbolji strelac Novog Beograda je u trećem kolu grupe B "Kupa Crnog mora" postigao 11 golova protiv Dinama iz Tbilisija - 17:4 (5:1, 4:1, 4:0, 4:2). Vicešampion Srbije će se u nedelju(15.00) za treće mesto i ček od 30.000 dolara boriti sa boljim iz sinoćnjeg duela A - polo Sport menadžment - Hanover. U finalu će igrati Pro Reko i Ferencvaroš. Pobedniku pripada 60.000, a finalisti 40.000 dolara.

МАРТИНОВИЋ БРОЈАО ДО 11: Ватерполисти Новог Београда у трећем колу Купа Црног мора торпедовали Динамо из Тбилисија

Foto Nikola Skenderija

"Vukovi" su meč prelomili u prvoj četvrtini kada je Vladimir Mišović sa šest odbrana (duel je završio sa 12) začarao svoju mrežu. U tom delu petorica igrača su se upisala u listu strelaca, a Martinović se raspucao od druge četvrtine. Golove za Novi Beograd postigli su i: Šušiašvili, Ćuk, Kojić, Bajić, Perković i Pljevančić.

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